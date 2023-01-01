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Hermes Agent

Hermes Agent

Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się i wieloplatformową komunikacją

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n8n

n8n

Platforma automatyzacji przepływu pracy z wizualnym interfejsem opartym na węzłach

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OpenClaw

OpenClaw

Osobisty asystent AI z obsługą wiadomości wielokanałowych (dawniej Moltbot/Clawdbot)

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Paperclip

Paperclip

Paperclip to platforma orkiestracji AI/ML dla autonomicznych zespołów

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2FAuth

2FAuth

Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych

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9router

9router

AI API routing proxy z optymalizacją tokenów dla ponad 40 dostawców LLM

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Ackee

Ackee

Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.

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Activepieces

Activepieces

Automatyzacja przepływu pracy typu open-source no-code z ponad 200 integracjami aplikacji

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Actual Budget

Actual Budget

Aplikacja do finansów osobistych skupiona na prywatności z budżetem kopertowym

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Adminer

Adminer

W pełni funkcjonalny interfejs do zarządzania bazami danych obsługujący ponad 11 systemów baz danych

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AdventureLog

AdventureLog

Samodzielny tracker podróży i planer wycieczek z interaktywnymi mapami

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AFFiNE

AFFiNE

Wszechstronna przestrzeń robocza łącząca dokumenty, tablice i bazy danych z AI

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Agent Zero

Agent Zero

Open-source AI agent framework with multi-agent cooperation and persistent memory

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Agenta

Agenta

Otwartoźródłowa platforma LLMOps do promptów, ewaluacji i obserwowalności LLM

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agentmemory

agentmemory

Pamięć trwała dla agentów kodujących AI z hybrydowym wyszukiwaniem wektorowym BM25 i grafowym

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Airsonic Advanced

Airsonic Advanced

Przesyłaj strumieniowo osobiste biblioteki muzyczne za pośrednictwem serwera API kompatybilnego z Subsonic

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AirTrail

AirTrail

Osobisty dziennik lotów z interaktywną mapą, statystykami i obsługą wielu użytkowników

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AiToEarn

AiToEarn

Agent AI typu open-source do marketingu treści do wieloplatformowego publikowania i monetyzacji

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Akaunting

Akaunting

Free open-source accounting software for small businesses and freelancers

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Alerta

Alerta

Platforma typu open-source do zarządzania alertami, konsolidująca alerty monitorowania

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Alexandrie

Alexandrie

Samodzielnie hostowana baza wiedzy z rozszerzonym Markdownem i uprawnieniami na dokument

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AList

AList

Samodzielnie hostowany serwer listy plików i WebDAV z obsługą ponad 30 zapleczy pamięci masowej

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AllTube

AllTube

Interfejs internetowy do pobierania filmów z YouTube i innych stron

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Ampache

Ampache

Ampache to aplikacja webowa do strumieniowego przesyłania audio/wideo i menedżer mediów

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An Otter Wiki

An Otter Wiki

Lekkie, samodzielnie hostowane wiki ze stronami opartymi na Git i edycją Markdown

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AnonUpload

AnonUpload

AnonUpload to bezpieczna, anonimowa aplikacja do udostępniania plików, która nie wymaga bazy danych

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AnythingLLM

AnythingLLM

Kompleksowa aplikacja AI do RAG, agentów i chatbotów z dowolnym dostawcą LLM

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Apache Answer

Apache Answer

Platforma open-source pytań i odpowiedzi do dzielenia się wiedzą w zespole i budowania społeczności.

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Apache DevLake

Apache DevLake

Platforma typu open-source do metryk DORA i analityki zespołu inżynierskiego

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Apache Guacamole

Apache Guacamole

Bezklientowa internetowa brama zdalnego pulpitu dla RDP, VNC, SSH i Telnet

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Apache Solr

Apache Solr

Korporacyjna platforma wyszukiwania open source zbudowana na Apache Lucene

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Apache Superset

Apache Superset

Apache Superset to nowoczesna platforma do eksploracji i wizualizacji danych dla BI.

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AppFlowy

AppFlowy

AppFlowy to zasilana AI przestrzeń robocza typu open-source i alternatywa dla Notion.

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Apprise API

Apprise API

Lekkie REST API do wysyłania powiadomień push do ponad 120 usług

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Appsmith

Appsmith

Platforma typu open source low-code do tworzenia narzędzi wewnętrznych i aplikacji

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Aptabase

Aptabase

Analityka SDK z poszanowaniem prywatności dla aplikacji mobilnych, desktopowych i webowych

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ArangoDB

ArangoDB

Natywna wielomodelowa baza danych dla grafów, dokumentów i danych klucz-wartość

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ArcadeDB

ArcadeDB

Wielomodelowa baza danych dla danych grafowych, dokumentowych, klucz-wartość i szeregów czasowych

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ArchiveBox

ArchiveBox

Samodzielnie hostowane rozwiązanie do archiwizacji internetu, służące do zachowywania stron internetowych i mediów

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Argilla

Argilla

Collaborative platform for AI engineers to build high-quality datasets

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Artalk

Artalk

Lekki, samodzielnie hostowany system komentarzy z zapleczem Go i osadzalnym widżetem JS

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AstrBot

AstrBot

AstrBot to wieloplatformowy framework chatbota AI typu open-source.

