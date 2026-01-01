Installer Geneac i en ettklikksinstallasjon.
Selvhostet nettstedbygger for slektsforskning for å publisere ditt slektstre, forskning og bilder på nett.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Geneac
Geneac er en åpen kildekode Ruby on Rails-applikasjon for å dele slektsforskning på nettet. Den presenterer personer, relasjoner, bilder og notater i et wiki-lignende format som besøkende kan bla gjennom, mens administratorer administrerer det underliggende slektstreet fra et autentisert bakend-system. Datamodellen er spesialbygd for slektsforskning – enkeltpersoner, familier, kildehenvisninger, redigeringshistorikk og tagging er sentrale konsepter snarere enn ettermonterte blogginnlegg.
Ved å selv-hoste Geneac holder du tiår med slektsforskning, skannede dokumenter og private notater på din egen server, der tilgangen kontrolleres fullstendig av deg. Applikasjonen bruker SQLite og lokal fillagring, slik at et enkelt vedvarende volum fanger opp hele nettstedet og kan sikkerhetskopieres som en vanlig filkopi uten databaseverktøy.
Viktige funksjoner i Geneac
Mennesker og relasjoner
Registrer enkeltpersoner med fødsels-, døds- og biografiske detaljer, og koble dem deretter gjennom foreldre-, ektefelle og barneforhold for å bygge et navigerbart slektstre.
Bilder og Dokumenter
Legg ved skannede fotografier, sertifikater og kildedokumenter til personer og notater via Active Storage, med bildebehandling håndtert av libvips.
Forskningsnotater
Fang biografiske fortellinger og forskningsresultater som utfyllende notater som kan merkes og krysskobles til personene de beskriver.
Merking og søk
Organiser innhold med acts-as-taggable-on-motoren slik at etternavn, steder og temaer kan filtreres på tvers av personer, bilder og notater.
Autentisert administrator
Devise-drevet registrering, pålogging og tildeling av administratorroller beskytter redigering samtidig som den publiserte siden holdes åpent tilgjengelig for familiemedlemmer.
Bakgrunnsprosesser
En Resque-arbeider støttet av Redis kjører bildebehandling og andre langvarige jobber i bakgrunnen slik at nettgrensesnittet forblir responsivt.
Hvorfor kjøre Geneac på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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