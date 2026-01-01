Ralph er et åpen kildekode-system for ressursforvaltning og CMDB (konfigurasjonsdatabase) bygget av Allegro for å administrere IT-infrastruktur i stor skala. Det dekker hele ressursens livssyklus – fra kjøp og tildeling til avvikling – på tvers av både datasenter-rack og back-office-miljøer, med innebygd datasentervisualisering for rack-oppsett og planlegging av strømkapasitet.

Å selv-hoste Ralph på din VPS gir IT-teamet ditt én enkelt kilde til sannhet for maskinvarebeholdning, programvarelisenser, kontrakter og støtteavtaler uten abonnementskostnader per ressurs. Et omfattende REST API gjør Ralph enkelt å integrere med eksisterende billett-, overvåkings- og innkjøpssystemer.