EMQX er en svært skalerbar, åpen kildekode MQTT meldingsmegler designet for IoT, industriell automasjon og sanntidsdatastreaming. Den håndterer millioner av samtidige MQTT-tilkoblinger med forsinkelse på under et millisekund og støtter MQTT 3.1, 3.1.1 og 5.0 sammen med MQTT over WebSockets. En innebygd regelmotor lar deg behandle, rute og transformere enhetsmeldinger uten å skrive backend-kode, og kobler direkte til databaser, skytjenester og HTTP-endepunkter.

Det inkluderte web-dashbordet gir et omfattende administrasjonsgrensesnitt for overvåking av klyngehelse, tilkoblingsstatistikk, abonnementstrær og regelmotorflyt i sanntid. Selv-hosting av EMQX på din VPS gir deg full kontroll over din IoT-meldingsinfrastruktur — ingen skyavgifter per melding, ingen leverandørlåsning og full innsikt i enhetens kommunikasjonslag.