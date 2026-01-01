Installer ThinkDashboard med ett klikk.
Lettvektig selvhostet bokmerkedashbord med tastatursnarveier og et minimalistisk tekstbasert grensesnitt.
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Hva du kan bygge med ThinkDashboard
ThinkDashboard er et minimalistisk, selvhostet bokmerkedashbord bygget i Go og ren JavaScript for folk som ønsker en rask nettleserstartside uten oppblåstheten til typiske hjemmelabs-dashbord. Bokmerker er gruppert i kategorier, organisert på tvers av flere sider, og presenteres gjennom et rent tekstfokusert grensesnitt som lastes umiddelbart på stasjonære og mobile enheter.
Hvert bokmerke kan tilordnes en hurtigtast, slik at det å åpne et ofte brukt mål er like raskt som å trykke på en tast — ingen mus, ingen søkemeny, ingen tredjepartsutvidelser. Alle data ligger i JSON-filer på et vedvarende volum, noe som gjør sikkerhetskopiering trivielt og holder bokmerkesamlingen din utelukkende på din egen VPS i stedet for en hostet bokmerketjeneste.
Viktige funksjoner i ThinkDashboard
Tastatursnarveier
Tilordne en tast til et hvilket som helst bokmerke og åpne det umiddelbart fra dashbordet uten å røre musen.
Minimalistisk tekst-UI
Rent tekstbasert grensesnitt holder fokuset på lenkene dine i stedet for widgeter, værpanelet eller tjenestefliser.
Kategoriserte bokmerker
Organiser lenker i egendefinerte kategorier fordelt over flere dashbordsider for tydelig skille mellom kontekster.
Tematilpasning
Bytt mellom mørke og lyse temaer eller bygg ubegrensede tilpassede fargevarianter direkte fra konfigurasjonssiden.
JSON-fillagring
Alle bokmerker, sider og innstillinger lagres som vanlige JSON-filer på et vedvarende volum for enkle sikkerhetskopier og versjonskontroll.
Responsivt design
Layouten tilpasser seg telefoner og nettbrett, slik at startsiden din er like rask å bruke borte fra skrivebordet.
Hvorfor kjøre ThinkDashboard på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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