Web-Check er et OSINT- og nettstedsanalyseverktøy med åpen kildekode som samler informasjon fra over 50 moduler i én enkelt domenerapport. Skriv inn en hvilken som helst URL for å umiddelbart se DNS-oppføringer, SSL-sertifikatdetaljer, åpne porter, HTTP-sikkerhetshoder, teknologiavtrykk, WHOIS-data og e-postsikkerhetskonfigurasjon.

Å hoste Web-Check selv på en VPS gir sikkerhetsteam og utviklere et privat analyseverktøy uten hastighetsbegrensninger eller bruksgrenser pålagt av offentlige instanser. Det er nyttig for sikkerhetsgjennomganger før utrulling, konkurranseanalyse, rekognosering for penetrasjonstesting, og for å verifisere at din egen infrastruktur er riktig konfigurert.