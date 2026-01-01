Opptil 69 % rabatt for Geneac

Installer Geneac i en ettklikksinstallasjon.

Selvhostet nettstedbygger for slektsforskning for å publisere ditt slektstre, forskning og bilder på nett.

Start applikasjonen din umiddelbart
Gratis automatiske ukentlige sikkerhetskopier
AI-administrert VPS
kr66,99/mnd
Velg plan
30-dagers pengene-tilbake-garanti
Installer Geneac i en ettklikksinstallasjon.

Velg en VPS-plan for Geneac

68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
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Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
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kr258,99
kr93,99/mnd
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Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde
68% rabatt
KVM 1
kr210,99
kr66,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 144,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
1 vCPU kjerne
4 GB RAM
50 GB NVMe-diskplass
4 TB båndbredde
Mest populær
64% rabatt
KVM 2
kr258,99
kr93,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 180,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
2 vCPU-kjerner
8 GB RAM
100 GB NVMe-diskplass
8 TB båndbredde
69% rabatt
KVM 4
kr433,99
kr132,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 336,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
4 vCPU-kjerner
16 GB RAM
200 GB NVMe-diskplass
16 TB båndbredde
66% rabatt
KVM 8
kr782,99
kr264,99/mnd
Velg plan
Fornyes ved kr 601,99/mnd i 2 år. Avbryt når som helst.
8 vCPU-kjerner
32 GB RAM
400 GB NVMe-diskplass
32 TB båndbredde

Hver plan har alt du trenger og mer

Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år
Docker-administrator
Rask tilgang til containerlogger
Oppdateringer med ett klikk
AMD EPYC-prosessorer
NVMe SSD-lagring
1 Gbps nettverkshastighet
Offentlig API
Datasentre over hele verden
Gratis domene i 1 år

Alle planer betales på forhånd. Månedsprisen gjenspeiler den totale planprisen delt på antall måneder i planen din.

Hva du kan bygge med Geneac

Geneac er en åpen kildekode Ruby on Rails-applikasjon for å dele slektsforskning på nettet. Den presenterer personer, relasjoner, bilder og notater i et wiki-lignende format som besøkende kan bla gjennom, mens administratorer administrerer det underliggende slektstreet fra et autentisert bakend-system. Datamodellen er spesialbygd for slektsforskning – enkeltpersoner, familier, kildehenvisninger, redigeringshistorikk og tagging er sentrale konsepter snarere enn ettermonterte blogginnlegg.

Ved å selv-hoste Geneac holder du tiår med slektsforskning, skannede dokumenter og private notater på din egen server, der tilgangen kontrolleres fullstendig av deg. Applikasjonen bruker SQLite og lokal fillagring, slik at et enkelt vedvarende volum fanger opp hele nettstedet og kan sikkerhetskopieres som en vanlig filkopi uten databaseverktøy.

Kom i gang
Hva du kan bygge med {name}

Viktige funksjoner i Geneac

Mennesker og relasjoner

Registrer enkeltpersoner med fødsels-, døds- og biografiske detaljer, og koble dem deretter gjennom foreldre-, ektefelle og barneforhold for å bygge et navigerbart slektstre.

Bilder og Dokumenter

Legg ved skannede fotografier, sertifikater og kildedokumenter til personer og notater via Active Storage, med bildebehandling håndtert av libvips.

Forskningsnotater

Fang biografiske fortellinger og forskningsresultater som utfyllende notater som kan merkes og krysskobles til personene de beskriver.

Merking og søk

Organiser innhold med acts-as-taggable-on-motoren slik at etternavn, steder og temaer kan filtreres på tvers av personer, bilder og notater.

Autentisert administrator

Devise-drevet registrering, pålogging og tildeling av administratorroller beskytter redigering samtidig som den publiserte siden holdes åpent tilgjengelig for familiemedlemmer.

Bakgrunnsprosesser

En Resque-arbeider støttet av Redis kjører bildebehandling og andre langvarige jobber i bakgrunnen slik at nettgrensesnittet forblir responsivt.

Hvorfor kjøre Geneac på Hostinger

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Innebygd Docker-manager

Start med ett klikk

Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.

Start med ett klikk

Sikkerhet du kan stole på

Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.

Sikkerhet du kan stole på

Innebygd Docker-manager

Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.

Innebygd Docker-manager

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