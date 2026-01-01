openrouteservice er en rutingmotor med åpen kildekode utviklet av HeiGIT som gjør OpenStreetMap-data om til produksjonsklare veibeskrivelser, tids-avstandsmatriser og isokrone rekkevidde-polygoner. I motsetning til kommersielle kart-API-er, gir den utviklere en gratis, fullt transparent ruting-backend med profiler tilpasset for biler, tunge kjøretøy, sykler, fotgjengere og rullestoler.

Selv-hosting av openrouteservice på din egen VPS fjerner pris per forespørsel, hastighetsbegrensninger og tredjeparts datadeling. Du kontrollerer hvilke regioner og profiler som lastes inn, du holder kundekoordinater private, og du kan utvide motoren med tilpassede OSM-uttrekk, restriksjoner og høydedata skreddersydd for din applikasjon.