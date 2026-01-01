Livebook er en åpen kildekode-webapplikasjon for å skrive samarbeidende, reproduserbare Elixir-notatbøker. Formålsbygd for BEAM-økosystemet, kombinerer den live kodekjøring, rike datavisualiseringer og sanntids flerspillerredigering i et enkelt nettleserbasert grensesnitt. I motsetning til generelle notatbokmiljøer er Livebook dypt integrert med Elixirs samtidighetmodell og produserer notatbøker som er designet for å kjøre identisk på tvers av økter og maskiner.

Selv-hosting av Livebook på en VPS holder notatbøkene, datapipelines og maskinlæringseksperimentene dine på infrastruktur du kontrollerer — uten grenser for notatbokstørrelse, ingen bruksavgifter og ingen tredjeparts skytjeneste som håndterer koden eller dataene dine.