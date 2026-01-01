Geneac er en åpen kildekode Ruby on Rails-applikasjon for å dele slektsforskning på nettet. Den presenterer personer, relasjoner, bilder og notater i et wiki-lignende format som besøkende kan bla gjennom, mens administratorer administrerer det underliggende slektstreet fra et autentisert bakend-system. Datamodellen er spesialbygd for slektsforskning – enkeltpersoner, familier, kildehenvisninger, redigeringshistorikk og tagging er sentrale konsepter snarere enn ettermonterte blogginnlegg.

Ved å selv-hoste Geneac holder du tiår med slektsforskning, skannede dokumenter og private notater på din egen server, der tilgangen kontrolleres fullstendig av deg. Applikasjonen bruker SQLite og lokal fillagring, slik at et enkelt vedvarende volum fanger opp hele nettstedet og kan sikkerhetskopieres som en vanlig filkopi uten databaseverktøy.