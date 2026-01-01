Yuvomi er en åpen kildekode-løsning for familieorganisering som samler oppgaver, delte kalendere, handlelister, måltidsplaner, oppskrifter, budsjetter og husholdningsnotater i én enkelt mobilførst progressiv nettapplikasjon. Hver modul er uavhengig, slik at du bare kan bruke de delene som passer din husholdning og ignorere resten.

Ved å selv-hoste Yuvomi på din egen VPS holder du sensitive husholdningsdata – tidsplaner, kvitteringer, kontaktlister, medisinske påminnelser – borte fra tredjeparts skytjenester. SQLite-databasen støtter valgfri AES-256-kryptering i hvile, og en innebygd planlegger håndterer automatiske sikkerhetskopier slik at familieinformasjonen din forblir privat uten å ofre bekvemmelighet.