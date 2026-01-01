Installer Yuvomi med ett klikk.
Privat, selvhostet familieplanlegger for oppgaver, kalendere, måltider, innkjøp og husholdningsbudsjetter i én mobilførst-app.
Velg en VPS-plan for Yuvomi
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Yuvomi
Yuvomi er en åpen kildekode-løsning for familieorganisering som samler oppgaver, delte kalendere, handlelister, måltidsplaner, oppskrifter, budsjetter og husholdningsnotater i én enkelt mobilførst progressiv nettapplikasjon. Hver modul er uavhengig, slik at du bare kan bruke de delene som passer din husholdning og ignorere resten.
Ved å selv-hoste Yuvomi på din egen VPS holder du sensitive husholdningsdata – tidsplaner, kvitteringer, kontaktlister, medisinske påminnelser – borte fra tredjeparts skytjenester. SQLite-databasen støtter valgfri AES-256-kryptering i hvile, og en innebygd planlegger håndterer automatiske sikkerhetskopier slik at familieinformasjonen din forblir privat uten å ofre bekvemmelighet.
Viktige funksjoner i Yuvomi
Delt familieplanlegger
Koordiner oppgaver, kalendere, måltider og handlelister på tvers av alle husstandsmedlemmer med tildelinger til flere brukere og varsler.
Mobil-først PWA
Installeres som en progressiv nettapp med en naturlig følelse på telefoner og nettbrett, med frakoblede visninger for husholdningsadministrasjon på farten.
Kalenderintegrasjoner
Synkroniser med Google Kalender, iCloud via CalDAV, Apple-enheter og ICS-abonnementer for å samle alle eksisterende tidsplaner på ett sted.
Kryptert SQLite-lagring
Valgfri SQLCipher AES-256-kryptering beskytter husholdningsdata i hvile, og planlagte sikkerhetskopier kan speiles til enhver WebDAV-destinasjon.
Modulært verktøysett for husholdningen
Aktiver kun modulene du trenger — budsjetter, måltidsplanlegging, oppskrifter, fødselsdager, kontakter, dokumenter eller husarbeid — og hopp over resten.
Privat og sporingsfri
Ingen tredjepartssporere, ingen telemetri og en MIT-lisens holder familiedataene dine fullt ut under din egen kontroll på din VPS.
Hvorfor kjøre Yuvomi på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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