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Audiobookshelf

Audiobookshelf

Samodzielnie hostowany serwer audiobooków i podcastów z obsługą wielu użytkowników

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Authentik

Authentik

Dostawca tożsamości typu open-source, który koncentruje się na elastyczności i wszechstronności

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Authorizer

Authorizer

Open source, samodzielnie hostowany serwer uwierzytelniania z logowaniem społecznościowym, MFA i RBAC

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Autobase

Autobase

Open-source samodzielnie hostowana platforma Database-as-a-Service do automatyzacji PostgreSQL

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autobrr

autobrr

Nowoczesne narzędzie do automatyzacji pobierania dla torrentów i usenetu z monitorowaniem IRC w czasie rzeczywistym

Wdróż
Automatisch

Automatisch

Alternatywa z otwartym oprogramowaniem dla Zapier do łączenia aplikacji i automatyzacji przepływów pracy

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Baby Buddy

Baby Buddy

Aplikacja do śledzenia niemowląt pomagająca rodzicom monitorować codzienne czynności i zdrowie

Wdróż
Backrest

Backrest

Interfejs webowy dla kopii zapasowych restic z harmonogramowaniem, szyfrowaniem i przywracaniem na poziomie plików

Wdróż
Baikal

Baikal

Samodzielnie hostowany serwer CalDAV i CardDAV dla kalendarzy i kontaktów

Wdróż
Bar Assistant

Bar Assistant

Samodzielnie hostowany menedżer przepisów na koktajle i śledzenie zapasów domowego barku

Wdróż
Baserow

Baserow

Baza danych open-source bez kodu i alternatywa dla Airtable dla zespołów

Wdróż
Bazarr

Bazarr

Automatyczne zarządzanie napisami i towarzysz pobierania dla Sonarr i Radarr

Wdróż
BeaverHabits

BeaverHabits

Minimalistyczny, samodzielnie hostowany monitor nawyków, skupiony na codziennym odhaczaniu i passach

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BentoPDF

BentoPDF

Zorientowany na prywatność, przeglądarkowy zestaw narzędzi PDF do łączenia, dzielenia, konwertowania i edycji plików PDF

Wdróż
Beszel

Beszel

Lekka platforma do monitorowania serwerów ze statystykami Docker i alertami

Wdróż
Beszel Agent

Beszel Agent

Lekki agent monitorujący dla systemu monitorowania serwerów Beszel

Wdróż
bewCloud

bewCloud

Lekka, samodzielnie hostowana chmura z synchronizacją plików i obsługą CalDAV/CardDAV

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Bigcapital

Bigcapital

Samodzielnie hostowana platforma księgowości finansowej z inteligentnym raportowaniem i obsługą wielu walut

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Black Candy

Black Candy

Samodzielnie hostowany serwer strumieniowania muzyki z odtwarzaczem internetowym i aplikacjami mobilnymi

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Blender

Blender

Browser-accessible 3D modeling, animation, and rendering suite

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Blinko

Blinko

Platforma do robienia notatek i mikroblogowania oparta na AI, z Markdown i zarządzaniem zadaniami

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Bluesky PDS

Bluesky PDS

Serwer danych osobowych dla zdecentralizowanej sieci społecznościowej Bluesky

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bolt.diy

bolt.diy

Samodzielnie hostowany asystent kodowania AI do generowania aplikacji full-stack w przeglądarce

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Bookshelf

Bookshelf

Menedżer kolekcji ebooków i audiobooków, reaktywacja społeczności Readarr

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BookStack

BookStack

Ustrukturyzowane, samodzielnie hostowane wiki dla zespołów z książkami, rozdziałami, stronami i wyszukiwaniem

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BroadcastChannel

BroadcastChannel

Przekształć dowolny publiczny kanał Telegrama w przyjazny SEO mikroblog z RSS

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Browserless

Browserless

Przeglądarka Headless Chrome jako usługa do web scrapingu i automatyzacji

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Budge

Budge

Aplikacja do budżetowania finansów osobistych, śledzenia wydatków i planowania finansowego

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Budibase

Budibase

Platforma typu low-code do tworzenia aplikacji biznesowych i przepływów pracy w kilka minut

Wdróż
BugSink

BugSink

Samodzielnie hostowana platforma do śledzenia błędów do monitorowania aplikacji

Wdróż
Buildbot

Buildbot

Samodzielnie hostowany framework CI/CD do zautomatyzowanych kompilacji i wdrożeń

Wdróż
Bytebase

Bytebase

Platforma open source do zarządzania zmianami schematu bazy danych i DevOps

Wdróż
ByteChef

ByteChef

Platforma open source low-code do integracji API i automatyzacji przepływów pracy

