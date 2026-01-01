Installer Universal medieserver med ett klikk.
DLNA-kompatibel medieserver med åpen kildekode for strømming av video, musikk og bilder til enhver kompatibel TV, konsoll eller spiller.
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Hva du kan bygge med Universal Media Server
Universal Media Server er en åpen kildekode, DLNA-kompatibel medieserver som strømmer video, musikk og bilder til enhver kompatibel avspillingsenhet — inkludert smart-TVer, spillkonsoller, Blu-ray-spillere og mobilapper. Den håndterer transkoding i sanntid for formater som ikke støttes av målenheten, ved å bruke FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth og VLC som behandlings-backends.
Et innebygd webgrensesnitt lar deg konfigurere mediemapper, transkodingsprofiler og innstillinger for tilkoblede enheter fra hvilken som helst nettleser. Ingen ekstern database er nødvendig — Universal Media Server lagrer konfigurasjonen lokalt og bygger metadatacacher automatisk. Selv-hosting på din VPS holder all medietrafikk under din kontroll.
Viktige funksjoner i Universal Media Server
DLNA- og UPnP-strømming
Strømmer video, lyd og bilder til enhver DLNA- eller UPnP-kompatibel enhet — smart-TVer, konsoller, Blu-ray-spillere og mobilapper.
Umiddelbar transkoding
Konverterer automatisk medier til et format som målenheten støtter, ved hjelp av FFmpeg, MEncoder, VLC og andre medfølgende transkodere.
Administrasjonsgrensesnitt for web
Konfigurer mediemapper, enhetsprofiler og transkodingsinnstillinger fra et nettleserbasert administrasjonsgrensesnitt uten kommandolinjetilgang.
Bred formatstøtte
Håndterer praktisk talt alle video- og lydformater, inkludert MKV, AVI, MP4, FLAC og mer, med automatisk kodekdeteksjon per enhet.
Ingen database påkrevd
Konfigurasjons- og metadata-buffer lagres som lokale filer — ingen separat databasetjeneste er nødvendig for å kjøre serveren.
Hvorfor kjøre Universal Media Server på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
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