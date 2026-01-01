Installer Multica med ett klikk.
En åpen kildekode-plattform for administrerte agenter som forvandler AI-agenter for koding til lagkamerater du kan tildele oppgaver til.
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Hva du kan bygge med Multica
Multica er en åpen kildekode-plattform for administrerte agenter som lar deg behandle kode-AI-agenter som lagkamerater i stedet for engangs-chatøkter. Tildel oppgaver til spesifikke agenter, følg fremdriften deres i sanntid, og bygg et gjenbrukbart ferdighetsbibliotek som vokser over tid etter hvert som teamet ditt jobber sammen. Den støtter enhver agent-CLI installert lokalt – Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre – via en lettvektsdaemon som kobler maskinene dine tilbake til sentralserveren.
Ved å selv-hoste Multica på din VPS holder du hver oppgave, kodeendring og integrasjonslegitimasjon innenfor din egen infrastruktur, uten gebyrer per bruker og uten tredjeparts agent-telemetri. PostgreSQL med pgvector leveres forhåndskonfigurert, slik at plattformen er produksjonsklar fra første oppstart.
Viktige funksjoner i Multica
Multiagentstøtte
Koble til Claude Code, Codex, GitHub Copilot, Gemini og andre CLI-er for kodeagenter via et enkelt dashbord.
Lokal kjøringsdaemon
En lettvekts-daemon kjører på dine egne maskiner slik at agenter kjører mot det virkelige arbeidsområdet og legitimasjonen du allerede har.
Oppgavetildeling og oppfølging
Tildel arbeid til spesifikke agenter og følg fremdrift, resultat og beslutninger i sanntid uten å måtte sjekke chat-tråder.
Gjenbrukbart ferdighetsbibliotek
Registrer agentferdigheter én gang og gjenbruk dem på tvers av arbeidsområder og teammedlemmer, slik at kompetansen forsterkes over tid.
Webhook-automatisering
Utløs agentarbeidsflyter fra GitHub, Lark eller en hvilken som helst ekstern tjeneste via innebygde autopilot webhook-håndterere.
Selvhostet dataeierskap
Alle oppgaver, kodeendringer og integrasjonslegitimasjon forblir på din VPS uten telemetri og ingen pris per bruker.
Hvorfor kjøre Multica på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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