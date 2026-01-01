Multica er en åpen kildekode-plattform for administrerte agenter som lar deg behandle kode-AI-agenter som lagkamerater i stedet for engangs-chatøkter. Tildel oppgaver til spesifikke agenter, følg fremdriften deres i sanntid, og bygg et gjenbrukbart ferdighetsbibliotek som vokser over tid etter hvert som teamet ditt jobber sammen. Den støtter enhver agent-CLI installert lokalt – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre – via en lettvektsdaemon som kobler maskinene dine tilbake til sentralserveren.

Ved å selv-hoste Multica på din VPS holder du hver oppgave, kodeendring og integrasjonslegitimasjon innenfor din egen infrastruktur, uten gebyrer per bruker og uten tredjeparts agent-telemetri. PostgreSQL med pgvector leveres forhåndskonfigurert, slik at plattformen er produksjonsklar fra første oppstart.