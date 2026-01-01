Universal Media Server er en åpen kildekode, DLNA-kompatibel medieserver som strømmer video, musikk og bilder til enhver kompatibel avspillingsenhet — inkludert smart-TVer, spillkonsoller, Blu-ray-spillere og mobilapper. Den håndterer transkoding i sanntid for formater som ikke støttes av målenheten, ved å bruke FFmpeg, MEncoder, tsMuxeR, AviSynth og VLC som behandlings-backends.

Et innebygd webgrensesnitt lar deg konfigurere mediemapper, transkodingsprofiler og innstillinger for tilkoblede enheter fra hvilken som helst nettleser. Ingen ekstern database er nødvendig — Universal Media Server lagrer konfigurasjonen lokalt og bygger metadatacacher automatisk. Selv-hosting på din VPS holder all medietrafikk under din kontroll.