HeyForm er en moderne åpen kildekode-skjemabygger som skaper engasjerende samtalebaserte grensesnitt der spørsmål vises ett om gangen. Denne tilnærmingen gir betydelig høyere fullføringsrater sammenlignet med tradisjonelle skjemabyggere, noe som gjør den ideell for undersøkelser, spørreskjemaer, quizer og skjemaer for kundeemner.

Med over 40 inndatatyper, betinget logikk, tilpassede temaer og innebygd analyse, tilbyr HeyForm en kraftig no-code-plattform for datainnsamling samtidig som alle innsendinger holdes under din kontroll. Denne malen inkluderer MongoDB for skjemalagring, KeyDB for hurtigbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker skjematilgang.