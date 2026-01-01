Prefect lar deg gjøre enhver Python-funksjon om til en planlagt, observerbar og automatisk gjenforsøkt arbeidsflyt med bare en dekorator. I motsetning til YAML-tunge orkestreringsverktøy, beholder Prefect arbeidsflyter som vanlig Python-kode — testbar, versjonskontrollert og distribuerbar som enhver annen modul. Det inkluderte brukergrensesnittet viser sanntidsstatus for utførelse, logger og historikk på oppgavenivå for hver kjøring.

Selvhosting av Prefect på din VPS eliminerer skybaserte utførelsesavgifter, gir deg ubegrensede arbeidsflytkjøringer til en fast infrastrukturkostnad, og holder sensitive pipeline-data — legitimasjon, spørringsresultater, logger — utelukkende på din egen infrastruktur uten leverandørlås.