GPT-Researcher er en åpen kildekode autonom AI-agent designet for å utføre omfattende online forskning om ethvert emne. Den bruker en multi-agent tilnærming — en planleggeragent bryter spørsmålet ned i underforespørsler, forskeragenter samler informasjon fra dusinvis av kilder samtidig, og en skriveagent syntetiserer funnene til en strukturert, sitert rapport. Denne parallelle tilnærmingen reduserer dramatisk tiden det tar å produsere forskningsbasert innhold sammenlignet med manuell surfing eller enkeltspørrings LLM-forespørsler.

Selvhosting av GPT-Researcher gir deg full kontroll over hvilke LLM-leverandører og søke-API-er du kobler til, hvilke data som behandles, og hvordan rapporter lagres. Å kjøre den på din egen VPS betyr at sensitive forskningsemner forblir på din infrastruktur, uten bruksbegrensninger fra tredjeparts hostede tjenester.