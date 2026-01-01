Installer Ralph med ett-klikks installasjon.
Plattform med åpen kildekode for IT-ressursforvaltning og datasenterinfrastruktur, med et komplett REST API.
Velg en VPS-plan for Ralph
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Ralph
Ralph er et åpen kildekode-system for ressursforvaltning og CMDB (konfigurasjonsdatabase) bygget av Allegro for å administrere IT-infrastruktur i stor skala. Det dekker hele ressursens livssyklus – fra kjøp og tildeling til avvikling – på tvers av både datasenter-rack og back-office-miljøer, med innebygd datasentervisualisering for rack-oppsett og planlegging av strømkapasitet.
Å selv-hoste Ralph på din VPS gir IT-teamet ditt én enkelt kilde til sannhet for maskinvarebeholdning, programvarelisenser, kontrakter og støtteavtaler uten abonnementskostnader per ressurs. Et omfattende REST API gjør Ralph enkelt å integrere med eksisterende billett-, overvåkings- og innkjøpssystemer.
Viktige funksjoner i Ralph
Sporing av eiendelslivssyklus
Spor alle eiendeler fra innkjøpsordre gjennom tildeling, vedlikehold og avvikling, med full historikk og revisjonsspor for samsvar og kostnadsrapportering.
Datasentervisualisering
Kartlegg fysiske rackoppsett med dra-og-slipp-plassering, overvåk strømforbruk per rack og planlegg kapasitetsutvidelser før maskinvaren ankommer.
REST API
Et omfattende REST API lar deg integrere Ralph med billettsystemer, overvåkingsplattformer og innkjøpsverktøy for å automatisere lageroppdateringer og eliminere duplikat dataregistrering.
Administrasjon av programvarelisenser
Spor programvarelisenser, kontrakter og støtteavtaler sammen med maskinvareaktiva, slik at du alltid vet hva som er lisensiert, hvor det er distribuert og når fornyelser forfaller.
Egendefinerte arbeidsflyter
Definer fleksible arbeidsflyt-tilstander for faser i eiendelens livssyklus slik at dine anskaffelses-, drifts- og avviklingsprosesser håndheves konsekvent i hele teamet.
Hvorfor kjøre Ralph på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.