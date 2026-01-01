EmbyStat er en dedikert analyse- og statistikkapplikasjon for Emby- og Jellyfin-medieservere. Den kobler seg direkte til medieserverens API for å samle inn data om biblioteket ditt, visningsvaner og serverytelse, og presenterer informasjonen gjennom visuelle dashbord og detaljerte rapporter.

Å distribuere EmbyStat på en VPS sikrer kontinuerlig datainnsamling i bakgrunnen og alltid tilgjengelig analyse uten å forbruke ressurser på selve medieserveren. Vedvarende lagring beholder historisk statistikk for langsiktig trendanalyse, og planlagt innsamling holder rapporter oppdaterte uten manuell inngripen.