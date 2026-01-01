Deploy HeyForm in one click installation.
Åpen kildekode samtalebasert skjemabygger for undersøkelser, quizer og avstemninger.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HeyForm
HeyForm er en moderne åpen kildekode-skjemabygger som skaper engasjerende samtalebaserte grensesnitt der spørsmål vises ett om gangen. Denne tilnærmingen gir betydelig høyere fullføringsrater sammenlignet med tradisjonelle skjemabyggere, noe som gjør den ideell for undersøkelser, spørreskjemaer, quizer og skjemaer for kundeemner.
Med over 40 inndatatyper, betinget logikk, tilpassede temaer og innebygd analyse, tilbyr HeyForm en kraftig no-code-plattform for datainnsamling samtidig som alle innsendinger holdes under din kontroll. Denne malen inkluderer MongoDB for skjemalagring, KeyDB for hurtigbufring og Traefik HTTPS-ruting for sikker skjematilgang.
Viktige funksjoner i HeyForm
Conversational Interface
Questions appear one at a time in a natural conversational flow, creating higher engagement and completion rates than traditional forms.
Conditional Logic
Bygg dynamiske spørsmålsbaner som tilpasser seg basert på tidligere svar for personlig og relevant datainnsamling.
Dra-og-slipp-bygger
Design skjemaer visuelt med over 40 inndatafelttyper inkludert vurderinger, filopplastinger, signaturer og datovelgere.
Innbygde analyser
Spor svarmønstre og fullføringsmålinger med et integrert analysedashbord for datadrevet skjemaoptimalisering.
Tilpasset merkevarebygging
Bruk tilpassede temaer, farger og merkevarebygging for å matche organisasjonens identitet på tvers av alle skjemaer og undersøkelser.
Hvorfor kjøre HeyForm på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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