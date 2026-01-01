PentAGI er et fullt autonomt AI-agentsystem som utfører komplekse penetrasjonstestingoppgaver uten konstant menneskelig overvåking. Det orkestrerer spesialiserte AI-agenter – planleggere, forskere, kodere og penetrasjonstestere – som resonnerer rundt et mål, velger de riktige verktøyene og utfører dem inne i isolerte Docker-containere for å oppdage og validere sårbarheter.

Koble til dine egne OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nøkler, og PentAGI driver hele engasjementet, fra rekognosering til rapportering, ved hjelp av en søkbar kunnskapsbase støttet av en pgvector-database og en innebygd web-skraper. Selv-hosting på din egen VPS holder sensitive skannedata, legitimasjon og funn fullstendig på din infrastruktur i stedet for en tredjeparts sikkerhetstjeneste.