Selvhostet oppskriftsbehandler med måltidsplanlegging, handlelister og kokebokorganisering.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Tandoor Recipes
Tandoor Recipes er en funksjonsrik åpen kildekode-plattform for oppskriftsadministrasjon for å organisere ditt kokkeliv. Importer oppskrifter fra hvilken som helst nettside, planlegg ukentlige måltider, generer handlelister og del kokebøker med familien – alt fra et rent nettbasert grensesnitt tilgjengelig på alle enheter. Bygget av selvhostingsmiljøet, setter den din oppskriftssamling under din kontroll uten annonser, abonnementer eller datainnsamling.
Selvhosting av Tandoor på din VPS holder alle dine oppskrifter, måltidsplaner og handlelister private og tilgjengelige fra hvor som helst. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og Traefik HTTPS-integrasjon. Den første brukeren som registrerer seg blir administratoren – deaktiver offentlige registreringer etter å ha opprettet kontoen din.
Viktige funksjoner i Tandoor Recipes
Oppskriftsimport
Importer oppskrifter fra hvilken som helst nettside med automatisk analyse av ingredienser, instruksjoner og næringsinformasjon.
Måltidsplanlegging
Planlegg måltider for uken med en dra-og-slipp-kalender og generer automatisk handlelister fra planlagte oppskrifter.
Handlelister
Opprett og del handlelister som kombinerer ingredienser fra flere oppskrifter med automatisk mengdefletting.
Kokebokorganisering
Organiser oppskrifter i kokebøker, merk med nøkkelord og søk øyeblikkelig gjennom hele samlingen din.
Flerbrukerdeling
Del oppskriftsområder med familiemedlemmer, hver med sine egne måltidsplaner og handlelister.
Næringssporing
Spor kalorier og makroer per oppskrift med ernæringsdata fra importerte oppskrifter eller manuell inntasting.
Hvorfor kjøre Tandoor Recipes på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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