Wdróż
ByteStash

ByteStash

Samodzielnie hostowany menedżer fragmentów kodu z podświetlaniem składni i wyszukiwaniem

Wdróż
Cal.com

Cal.com

Open-source scheduling platform for booking meetings and appointments

Wdróż
Calibre-Web

Calibre-Web

Calibre-Web to aplikacja webowa do przeglądania, czytania i zarządzania Twoją biblioteką e-booków

Wdróż
Cap

Cap

Alternatywa dla CAPTCHA oparta na dowodzie pracy, zorientowana na prywatność, bez śledzenia

Wdróż
Casdoor

Casdoor

Platforma IAM typu open-source z obsługą SSO, OAuth 2.0, OIDC i SAML

Wdróż
Castopod

Castopod

Platforma hostingowa podcastów open source z analityką i funkcjami społecznościowymi

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Centrifugo

Centrifugo

Centrifugo to skalowalny serwer wiadomości w czasie rzeczywistym do tworzenia aplikacji na żywo.

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changedetection.io

changedetection.io

Narzędzie do wykrywania i monitorowania zmian na stronach internetowych z wizualnym wyborem i powiadomieniami

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ChartDB

ChartDB

Edytor diagramów baz danych open source z eksportem DDL AI i wizualizacją schematu

Wdróż
Chatpad AI

Chatpad AI

Interfejs internetowy ChatGPT zorientowany na prywatność z lokalnym przechowywaniem danych i zarządzaniem rozmowami

Wdróż
Checkcle

Checkcle

Pełnostackowe monitorowanie czasu dostępności i infrastruktury z publicznymi stronami statusu

Wdróż
Checkmate

Checkmate

Aplikacja typu open-source do monitorowania serwerów i śledzenia czasu dostępności

Wdróż
Checkmk

Checkmk

Monitorowanie infrastruktury i aplikacji z automatycznym wykrywaniem i alertami

Wdróż
Chibisafe

Chibisafe

Samodzielnie hostowany sejf plików do przesyłania i udostępniania plików za pomocą linków do udostępniania

Wdróż
ChiefOnboarding

ChiefOnboarding

Platforma open source do wdrażania pracowników z botem Slack i automatyzacją przepływu pracy

Wdróż
Chroma

Chroma

Baza danych typu open-source do osadzania dla aplikacji AI i wyszukiwania semantycznego

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ClassicPress

ClassicPress

Rozwidlenie WordPressa bez edytora blokowego Gutenberg, skoncentrowane na stabilności

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ClickHouse

ClickHouse

Kolumnowa baza danych OLAP do analizy w czasie rzeczywistym z milisekundowym opóźnieniem zapytań

Wdróż
CloudBeaver

CloudBeaver

Internetowe narzędzie do kompleksowego zarządzania i administracji bazami danych

Wdróż
Cloudflared

Cloudflared

Demon Cloudflare Tunnel do bezpiecznego zdalnego dostępu bez otwierania portów

Wdróż
Cloudreve

Cloudreve

Samodzielnie hostowana platforma magazynowania w chmurze z zarządzaniem plikami i funkcjami udostępniania

Wdróż
Cockpit CMS

Cockpit CMS

Lekka platforma headless CMS do zarządzania treścią i API

Wdróż
Code-Server

Code-Server

VS Code działający w przeglądarce do zdalnego programowania z dowolnego urządzenia

Wdróż
Coder

Coder

Platforma typu open-source do udostępniania samodzielnie hostowanych chmurowych środowisk programistycznych

Wdróż
CodiMD

CodiMD

Edytor Markdown do tworzenia dokumentacji i notatek z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym

Wdróż
Collabora Online

Collabora Online

Samodzielnie hostowany pakiet biurowy oparty na przeglądarce do wspólnej edycji dokumentów

Wdróż
CommaFeed

CommaFeed

Samodzielnie hostowany, inspirowany Google Readerem czytnik RSS ze skrótami klawiaturowymi i aplikacjami mobilnymi

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ConvertX

ConvertX

Samodzielnie hostowany internetowy konwerter plików obsługujący ponad 1000 formatów

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Convex

Convex

Platforma reaktywnych baz danych typu open-source do tworzenia nowoczesnych aplikacji

Wdróż
COPS

COPS

Lekki serwer PHP OPDS i HTML, który udostępnia bibliotekę e-booków Calibre czytnikom mobilnym i przeglądarkom

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CoreControl

CoreControl

Samodzielnie hostowany panel do zarządzania serwerami, czasem dostępności i infrastrukturą sieciową

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Countly

Countly

Analityka produktu z priorytetem prywatności dla aplikacji mobilnych, internetowych i desktopowych

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Crawl4AI

Crawl4AI

Web crawler typu open-source dla aplikacji AI z wyjściem gotowym do LLM

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Cronicle

Cronicle

Multi-server task scheduler and runner with web-based interface

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Crucix

Crucix

Platforma OSINT agregująca 27 globalnych źródeł danych w czasie rzeczywistym w ujednolicony pulpit nawigacyjny

