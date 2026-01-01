OpenVPN Access Server er den kommersielle VPN-løsningen bygget på toppen av den velprøvde åpen kildekode OpenVPN-protokollen. Den legger til et kraftig nettbasert administrasjonsgrensesnitt, automatisert klientkonfigurasjon og flerfaktorautentisering for å gjøre utrulling av en sikker VPN tilgjengelig for enhver organisasjon. To gratis samtidige tilkoblinger er inkludert som standard, med lisensiering tilgjengelig for større team.

Å drifte Access Server selv på din egen VPS gir deg en dedikert statisk IP-adresse, full kontroll over krypteringsnøkler og tilgangspolicyer, og ingen delt infrastruktur med andre organisasjoner. I motsetning til hostede VPN-tjenester passerer trafikken din aldri gjennom en tredjepart — noe som gjør det til det rette valget for bedrifter med strenge sikkerhets- eller samsvarskrav.