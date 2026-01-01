Installer GPT-Researcher med ett klikk.
Autonom AI-forskningsagent som utfører dypnett-forskning og genererer detaljerte, siterte rapporter på minutter.
Velg en VPS-plan for GPT-Researcher
Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med GPT-Researcher
GPT-Researcher er en åpen kildekode autonom AI-agent designet for å utføre omfattende online forskning om ethvert emne. Den bruker en multi-agent tilnærming — en planleggeragent bryter spørsmålet ned i underforespørsler, forskeragenter samler informasjon fra dusinvis av kilder samtidig, og en skriveagent syntetiserer funnene til en strukturert, sitert rapport. Denne parallelle tilnærmingen reduserer dramatisk tiden det tar å produsere forskningsbasert innhold sammenlignet med manuell surfing eller enkeltspørrings LLM-forespørsler.
Selvhosting av GPT-Researcher gir deg full kontroll over hvilke LLM-leverandører og søke-API-er du kobler til, hvilke data som behandles, og hvordan rapporter lagres. Å kjøre den på din egen VPS betyr at sensitive forskningsemner forblir på din infrastruktur, uten bruksbegrensninger fra tredjeparts hostede tjenester.
Viktige funksjoner i GPT-Researcher
Multiagentforskning
Parallelle underspørringsagenter samler inn data fra dusinvis av kilder samtidig, og produserer grundige rapporter raskere enn noen enkelttråds forskningsflyt.
Siterte rapporter
Alle genererte rapporter inkluderer kildehenvisninger i teksten og en referanseliste, som gjør funnene verifiserbare og egnet for profesjonell bruk.
Flere rapporttyper
Generer forskningsrapporter, ressurslister, disposisjoner eller tilpassede utdata for å matche den nøyaktige leveransen arbeidsflyten din krever.
Fleksibel LLM-støtte
Koble til OpenAI, Anthropic, Ollama, eller et hvilket som helst OpenAI-kompatibelt endepunkt slik at du kan balansere kostnad, hastighet og modellkapasitet per forskningsoppgave.
Websøk-integrasjon
Kobles til Tavily, Google, Bing og andre søkeleverandører for å hente levende, oppdatert informasjon i stedet for å stole på statiske treningsdata.
Hvorfor kjøre GPT-Researcher på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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