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Cryptgeon

Cryptgeon

Secure, encrypted note and file sharing service inspired by PrivNote

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CryptPad

CryptPad

Szyfrowany kompleksowo pakiet biurowy do współpracy z przechowywaniem danych z zerową wiedzą

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CyberChef

CyberChef

Narzędzie internetowe do szyfrowania, kodowania, kompresji i analizy danych

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Dagu

Dagu

Harmonogram przepływu pracy oparty na DAG z interfejsem webowym do zarządzania zadaniami cron i potokami zadań

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Damselfly

Damselfly

Samodzielnie hostowany menedżer zdjęć z rozpoznawaniem twarzy i wykrywaniem obiektów

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dashdot

dashdot

Minimalistyczny panel serwera ze statystykami CPU, RAM, pamięci masowej i sieci w czasie rzeczywistym

Wdróż
Dashy

Dashy

Samodzielnie hostowany osobisty pulpit nawigacyjny z widżetami, motywami i sprawdzaniem statusu

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Databag

Databag

Samodzielnie hostowany komunikator federacyjny z kompleksowym szyfrowaniem i wątkami tematycznymi

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Databasus

Databasus

Databasus to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych baz danych dla PostgreSQL, MySQL i MongoDB

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Dataline

Dataline

Interfejs czatu SQL zasilany AI do eksplorowania i wizualizowania dowolnej bazy danych

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Dawarich

Dawarich

Samodzielny tracker historii lokalizacji z mapami cieplnymi i statystykami podróży

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DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite

DB Browser for SQLite to wizualne narzędzie do tworzenia, projektowania i edycji plików baz danych SQLite.

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Deluge

Deluge

Lightweight BitTorrent client with web interface and plugin support

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DenoKV

DenoKV

Baza danych typu klucz-wartość Denoland dla Deno Deploy

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Dify

Dify

Platforma typu open-source do tworzenia aplikacji LLM z RAG, agentami i przepływami pracy

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Directus

Directus

Headless CMS, który opakowuje bazy danych z dynamicznym API i aplikacją administracyjną

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Dittofeed

Dittofeed

Platforma open source do angażowania klientów ze zautomatyzowaną komunikacją wielokanałową

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Diun

Diun

Powiadamiacz aktualizacji obrazów Docker do otrzymywania powiadomień, gdy obrazy są aktualizowane

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docassemble

docassemble

Otwartoźródłowy system ekspercki do wywiadów kierowanych i automatycznego składania dokumentów

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Docker Registry

Docker Registry

Prywatne repozytorium Docker do przechowywania i dystrybucji obrazów kontenerów

Wdróż
Dockge

Dockge

Dockge to elegancki, łatwy w użyciu i reaktywny, samodzielnie hostowany menedżer stosów Docker Compose

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Docmost

Docmost

Współpracująca platforma wiki i dokumentacji z edycją w czasie rzeczywistym

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Docspell

Docspell

Samodzielnie hostowany organizator dokumentów z OCR, ekstrakcją NLP i wyszukiwaniem pełnotekstowym

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Documenso

Documenso

Platforma open source do cyfrowego podpisywania dokumentów

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DocuSeal

DocuSeal

Otwartoźródłowa platforma do podpisywania dokumentów z możliwościami e-podpisu

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Dograh

Dograh

Platforma typu open source no-code do tworzenia agentów głosowych AI w kilka minut

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DokuWiki

DokuWiki

Lekka platforma wiki oparta na plikach do dokumentacji i baz wiedzy

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Dolibarr

Dolibarr

Platforma ERP/CRM typu open-source do zarządzania operacjami biznesowymi

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Domain Locker

Domain Locker

Ujednolicona platforma do zarządzania i monitorowania portfelami nazw domen

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Donetick

Donetick

Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities

Wdróż
Downtify

Downtify

Pobierz muzykę ze Spotify z YouTube z okładką albumu, tekstami piosenek i metadanymi

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Dozzle

Dozzle

Lekki interfejs webowy do przeglądania logów kontenerów Docker w czasie rzeczywistym

Wdróż
Dragonfly

Dragonfly

Wysokowydajny, kompatybilny z Redis magazyn danych w pamięci dla nowoczesnego sprzętu

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draw.io

draw.io

Darmowe narzędzie open source do tworzenia schematów blokowych, UML i diagramów sieciowych

Wdróż
drawDB

drawDB

Przeglądarkowy edytor diagramów baz danych z eksportem i importem SQL

Wdróż
Drizzle Gateway

Drizzle Gateway

Darmowy, samodzielnie hostowany Drizzle Studio na sterydach do zarządzania bazami danych

Wdróż
Drupal

Drupal

Open-source CMS do tworzenia i zarządzania dynamicznymi stronami internetowymi

Wdróż
DuckDNS

DuckDNS

Darmowa dynamiczna usługa DNS do mapowania adresów IP do domen

Wdróż
DumbDo

DumbDo

DumbDo to głupio prosta, samodzielnie hostowana lista zadań, która po prostu działa

