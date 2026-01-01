Installer Stirling PDF med ett klikk.
Selvhostet PDF-verktøysett med over 50 operasjoner — slå sammen, dele, konvertere, OCR, komprimere, redigere og signere dokumenter uten å laste opp til tredjepartstjenester.
Velg en VPS-plan for Stirling PDF
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Stirling PDF
Stirling PDF er en selvhostet plattform for PDF-behandling som håndterer over 50 dokumentoperasjoner utelukkende på din egen server. Slå sammen, dele, rotere, komprimere, konvertere mellom Office- og PDF-formater, bruke OCR, redigere sensitivt innhold, legge til vannmerker, bruke digitale signaturer og eksportere til PDF/A — alt via et rent nettgrensesnitt tilgjengelig fra hvilken som helst nettleser. Ingen filstørrelsesbegrensninger. Ingen brukskvoter. Ingen dokumenter forlater infrastrukturen din.
For juridiske team, finansavdelinger og enhver organisasjon som håndterer konfidensielle dokumenter, er selvhosting av Stirling PDF den enkleste måten å få PDF-behandling i bedriftsklasse, samtidig som man sikrer at sensitive filer aldri passerer gjennom en tredjeparts skytjeneste.
Viktige funksjoner i Stirling PDF
50+ PDF-operasjoner
Slå sammen, dele, rotere, komprimere, omorganisere sider, trekke ut bilder og dusinvis flere operasjoner — alt i ett verktøy uten å bytte mellom tjenester.
OCR og konvertering
Konverter skannede dokumenter til søkbare PDF-er med Tesseract OCR, og transformer mellom PDF- og Word-, Excel eller PowerPoint-formater.
Sladding og personvern
Fjern permanent sensitiv tekst, bilder og metadata fra dokumenter før deling — uten risiko for at det originale innholdet kan gjenopprettes.
Digitale signaturer
Bruk juridisk bindende digitale signaturer på PDF-er uten å være avhengig av tredjeparts signeringstjenester eller abonnementsavgifter per dokument.
Seriebehandling
Behandle flere filer samtidig med masseoperasjoner og automatiser dokumentarbeidsflyter via det innebygde REST API-et.
PDF/A-arkiv
Konverter dokumenter til PDF/A-format for overholdelse av krav til langsiktig arkivering, som er påkrevd i juridiske, finansielle og offentlige sammenhenger.
Hvorfor kjøre Stirling PDF på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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