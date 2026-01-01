Installer EmbyStat med ett klikk.
Statistikk- og analysedashbord for Emby- og Jellyfin-medieservere med detaljert bibliotekinnsikt og visningsrapporter.
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Hva du kan bygge med EmbyStat
EmbyStat er en dedikert analyse- og statistikkapplikasjon for Emby- og Jellyfin-medieservere. Den kobler seg direkte til medieserverens API for å samle inn data om biblioteket ditt, visningsvaner og serverytelse, og presenterer informasjonen gjennom visuelle dashbord og detaljerte rapporter.
Å distribuere EmbyStat på en VPS sikrer kontinuerlig datainnsamling i bakgrunnen og alltid tilgjengelig analyse uten å forbruke ressurser på selve medieserveren. Vedvarende lagring beholder historisk statistikk for langsiktig trendanalyse, og planlagt innsamling holder rapporter oppdaterte uten manuell inngripen.
Viktige funksjoner i EmbyStat
Bibliotekstatistikk
Detaljerte oversikter over film- og TV-biblioteket ditt etter sjanger, kvalitet, språk og vurdering gir et komplett bilde av mediesamlingen din.
Analysevisning
Spor seerhistorikk og seermønstre per bruker, som avslører hvilket innhold som blir sett, sett om igjen eller blir ufullført.
Duplikatdeteksjon
Identifiserer duplikatfiler i biblioteket ditt for å frigjøre lagringsplass og opprettholde en ryddig, velorganisert samling.
Overvåking av serverhelse
Overvåker serverens ytelsesmålinger og brukeraktivitet for å identifisere flaskehalser og sikre en jevn strømmeopplevelse.
Interaktive diagrammer
Visuelle dashbord med diagrammer og grafer gjør det enkelt å utforske trender og dele bibliotekinnsikt på et øyeblikk.
Hvorfor kjøre EmbyStat på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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