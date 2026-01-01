Stirling PDF er en selvhostet plattform for PDF-behandling som håndterer over 50 dokumentoperasjoner utelukkende på din egen server. Slå sammen, dele, rotere, komprimere, konvertere mellom Office- og PDF-formater, bruke OCR, redigere sensitivt innhold, legge til vannmerker, bruke digitale signaturer og eksportere til PDF/A — alt via et rent nettgrensesnitt tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Ingen filstørrelsesbegrensninger. Ingen brukskvoter. Ingen dokumenter forlater infrastrukturen din.

For juridiske team, finansavdelinger og enhver organisasjon som håndterer konfidensielle dokumenter, er selvhosting av Stirling PDF den enkleste måten å få PDF-behandling i bedriftsklasse, samtidig som man sikrer at sensitive filer aldri passerer gjennom en tredjeparts skytjeneste.