Wdróż
Duplicati

Duplicati

Szyfrowane rozwiązanie kopii zapasowych obsługujące pamięć masową w chmurze i zdalne serwery

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Easy!Appointments

Easy!Appointments

Bezpłatny system rezerwacji spotkań dla firm i profesjonalistów

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Eclipse Mosquitto

Eclipse Mosquitto

Lekki broker MQTT dla IoT i aplikacji do przesyłania wiadomości

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EdgeDB

EdgeDB

Grafowo-relacyjna baza danych nowej generacji oparta na PostgreSQL

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Elasticsearch

Elasticsearch

Rozproszony silnik wyszukiwania i analizy oparty na Apache Lucene

Wdróż
Element

Element

Bezpieczny klient Matrix z kompleksowym szyfrowaniem i wiadomościami międzyplatformowymi

Wdróż
EmailEngine

EmailEngine

Samodzielnie hostowany proxy API poczty e-mail łączący IMAP i SMTP z punktami końcowymi REST

Wdróż
Emby

Emby

Personal media server with automatic streaming and device conversion

Wdróż
EmbyStat

EmbyStat

Narzędzie do statystyk i analityki dla serwerów multimediów Emby i Jellyfin

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Enclosed

Enclosed

Minimalistyczna aplikacja webowa do wysyłania prywatnych i bezpiecznych zaszyfrowanych notatek

Wdróż
ErsatzTV

ErsatzTV

Samodzielnie hostowany serwer IPTV, który tworzy kanały na żywo z Twojej biblioteki multimediów

Wdróż
Erugo

Erugo

Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików z ochroną hasłem i kontrolą wygaśnięcia

Wdróż
ESPHome

ESPHome

System sterowania mikrokontrolerami ESP8266/ESP32 z YAML

Wdróż
EspoCRM

EspoCRM

Darmowy CRM o otwartym kodzie źródłowym do zarządzania kontaktami, transakcjami i relacjami z klientami

Wdróż
Etherpad

Etherpad

Edytor dokumentów do współpracy w czasie rzeczywistym z edycją na żywo i historią wersji

Wdróż
EverShop

EverShop

Nowoczesna platforma e-commerce open source oparta na Node.js, React, GraphQL i PostgreSQL

Wdróż
Evolution API

Evolution API

Open-source WhatsApp API dla chatbotów, automatyzacji i integracji wiadomości

Wdróż
Evolution Go

Evolution Go

Wydajna bramka API WhatsApp napisana w Go do automatyzacji wiadomości

Wdróż
Excalidraw

Excalidraw

Wirtualna tablica do szkicowania ręcznie rysowanych diagramów i wspólnego burzy mózgów

Wdróż
Expensave

Expensave

Aplikacja do śledzenia osobistych i rodzinnych wydatków

Wdróż
ExpenseOwl

ExpenseOwl

Lekkie, samodzielnie hostowane narzędzie do śledzenia wydatków osobistych z pulpitem nawigacyjnym i importem CSV

Wdróż
Explo

Explo

Przekształca rekomendacje ListenBrainz w playlisty w Twojej bibliotece muzycznej

Wdróż
ezBookKeeping

ezBookKeeping

Lekkie narzędzie do śledzenia finansów osobistych z mobilną PWA i skanowaniem paragonów

Wdróż
Faraday

Faraday

Platforma typu open-source do zarządzania podatnościami dla zespołów bezpieczeństwa

Wdróż
Fasten Health

Fasten Health

Samodzielnie hostowany menedżer osobistej i rodzinnej elektronicznej dokumentacji medycznej

Wdróż
Fider

Fider

Platforma opinii typu open-source do zbierania i zarządzania opiniami użytkowników

Wdróż
File Browser

File Browser

Internetowy menedżer plików do przeglądania, przesyłania i zarządzania plikami na Twoim serwerze

Wdróż
File Drop

File Drop

Zdecentralizowane udostępnianie plików peer-to-peer wykorzystujące technologię IPFS

Wdróż
FileFlows

FileFlows

Zautomatyzowany procesor plików multimedialnych, który zmniejsza rozmiary plików nawet o 90%.

Wdróż
FileGator

FileGator

Samodzielnie hostowany menedżer plików dla wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i bez bazy danych

Wdróż
Filestash

Filestash

Samodzielnie hostowany menedżer plików dla FTP, SFTP, S3, WebDAV i ponad 20 zapleczy pamięci masowej

Wdróż
Firefly

Firefly

Prosty serwer VPN WireGuard z interfejsem zarządzania przez przeglądarkę

Wdróż
Firefly III

Firefly III

Profesjonalny, samodzielnie hostowany menedżer finansów osobistych i budżetu

Wdróż
Firefox

Firefox

Samodzielnie hostowana przeglądarka Firefox dostępna przez interfejs webowy

Wdróż
Flagsmith

Flagsmith

Usługa typu open-source do przełączania funkcji i zdalnej konfiguracji z testami A/B

Wdróż
Flame

Flame

Strona startowa i panel kontrolny aplikacji hostowane samodzielnie dla Twojego homelabu.

