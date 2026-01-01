Installer Whishper med ett-klikks installasjon.
Selvhostet lydtranskripsjons- og tekstingspakke som kjører Whisper, oversettelse og redigering fullstendig på din egen server.
Velg en VPS-plan for Whishper
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Whishper
Whishper er en åpen kildekode-transkripsjons- og tekstingspakke som kjører OpenAI Whisper lokalt for svært nøyaktig tale-til-tekst uten å sende lyd til noen tredjepartstjeneste. Last opp mediefiler, lim inn en hvilken som helst URL støttet av yt-dlp, og Whishper håndterer transkripsjon, oversettelse og teksting på ett sted – alt gjennom et polert nettbasert brukergrensesnitt.
Selvhosting av Whishper holder sensitive opptak – intervjuer, møter, forelesninger, kundesamtaler – fullstendig på din infrastruktur. Den medfølgende LibreTranslate-motoren legger til offline maskinoversettelse på tvers av dusinvis av språk, og den integrerte tekstredigereren lar deg finjustere tidsberegning, dele segmenter og eksportere til SRT, VTT, TXT eller JSON uten å forlate nettleseren.
Viktige funksjoner i Whishper
Lokal Whisper-transkripsjon
Drevet av FasterWhisper, transkriber lyd og video på din egen maskinvare uten eksterne API-kall eller minuttbaserte avgifter.
URL og filinntak
Slipp en fil direkte eller lim inn en hvilken som helst URL støttet av yt-dlp — YouTube, podkaster, direkte lenker — og Whishper henter og transkriberer den.
Frakoblet oversettelse
Innebygd LibreTranslate-motor oversetter transkripsjoner til dusinvis av språk uten å sende tekst til et kommersielt oversettelses-API.
Innebygd undertekstredigeringsprogram
Rediger tidsberegning, del opp eller sett inn segmenter, og se CPS-advarsler direkte mens avspilleren fremhever den aktive linjen idet lyden spilles av.
Flere eksportformater
Last ned ferdige transkripsjoner som SRT, VTT, TXT eller JSON, eller kopier råteksten direkte til utklippstavlen.
CPU- og GPU-profiler
Kjører på standard CPU-instanser ut av esken og støtter NVIDIA GPU-akselerasjon for betydelig raskere transkripsjon på egnet maskinvare.
Hvorfor kjøre Whishper på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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