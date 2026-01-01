Installer OpenVPN Access Server med ett klikk.
SSL VPN-server i bedriftsklasse med et webadministrasjonskonsoll, selvbetjent klientportal og støtte for alle store plattformer.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med OpenVPN Access Server
OpenVPN Access Server er den kommersielle VPN-løsningen bygget på toppen av den velprøvde åpen kildekode OpenVPN-protokollen. Den legger til et kraftig nettbasert administrasjonsgrensesnitt, automatisert klientkonfigurasjon og flerfaktorautentisering for å gjøre utrulling av en sikker VPN tilgjengelig for enhver organisasjon. To gratis samtidige tilkoblinger er inkludert som standard, med lisensiering tilgjengelig for større team.
Å drifte Access Server selv på din egen VPS gir deg en dedikert statisk IP-adresse, full kontroll over krypteringsnøkler og tilgangspolicyer, og ingen delt infrastruktur med andre organisasjoner. I motsetning til hostede VPN-tjenester passerer trafikken din aldri gjennom en tredjepart — noe som gjør det til det rette valget for bedrifter med strenge sikkerhets- eller samsvarskrav.
Viktige funksjoner i OpenVPN Access Server
Webkontrollpanel
Konfigurer brukere, autentisering, nettverk og avanserte VPN-innstillinger via et omfattende nettleserbasert grensesnitt uten å berøre kommandolinjen.
Ettklikks klientnedlastinger
Selvbetjeningsklientportalen lar brukere laste ned forhåndskonfigurerte VPN-klienter for Windows, macOS, Linux, iOS og Android med ett enkelt klikk.
Fleksibel autentisering
Støtter lokale kontoer, LDAP, RADIUS, SAML og PAM slik at Access Server integreres med din eksisterende identitetsinfrastruktur uten duplisert brukeradministrasjon.
Finkornet tilgangskontroll
Nettverkspolicyer per bruker og per gruppe lar deg begrense hvilke ressurser hver bruker kan nå, og håndhever tilgang med minst privilegium på tvers av nettverket ditt.
Split Tunneling
Ruter kun spesifikk trafikk gjennom VPN-en samtidig som annen trafikk bruker den lokale tilkoblingen direkte og balanserer sikkerhet med ytelse for fjernarbeidere.
Hvorfor kjøre OpenVPN Access Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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