Wdróż
FlareSolverr

FlareSolverr

Serwer proxy do ominięcia ochrony Cloudflare do web scrapingu

Wdróż
Flarum

Flarum

Flarum is a modern, elegant forum software for building engaged communities

Wdróż
flatnotes

flatnotes

Aplikacja do robienia notatek Markdown bez bazy danych, z wikilinkami i wyszukiwaniem pełnotekstowym

Wdróż
Fleet

Fleet

Platforma open-source do zarządzania urządzeniami i bezpieczeństwa punktów końcowych, oparta na osquery

Wdróż
FlexGet

FlexGet

Narzędzie do automatyzacji sterowane YAML do pobierania mediów z RSS, torrentów i Usenetu

Wdróż
Flipt

Flipt

Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania flagami funkcji z integracją z Git

Wdróż
Flowise

Flowise

Narzędzie typu open source low-code do tworzenia przepływów orkiestracji LLM i agentów AI

Wdróż
Focalboard

Focalboard

Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z tablicami Kanban, tabelami i widokami kalendarza

Wdróż
Forgejo

Forgejo

Samodzielnie hostowana lekka usługa Git z interfejsem webowym i funkcjami współpracy

Wdróż
Form.io

Form.io

Kreator formularzy typu open-source i platforma do zarządzania danymi z REST API

Wdróż
Formbricks

Formbricks

Platforma ankiet open-source do opinii z aplikacji, linków, witryn i e-maili

Wdróż
FossFLOW

FossFLOW

Narzędzie do tworzenia diagramów izometrycznych oparte na przeglądarce, służące do wizualizacji infrastruktury

Wdróż
Foundry VTT

Foundry VTT

Samodzielnie hostowany wirtualny stół do kampanii RPG online z mapami i kośćmi

Wdróż
FreeCAD

FreeCAD

Parametryczny modeler CAD 3D dostępny przez przeglądarkę do inżynierii i projektowania

Wdróż
FreeScout

FreeScout

Lekki system typu open-source do obsługi zgłoszeń i współdzielonej skrzynki odbiorczej

Wdróż
FreshRSS

FreshRSS

Samodzielnie hostowany agregator kanałów RSS do zarządzania i czytania Twoich kanałów.

Wdróż
Gatus

Gatus

Strona statusu dla deweloperów z wieloprotokołowym monitorowaniem czasu dostępności i powiadomieniami

Wdróż
Gerrit

Gerrit

Internetowy system przeglądu kodu klasy korporacyjnej, oparty na Git

Wdróż
Ghost

Ghost

Ghost to potężna platforma do profesjonalnego publikowania

Wdróż
Ghostfolio

Ghostfolio

Oprogramowanie typu open-source do zarządzania majątkiem do śledzenia portfeli inwestycyjnych

Wdróż
GIMP

GIMP

Profesjonalny edytor obrazów i narzędzie do projektowania graficznego dostępne w przeglądarce

Wdróż
Gitea

Gitea

Gitea to lekka, open source'owa platforma hostingowa Git

Wdróż
GitIngest

GitIngest

Git to przyjazny dla LLM konwerter tekstu do analizy kodu opartej na AI

Wdróż
GitLab

GitLab

GitLab to kompletna platforma DevOps do zarządzania repozytoriami Git i CI/CD

Wdróż
Glance

Glance

Samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny, który gromadzi wszystkie Twoje kanały w jednym miejscu

Wdróż
Glances

Glances

Glances to wieloplatformowe narzędzie do monitorowania systemu z interfejsem webowym

Wdróż
GlitchTip

GlitchTip

Platforma do śledzenia błędów i monitorowania wydajności, kompatybilna z Sentry

Wdróż
GLPI

GLPI

Open-source'owe oprogramowanie do zarządzania zasobami IT i help desk dla operacji IT

Wdróż
GoatCounter

GoatCounter

Analityka internetowa z poszanowaniem prywatności, bez plików cookie i śledzenia danych osobowych

Wdróż
GoCD

GoCD

Serwer ciągłego dostarczania z mapowaniem strumienia wartości i modelowaniem potoków

Wdróż
Gogs

Gogs

Gogs to samodzielnie hostowany serwer Git do bezproblemowego zarządzania projektami.

