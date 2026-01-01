Littlelink-Server er en lettvektig, åpen kildekode, tilstandsløs lenke-i-bio-tjeneste bygget som et selvhostet alternativ til Linktree. Den gjengir en enkelt landingsside som samler alle dine viktige lenker – sosiale profiler, innholdskanaler, e-post, donasjonssider – bak én kort URL du kan legge i enhver bio.

Fordi hele siden genereres fra miljøvariabler, er det ingen database, ingen adminpanel og ingen brukerbasert prising. Selvhosting på din egen VPS beholder besøkstrafikk, merkevare og analyser på infrastruktur du kontrollerer, med fullt eierskap til domenet og null data delt med en tredjepartsplattform.