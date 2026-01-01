Installer openrouteservice med ett klikk.
Selvhostet rutingmotor bygget på OpenStreetMap-data med veibeskrivelser, isokroner og matrise-API-er for biler, sykler og fotgjengere.
Velg en VPS-plan for openrouteservice
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med openrouteservice
openrouteservice er en rutingmotor med åpen kildekode utviklet av HeiGIT som gjør OpenStreetMap-data om til produksjonsklare veibeskrivelser, tids-avstandsmatriser og isokrone rekkevidde-polygoner. I motsetning til kommersielle kart-API-er, gir den utviklere en gratis, fullt transparent ruting-backend med profiler tilpasset for biler, tunge kjøretøy, sykler, fotgjengere og rullestoler.
Selv-hosting av openrouteservice på din egen VPS fjerner pris per forespørsel, hastighetsbegrensninger og tredjeparts datadeling. Du kontrollerer hvilke regioner og profiler som lastes inn, du holder kundekoordinater private, og du kan utvide motoren med tilpassede OSM-uttrekk, restriksjoner og høydedata skreddersydd for din applikasjon.
Viktige funksjoner i openrouteservice
Directions API
Beregn punkt-til-punkt- og flerstoppsruter med sving-for-sving-instruksjoner, geometri og høydedata på tvers av flere transportprofiler.
Isokron rekkevidde
Generer tidsbaserte eller avstandsbaserte polygoner som viser nøyaktig hvor langt en bruker kan reise fra et hvilket som helst utgangspunkt innenfor et gitt budsjett.
Matriseberegninger
Beregn reisetider og avstander fra mange til mange i én enkelt forespørsel, ideelt for logistikk, utsendelse og optimalisering av leveringssoner.
Flere transportprofiler
Leveres med tilpassede profiler for biler, tunge kjøretøy, sykler, fotgjengere og rullestoler, som respekterer OSMs tilgangsregler og restriksjoner.
Drevet av OpenStreetMap
Last inn et hvilket som helst OSM PBF-uttrekk fra Geofabrik eller din egen kilde for å tilby fullt selvstendig ruting for regionene du faktisk trenger.
OpenAPI og Swagger UI
Standardkompatibelt REST API med innebygd Swagger-dokumentasjon gjør det enkelt å integrere ruting i nett-, mobil- og backend-apper.
Hvorfor kjøre openrouteservice på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
Alt går knirkefritt og bra med Hostinger, AI-chatboten + menneskelig chat, hvis AI ikke kan løse spørsmålet ditt. Å, og VPS-en deres er bare fantastisk, ingen oppturer og nedturer. Takk til utviklerteamet og alle andre involverte. Stå på 🚀
Endelig et VPS-hostingselskap som gjør det riktig! Godt priset. Utmerket portal som respekterer brukernes tid. Sømløse sikkerhetskopier. God kundestøtte. Pålitelig. Føles bunnsolid.
Jeg kontaktet Hostinger-kundestøtte etter å ha mistet tilgangen til min selvhostede n8n-instans, og jeg kunne ikke vært mer imponert. Kodee og Mohammad fra kundestøtteteamet var utrolig tålmodige og grundige.
Tusen takk til Carla for at hun hjalp meg med denne N8N-oppgraderingen på Hostinger VPS-en min. Profesjonell og kunnskapsrik, takk igjen Carla.
Hostinger VPS er helt enestående. Det fungerer bare alltid. Det er alltid raskt og stabilt. Aldri nede, aldri krasjer.
Selskapet gjør det bra, og jeg er veldig fornøyd med de spesifikke tjenestene jeg bruker gjennom dem. Ikke så dyrt som noen steder med virkelig gode VPS-oppsett og prisplaner.