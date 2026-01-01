Installer Prefect med ett-klikks installasjon.
Moderne Python-native plattform for orkestrering av arbeidsflyt for å bygge, planlegge og overvåke datastrømmer og automatiserings oppgaver.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Prefect
Prefect lar deg gjøre enhver Python-funksjon om til en planlagt, observerbar og automatisk gjenforsøkt arbeidsflyt med bare en dekorator. I motsetning til YAML-tunge orkestreringsverktøy, beholder Prefect arbeidsflyter som vanlig Python-kode — testbar, versjonskontrollert og distribuerbar som enhver annen modul. Det inkluderte brukergrensesnittet viser sanntidsstatus for utførelse, logger og historikk på oppgavenivå for hver kjøring.
Selvhosting av Prefect på din VPS eliminerer skybaserte utførelsesavgifter, gir deg ubegrensede arbeidsflytkjøringer til en fast infrastrukturkostnad, og holder sensitive pipeline-data — legitimasjon, spørringsresultater, logger — utelukkende på din egen infrastruktur uten leverandørlås.
Viktige funksjoner i Prefect
Python-Native arbeidsflyter
Dekorer enhver Python-funksjon med
@flow eller
@task for å få planlegging, nye forsøk, hurtigbufring og observerbarhet — ingen proprietær DSL å lære.
Automatisk gjenforsøk
Konfigurer eksponentiell tilbaketrekking og tilpasset gjenforsøkslogikk per oppgave slik at midlertidige feil i API-er, databaser eller nettverkskall gjenopprettes uten manuell inngripen.
Sanntidsovervåking
Det innebygde brukergrensesnittet viser direkte oppgavestatus, kjøringslogger og kjøringshistorikk slik at du alltid vet hva som kjører, hva som feilet og hvorfor.
Fleksibel planlegging
Cron-uttrykk, intervallutløsere og hendelsesdrevne distribusjoner lar deg kjøre pipelines etter en hvilken som helst tidsplan eller som svar på eksterne hendelser.
Arbeidspooler & Arbeidere
Distribuer flytkjøring på tvers av flere arbeiderprosesser eller maskiner, og skaler beregningskapasitet uavhengig av orkestreringsserveren.
Hvorfor kjøre Prefect på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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