Opptil 69 % rabatt for Ralph

Installer Ralph med ett-klikks installasjon.

Plattform med åpen kildekode for IT-ressursforvaltning og datasenterinfrastruktur, med et komplett REST API.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Ralph med ett-klikks installasjon.

Velg en VPS-plan for Ralph

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Ralph

Ralph er et åpen kildekode-system for ressursforvaltning og CMDB (konfigurasjonsdatabase) bygget av Allegro for å administrere IT-infrastruktur i stor skala. Det dekker hele ressursens livssyklus – fra kjøp og tildeling til avvikling – på tvers av både datasenter-rack og back-office-miljøer, med innebygd datasentervisualisering for rack-oppsett og planlegging av strømkapasitet.

Å selv-hoste Ralph på din VPS gir IT-teamet ditt én enkelt kilde til sannhet for maskinvarebeholdning, programvarelisenser, kontrakter og støtteavtaler uten abonnementskostnader per ressurs. Et omfattende REST API gjør Ralph enkelt å integrere med eksisterende billett-, overvåkings- og innkjøpssystemer.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Ralph

Sporing av eiendelslivssyklus

Spor alle eiendeler fra innkjøpsordre gjennom tildeling, vedlikehold og avvikling, med full historikk og revisjonsspor for samsvar og kostnadsrapportering.

Datasentervisualisering

Kartlegg fysiske rackoppsett med dra-og-slipp-plassering, overvåk strømforbruk per rack og planlegg kapasitetsutvidelser før maskinvaren ankommer.

REST API

Et omfattende REST API lar deg integrere Ralph med billettsystemer, overvåkingsplattformer og innkjøpsverktøy for å automatisere lageroppdateringer og eliminere duplikat dataregistrering.

Administrasjon av programvarelisenser

Spor programvarelisenser, kontrakter og støtteavtaler sammen med maskinvareaktiva, slik at du alltid vet hva som er lisensiert, hvor det er distribuert og når fornyelser forfaller.

Egendefinerte arbeidsflyter

Definer fleksible arbeidsflyt-tilstander for faser i eiendelens livssyklus slik at dine anskaffelses-, drifts- og avviklingsprosesser håndheves konsekvent i hele teamet.

Hvorfor kjøre Ralph på Hostinger

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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Lanser lokalt. Voks globalt.

Velg en serverplassering nær målgruppen din for å øke lastehastigheten. Vi har datasentre i Nord-Amerika, Europa, Asia og Sør-Amerika.
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Lanser lokalt. Voks globalt.

Docker VPS-hosting du kan stole på

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30-dagers pengene-tilbake-garanti

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