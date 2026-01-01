Installer Yamtrack med ett-klikks installasjon.
Selvhostet mediesporer for filmer, TV-serier, anime, manga, spill og bøker med Jellyfin-integrasjon.
Velg en VPS-plan for Yamtrack
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Yamtrack
Yamtrack er en selvhostet mediesporingsapplikasjon som samler dine se- og spillelister for filmer, TV-serier, anime, manga, spill, bøker og tegneserier i ett dashbord. Den henter metadata fra TMDB og andre kilder for å gi detaljert informasjon om hvert sporet element med fremdriftssporing og statusadministrasjon.
Selvhosting av Yamtrack på en VPS holder hele medieforbrukshistorikken din privat uten tredjepartssporing. Jellyfin-integrasjon muliggjør automatisk se-sporing fra medieserveren din, kalendervisning viser planlagte utgivelser, og import fra Trakt, MAL og AniList gjør migrering fra eksisterende tjenester enkel.
Viktige funksjoner i Yamtrack
Multimediasporing
Spor filmer, TV-serier, anime, manga, spill, bøker og tegneserier i ett samlet dashbord med status per element.
Jellyfin-integrasjon
Merk filmer og episoder automatisk som sett når de spilles av i Jellyfin uten manuell logging.
Importer fra Trakt & MAL
Migrer din eksisterende seerhistorikk fra Trakt, MyAnimeList, AniList og andre tjenester til Yamtrack med noen få klikk.
Utgivelseskalender
Se kommende utgivelsesdatoer for sporede serier, filmer og spill i en kalender for å planlegge seertidsplanen din.
Utgivelsesvarsler
Motta varsler om nye episoder og utgivelser via Discord, Telegram eller Slack for ethvert element på overvåkningslisten din.
Hvorfor kjøre Yamtrack på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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