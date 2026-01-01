Installer PentAGI med ett klikk.
Fullt autonomt AI-agentsystem som utfører komplekse penetrasjonstestingsoppgaver fra et enkelt selvhostet dashbord.
Velg en VPS-plan for PentAGI
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med PentAGI
PentAGI er et fullt autonomt AI-agentsystem som utfører komplekse penetrasjonstestingoppgaver uten konstant menneskelig overvåking. Det orkestrerer spesialiserte AI-agenter – planleggere, forskere, kodere og penetrasjonstestere – som resonnerer rundt et mål, velger de riktige verktøyene og utfører dem inne i isolerte Docker-containere for å oppdage og validere sårbarheter.
Koble til dine egne OpenAI-, Anthropic- eller Google Gemini-nøkler, og PentAGI driver hele engasjementet, fra rekognosering til rapportering, ved hjelp av en søkbar kunnskapsbase støttet av en pgvector-database og en innebygd web-skraper. Selv-hosting på din egen VPS holder sensitive skannedata, legitimasjon og funn fullstendig på din infrastruktur i stedet for en tredjeparts sikkerhetstjeneste.
Viktige funksjoner i PentAGI
Autonome AI-agenter
Planlegger, forsker, koder og pentester-agenter samarbeider for å utføre fullstendige oppdrag uten trinnvis menneskelig inndata.
Ta med din egen LLM
Koble til OpenAI, Anthropic, Google Gemini, DeepSeek, eller lokale Ollama-modeller og bytt leverandør når som helst.
Isolert verktøykjøring
Agenter starter opp engangs Docker-beholdere for å kjøre sikkerhetsverktøy og holder hver kommando isolert fra verten.
Vektorkunnskapsbase
En medfølgende pgvector-database gir agenter langtidsminne av funn, mål og tidligere trinn på tvers av en oppgave.
Innebygd nettforskning
En integrert skraper og søkekoblinger lar agenter samle exploits, råd og dokumentasjon ved behov.
Hvorfor kjøre PentAGI på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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