Whishper er en åpen kildekode-transkripsjons- og tekstingspakke som kjører OpenAI Whisper lokalt for svært nøyaktig tale-til-tekst uten å sende lyd til noen tredjepartstjeneste. Last opp mediefiler, lim inn en hvilken som helst URL støttet av yt-dlp, og Whishper håndterer transkripsjon, oversettelse og teksting på ett sted – alt gjennom et polert nettbasert brukergrensesnitt.

Selvhosting av Whishper holder sensitive opptak – intervjuer, møter, forelesninger, kundesamtaler – fullstendig på din infrastruktur. Den medfølgende LibreTranslate-motoren legger til offline maskinoversettelse på tvers av dusinvis av språk, og den integrerte tekstredigereren lar deg finjustere tidsberegning, dele segmenter og eksportere til SRT, VTT, TXT eller JSON uten å forlate nettleseren.