Wdróż
Gokapi

Gokapi

Samodzielnie hostowany serwer udostępniania plików z wygasającymi linkami i obsługą S3

Wdróż
Gonic

Gonic

Lekki, samodzielnie hostowany serwer strumieniowania muzyki Subsonic napisany w Go

Wdróż
Gotenberg

Gotenberg

Decentralizowane API oparte na Docker do bezproblemowej konwersji i generowania plików PDF

Wdróż
Gotify

Gotify

Samodzielnie hostowany serwer powiadomień push z prostym REST API

Wdróż
GoWA

GoWA

WhatsApp REST API i interfejs sieciowy do automatyzacji wiadomości na wielu urządzeniach

Wdróż
Grafana

Grafana

Platforma open-source do wizualizacji i monitorowania metryk

Wdróż
Gramps Web

Gramps Web

Samodzielnie hostowana platforma genealogiczna do tworzenia i udostępniania drzew genealogicznych

Wdróż
Grav

Grav

Nowoczesny CMS oparty na płaskich plikach, który nie wymaga bazy danych, tylko plików i folderów

Wdróż
Grimmory

Grimmory

Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji książek z wbudowanym czytnikiem i synchronizacją urządzeń

Wdróż
Grimoire

Grimoire

Hostowany samodzielnie menedżer zakładek z automatyczną ekstrakcją metadanych i wyszukiwaniem pełnotekstowym

Wdróż
Grist

Grist

Hybryda typu open source arkusza kalkulacyjnego i bazy danych do tworzenia aplikacji danych

Wdróż
Grocy

Grocy

Self-hosted grocery and household management solution for tracking food inventory

Wdróż
GrowthBook

GrowthBook

Platforma typu open-source do przełączania funkcji i testów A/B

Wdróż
Habitica

Habitica

Zgamifikowany menedżer zadań, który zamienia produktywność w przygodę RPG

Wdróż
Halo

Halo

Nowoczesny CMS open-source z rynkiem wtyczek i edytorem blokowym

Wdróż
Harness

Harness

End-to-end developer platform with SCM, CI/CD pipelines, and hosted dev environments

Wdróż
Hasura GraphQL Engine

Hasura GraphQL Engine

Open-source silnik GraphQL z natychmiastowymi interfejsami API dla dowolnej bazy danych

Wdróż
Headscale

Headscale

Samodzielnie hostowany serwer kontrolny kompatybilny z Tailscale dla sieci mesh WireGuard

Wdróż
Healthchecks

Healthchecks

Monitorowanie zadań cron i zadań w tle typu open-source z natychmiastowymi alertami

Wdróż
HedgeDoc

HedgeDoc

Edytor Markdown do tworzenia dokumentacji zespołowej z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym

Wdróż
Heimdall

Heimdall

Panel kontrolny aplikacji do organizowania i uzyskiwania dostępu do Twoich usług internetowych

Wdróż
Hermes Agent

Hermes Agent

Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się i wieloplatformową komunikacją

Wdróż
Hermes WebUI

Hermes WebUI

Samodzielnie hostowany agent AI Hermes i interfejs czatu internetowego spakowane w jednym wdrożeniu Docker

Wdróż
Hermes Workspace

Hermes Workspace

Open source'owe webowe centrum dowodzenia interfejsu użytkownika dla agenta AI Hermes

Wdróż
HeyForm

HeyForm

Otwartoźródłowy kreator konwersacyjnych formularzy z logiką warunkową i analityką

Wdróż
Hi.Events

Hi.Events

Platforma typu open source, samodzielnie hostowana, do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów

Wdróż
Homarr

Homarr

Nowoczesny samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do organizowania i monitorowania wszystkich Twoich usług

Wdróż
Home Assistant

Home Assistant

Platforma automatyki domowej open source do sterowania inteligentnymi urządzeniami

Wdróż
Homebox

Homebox

System inwentaryzacji i organizacji dla użytkowników domowych

Wdróż
Homebridge

Homebridge

Mostek HomeKit dla urządzeń inteligentnego domu innych niż Apple za pomocą wtyczek

Wdróż
Homepage

Homepage

Nowoczesny, konfigurowalny panel aplikacji z integracją Docker

Wdróż
Homer

Homer

Prosty, samodzielnie hostowany statyczny pulpit nawigacyjny do organizowania wszystkich Twoich usług serwerowych

Wdróż
Hoop

Hoop

Brama dostępu do infrastruktury z automatycznym maskowaniem danych i ścieżkami audytu

Wdróż
Hoppscotch

Hoppscotch

Open-source API development and testing platform for developers and teams

Wdróż
HortusFox

HortusFox

Samodzielnie hostowany system zarządzania roślinami do śledzenia procedur pielęgnacyjnych i organizacji ogrodu

Wdróż
Huginn

Huginn

Samodzielnie hostowana platforma automatyzacji do tworzenia agentów monitorujących

Wdróż
Hugo

Hugo

Błyskawiczny generator stron statycznych zbudowany w Go

Wdróż
HumHub

HumHub

Platforma typu open-source, która jest korporacyjną siecią społecznościową i intranetem dla zespołów.

Wdróż
imgproxy

imgproxy

Szybki serwer do przetwarzania obrazów w locie, do zmiany rozmiaru, kadrowania i konwersji formatu

Wdróż
Immich

Immich

Immich to wysokowydajne, samodzielnie hostowane rozwiązanie do zarządzania zdjęciami i filmami.

