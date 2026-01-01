Tandoor Recipes er en funksjonsrik åpen kildekode-plattform for oppskriftsadministrasjon for å organisere ditt kokkeliv. Importer oppskrifter fra hvilken som helst nettside, planlegg ukentlige måltider, generer handlelister og del kokebøker med familien – alt fra et rent nettbasert grensesnitt tilgjengelig på alle enheter. Bygget av selvhostingsmiljøet, setter den din oppskriftssamling under din kontroll uten annonser, abonnementer eller datainnsamling.

Selvhosting av Tandoor på din VPS holder alle dine oppskrifter, måltidsplaner og handlelister private og tilgjengelige fra hvor som helst. Denne distribusjonen inkluderer PostgreSQL for pålitelig datalagring og Traefik HTTPS-integrasjon. Den første brukeren som registrerer seg blir administratoren – deaktiver offentlige registreringer etter å ha opprettet kontoen din.