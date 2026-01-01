Installer Littlelink-Server med ett klikk.
Tilstandsløs, selvhostet Linktree-alternativ for skaperbio-sider med dusinvis av innebygde sosiale merkevareknapper.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Littlelink-Server
Littlelink-Server er en lettvektig, åpen kildekode, tilstandsløs lenke-i-bio-tjeneste bygget som et selvhostet alternativ til Linktree. Den gjengir en enkelt landingsside som samler alle dine viktige lenker – sosiale profiler, innholdskanaler, e-post, donasjonssider – bak én kort URL du kan legge i enhver bio.
Fordi hele siden genereres fra miljøvariabler, er det ingen database, ingen adminpanel og ingen brukerbasert prising. Selvhosting på din egen VPS beholder besøkstrafikk, merkevare og analyser på infrastruktur du kontrollerer, med fullt eierskap til domenet og null data delt med en tredjepartsplattform.
Viktige funksjoner i Littlelink-Server
Tilstandsløs beholder
Ingen database eller vedvarende lagring nødvendig – hele siden gjengis fra miljøvariabler, noe som gjør distribusjoner raske og forbigående.
150+ merkevareknapper
Leveres med innebygde, gjenkjennelige knapper for GitHub, YouTube, Mastodon, Bluesky, Patreon, Spotify, og over hundre flere tjenester som standard.
Lyse og mørke temaer
Velg mellom innebygde lyse og mørke presentasjonsmoduser for å matche din personlige merkevare uten å skrive tilpasset CSS.
Tilpasset knapperekkefølge
Omorganiser hvilke lenker som vises først ved å bruke en enkel kommaseparert liste, slik at de viktigste destinasjonene holder seg over bretten.
Open Graph-metadata
Inkluderer konfigurerbare Open Graph- og Twitter Card-tagger slik at forhåndsvisninger på sosiale plattformer viser din avatar, navn og biografi tydelig.
Valgfri Umami-analyse
Integreres med selvhostet Umami for å spore lenkeklikk privat uten tredjeparts informasjonskapsler eller eksterne sporere.
Hvorfor kjøre Littlelink-Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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