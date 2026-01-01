Installer Livebook med ett klikk.
Interaktive, samarbeidende Elixir-notatbøker for datavitenskap, automatisering og utforskning av levende kode.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med Livebook
Livebook er en åpen kildekode-webapplikasjon for å skrive samarbeidende, reproduserbare Elixir-notatbøker. Formålsbygd for BEAM-økosystemet, kombinerer den live kodekjøring, rike datavisualiseringer og sanntids flerspillerredigering i et enkelt nettleserbasert grensesnitt. I motsetning til generelle notatbokmiljøer er Livebook dypt integrert med Elixirs samtidighetmodell og produserer notatbøker som er designet for å kjøre identisk på tvers av økter og maskiner.
Selv-hosting av Livebook på en VPS holder notatbøkene, datapipelines og maskinlæringseksperimentene dine på infrastruktur du kontrollerer — uten grenser for notatbokstørrelse, ingen bruksavgifter og ingen tredjeparts skytjeneste som håndterer koden eller dataene dine.
Viktige funksjoner i Livebook
Sanntids samarbeid
Flere brukere kan redigere den samme notatboken samtidig med direkte markørsporing og konfliktfri samarbeidsredigering.
Smarte celler
Ferdigbygde celletyper automatiserer SQL-spørringer, HTTP-forespørsler, fillesing og opprettelse av diagrammer uten å skrive gjentakende standardkode.
ML- og dataarbeidsflyter
Nativ integrasjon med Nx, Explorer og Kino muliggjør numerisk databehandling, datarammer og rike visualiseringer direkte i notatbøker.
Notebook-appdistribusjon
Publiser hvilken som helst notatbok som en frittstående interaktiv webapplikasjon som sluttbrukere kan kjøre uten direkte tilgang til Livebook-grensesnittet.
Reproduiserbar som standard
Notatbøker registrerer alle avhengigheter og kjøretidsverdier i selve filen, noe som sikrer konsistente resultater på tvers av forskjellige maskiner og distribusjoner.
Hvorfor kjøre Livebook på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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