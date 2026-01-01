Installer HFS med ett klikk.
Selvhostet HTTP-filserver som lar deg dele filer direkte fra disken din via et moderne webgrensesnitt.
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Hver plan har alt du trenger og mer
Hva du kan bygge med HFS
HFS (HTTP-filserver) er en lett, selvhostet fildelingsserver som gjør din VPS om til et fullt funksjonelt fildelingsknutepunkt tilgjengelig fra enhver nettleser. Den tilbyr et rent, responsivt webgrensesnitt for å bla gjennom, laste ned og laste opp filer uten å kreve installasjon av klientprogramvare.
Med innebygde brukerkontoer, tilgangskontroll per mappe, båndbreddebegrensning og et virtuelt filsystem, gir HFS deg full kontroll over hvem som kan få tilgang til hvilke filer. Selvhosting på din egen VPS betyr ubegrenset lagring og båndbredde uten månedlige brukeravgifter.
Viktige funksjoner i HFS
Virtuelt filsystem
Organiser delt innhold i en virtuell mappestruktur uavhengig av din faktiske diskstruktur, noe som gir deg full kontroll over hva brukerne ser.
Brukerkontoer og tillatelser
Opprett kontoer med lese-, skrive- og slettetillatelser per mappe, slik at forskjellige brukere kun får tilgang til filene de har autorisasjon til å se.
Gjenopptakbare opplastinger og nedlastinger
Støtter gjenopptakbare overføringer slik at store filoperasjoner overlever nettverksavbrudd uten å starte helt på nytt.
Båndbreddebegrensning
Angi opplastings- og nedlastingshastighetsgrenser per bruker eller globalt for å holde serveren din responsiv selv under store filoverføringer.
Plugin-system
Utvid HFS med fellesskapsplugins for miniatyrbilder, LDAP-autentisering, anti-brute-force-beskyttelse, temaer og mer.
Hvorfor kjøre HFS på Hostinger
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Start med ett klikk
Få applikasjonen din i gang umiddelbart med et forhåndskonfigurert oppsett. Ingen manuell installasjon eller komplekse oppsetttrinn.
Sikkerhet du kan stole på
Hold applikasjonene dine beskyttet med en innebygd brannmur, DDoS-beskyttelse og kontinuerlig overvåking.
Innebygd Docker-manager
Kjør og administrer flere Docker-containere fra ett sted. Implementer, oppdater og overvåk prosjektene dine med letthet.
Docker VPS-hosting du kan stole på
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