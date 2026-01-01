ThinkDashboard er et minimalistisk, selvhostet bokmerkedashbord bygget i Go og ren JavaScript for folk som ønsker en rask nettleserstartside uten oppblåstheten til typiske hjemmelabs-dashbord. Bokmerker er gruppert i kategorier, organisert på tvers av flere sider, og presenteres gjennom et rent tekstfokusert grensesnitt som lastes umiddelbart på stasjonære og mobile enheter.

Hvert bokmerke kan tilordnes en hurtigtast, slik at det å åpne et ofte brukt mål er like raskt som å trykke på en tast — ingen mus, ingen søkemeny, ingen tredjepartsutvidelser. Alle data ligger i JSON-filer på et vedvarende volum, noe som gjør sikkerhetskopiering trivielt og holder bokmerkesamlingen din utelukkende på din egen VPS i stedet for en hostet bokmerketjeneste.