HFS (HTTP-filserver) er en lett, selvhostet fildelingsserver som gjør din VPS om til et fullt funksjonelt fildelingsknutepunkt tilgjengelig fra enhver nettleser. Den tilbyr et rent, responsivt webgrensesnitt for å bla gjennom, laste ned og laste opp filer uten å kreve installasjon av klientprogramvare.

Med innebygde brukerkontoer, tilgangskontroll per mappe, båndbreddebegrensning og et virtuelt filsystem, gir HFS deg full kontroll over hvem som kan få tilgang til hvilke filer. Selvhosting på din egen VPS betyr ubegrenset lagring og båndbredde uten månedlige brukeravgifter.