Installer EMQX med ett klikk.
Høyytelses åpen kildekode MQTT-megler for IoT og sanntidsmeldinger med et innebygd webadministrasjonsdashbord.
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Hva du kan bygge med EMQX
EMQX er en svært skalerbar, åpen kildekode MQTT meldingsmegler designet for IoT, industriell automasjon og sanntidsdatastreaming. Den håndterer millioner av samtidige MQTT-tilkoblinger med forsinkelse på under et millisekund og støtter MQTT 3.1, 3.1.1 og 5.0 sammen med MQTT over WebSockets. En innebygd regelmotor lar deg behandle, rute og transformere enhetsmeldinger uten å skrive backend-kode, og kobler direkte til databaser, skytjenester og HTTP-endepunkter.
Det inkluderte web-dashbordet gir et omfattende administrasjonsgrensesnitt for overvåking av klyngehelse, tilkoblingsstatistikk, abonnementstrær og regelmotorflyt i sanntid. Selv-hosting av EMQX på din VPS gir deg full kontroll over din IoT-meldingsinfrastruktur — ingen skyavgifter per melding, ingen leverandørlåsning og full innsikt i enhetens kommunikasjonslag.
Viktige funksjoner i EMQX
MQTT 5.0-støtte
Full MQTT 5.0-implementering inkludert sesjonsutløp, meldingsutløp, årsakskoder, delte abonnementer og forespørsel/svar-mønstre for moderne IoT-applikasjoner.
Innebygd regelmotor
Behandle, filtrere og rute enhetsmeldinger ved hjelp av SQL-lignende regler som videresender data til databaser, Kafka, HTTP-webhooks eller andre MQTT-meglere uten tilpasset kode.
MQTT over WebSockets
Koble nettlesere og JavaScript-klienter direkte til EMQX over sikre WebSocket-tilkoblinger, som muliggjør sanntids IoT-dashbord uten en separat bro.
Kontrollpanel for webadministrasjon
Overvåk antall tilkoblinger, abonnementstrær, meldingshastigheter og ytelsen til regelmotoren i sanntid via det innebygde administrative webgrensesnittet.
Høy samtidighet
EMQX håndterer millioner av samtidige enhetstilkoblinger på en enkelt node, noe som gjør den egnet for alt fra små smarthusoppsett til store industrielle utrullinger.
Hvorfor kjøre EMQX på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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