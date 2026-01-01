Yamtrack er en selvhostet mediesporingsapplikasjon som samler dine se- og spillelister for filmer, TV-serier, anime, manga, spill, bøker og tegneserier i ett dashbord. Den henter metadata fra TMDB og andre kilder for å gi detaljert informasjon om hvert sporet element med fremdriftssporing og statusadministrasjon.

Selvhosting av Yamtrack på en VPS holder hele medieforbrukshistorikken din privat uten tredjepartssporing. Jellyfin-integrasjon muliggjør automatisk se-sporing fra medieserveren din, kalendervisning viser planlagte utgivelser, og import fra Trakt, MAL og AniList gjør migrering fra eksisterende tjenester enkel.