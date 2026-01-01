Installer Web-Check med ett klikk installasjon.
OSINT-verktøy for omfattende nettstedsanalyse som dekker DNS, SSL, porter, sikkerhetsoverskrifter og teknologistakk i ett oppslag.
Velg en VPS-plan for Web-Check
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Web-Check
Web-Check er et OSINT- og nettstedsanalyseverktøy med åpen kildekode som samler informasjon fra over 50 moduler i én enkelt domenerapport. Skriv inn en hvilken som helst URL for å umiddelbart se DNS-oppføringer, SSL-sertifikatdetaljer, åpne porter, HTTP-sikkerhetshoder, teknologiavtrykk, WHOIS-data og e-postsikkerhetskonfigurasjon.
Å hoste Web-Check selv på en VPS gir sikkerhetsteam og utviklere et privat analyseverktøy uten hastighetsbegrensninger eller bruksgrenser pålagt av offentlige instanser. Det er nyttig for sikkerhetsgjennomganger før utrulling, konkurranseanalyse, rekognosering for penetrasjonstesting, og for å verifisere at din egen infrastruktur er riktig konfigurert.
Viktige funksjoner i Web-Check
50+ analysemoduler
Et enkelt domenesøk utfører over 50 kontroller som dekker DNS, SSL, porter, headere, informasjonskapsler, omdirigeringer og mer samtidig.
Revisjon av sikkerhetsheader
Sjekk hvilke HTTP-sikkerhetshoder som er til stede eller mangler for å identifisere sikkerhetshull før de blir sårbarheter.
Teknologifingeravtrykk
Identifiser webserveren, CMS, rammeverk, analyseverktøy og CDN et nettsted bruker fra respons-signaturene.
E-post sikkerhetskontroller
Verifiser konfigurasjon av SPF-, DKIM-, DMARC- og MX-poster for å vurdere eksponering for e-post-spoofing for ethvert domene.
Detaljer om SSL-sertifikat
Se sertifikatutsteder, utløpsdato, SAN-er og kjedevalidering for å bekrefte at HTTPS er riktig konfigurert og ikke utløpt.
Hvorfor kjøre Web-Check på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
Jeg er utrolig fornøyd med Hostingers VPS-hosting! Oppetiden deres er gjennomgående førsteklasses, noe som sørger for at nettstedet mitt kjører problemfritt. Når jeg har trengt hjelp, har deres tekniske supportteam vært raske, kunnskapsrike og genuint hjelpsomme.
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