Wdróż
Infisical

Infisical

Menedżer sekretów typu open-source do synchronizacji zmiennych środowiskowych i kluczy API między zespołami i infrastrukturą

Wdróż
InfluxDB 2

InfluxDB 2

Zunifikowana platforma szeregów czasowych z zapytaniami Flux i zintegrowanym interfejsem internetowym

Wdróż
Inkscape

Inkscape

Edytor grafiki wektorowej dostępny w przeglądarce do ilustracji i projektowania SVG

Wdróż
InsForge

InsForge

Platforma backendowa typu open-source z uwierzytelnianiem, bazą danych i pamięcią masową dla agentów AI

Wdróż
InvenTree

InvenTree

Platforma typu open-source do zarządzania zapasami części i BOM dla zespołów inżynieryjnych

Wdróż
Invidious

Invidious

Szanujący prywatność alternatywny interfejs dla YouTube bez reklam i śledzenia

Wdróż
Invio

Invio

Minimalistyczny samodzielnie hostowany system fakturowania dla freelancerów i małych zespołów

Wdróż
Invoice Ninja

Invoice Ninja

Platforma typu open source do fakturowania i rozliczeń dla freelancerów i małych firm

Wdróż
InvoiceShelf

InvoiceShelf

Otwartoźródłowa platforma do fakturowania z kosztorysami, wydatkami i portalem płatności

Wdróż
Isso

Isso

Lekka, samodzielnie hostowana alternatywa dla Disqus dla blogów i statycznych stron internetowych

Wdróż
IT Tools

IT Tools

Collection of handy online tools for developers and IT professionals

Wdróż
ITFlow

ITFlow

Platforma PSA open source dla MSP z dokumentacją IT, zgłoszeniami i rozliczeniami

Wdróż
iTop

iTop

Platforma ITSM typu open-source i CMDB do zarządzania usługami IT i infrastrukturą

Wdróż
Jackett

Jackett

Proxy trackera torrentów tłumaczące zapytania dla Sonarr, Radarr i innych narzędzi automatyzacji

Wdróż
Jaeger

Jaeger

Jaeger to rozproszony system śledzenia o otwartym kodzie źródłowym do monitorowania mikrousług.

Wdróż
Jellyfin

Jellyfin

Darmowy serwer multimedialny typu open-source do organizowania i przesyłania strumieniowego Twojej biblioteki multimediów

Wdróż
Jellyseerr

Jellyseerr

Narzędzie do zarządzania prośbami o media dla Jellyfin, Emby i Plex z przepływem pracy zatwierdzania

Wdróż
Jenkins

Jenkins

Jenkins to serwer automatyzacji open source do potoków CI/CD

Wdróż
Jitsi Meet

Jitsi Meet

Samodzielnie hostowana platforma do wideokonferencji z udostępnianiem ekranu i nagrywaniem

Wdróż
Jitsu

Jitsu

Platforma danych klienta open-source i potok strumieniowania zdarzeń dla inżynierów

Wdróż
JobOps

JobOps

Samodzielnie hostowany potok poszukiwania pracy, który przeszukuje portale z ofertami i dopasowuje CV

Wdróż
Joomla

Joomla

Open-source CMS do tworzenia dynamicznych stron internetowych i aplikacji internetowych

Wdróż
Joplin Server

Joplin Server

Samodzielnie hostowany serwer synchronizacji dla aplikacji Joplin do robienia notatek

Wdróż
Jotty

Jotty

Lekka aplikacja do notatek i list kontrolnych z Markdown i tablicami Kanban

Wdróż
jsreport

jsreport

Samodzielny serwer raportów dla PDF, Excel i DOCX z szablonów HTML

Wdróż
JumpServer

JumpServer

Scentralizowana brama uprzywilejowanego dostępu dla sesji SSH, RDP i baz danych

Wdróż
Jupyter Notebook

Jupyter Notebook

Interaktywne środowisko internetowe do kodu na żywo, analizy danych i wizualizacji

Wdróż
JupyterLab

JupyterLab

JupyterLab to internetowe interaktywne środowisko programistyczne dla notatników i kodu

Wdróż
Juxtapose

Juxtapose

Router powiadomień self-hosted, łączący webhooki z platformami komunikacyjnymi

Wdróż
Kan

Kan

Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z tablicą Kanban, alternatywa dla Trello

Wdróż
Kanboard

Kanboard

Kanboard is a free and open-source Kanban project management software

Wdróż
Kaneo

Kaneo

Zarządzanie projektami open-source z tablicami Kanban i integracją z GitHubem

Wdróż
Kapowarr

Kapowarr

Samodzielnie hostowany menedżer komiksów do automatycznego pobierania i organizowania

Wdróż
Karakeep

Karakeep

Karakeep to samodzielnie hostowany menedżer zakładek z tagowaniem i wyszukiwaniem opartym na AI.

Wdróż
Kavita

Kavita

Samodzielnie hostowana biblioteka cyfrowa dla komiksów, mangi i e-booków

Wdróż
Keila

Keila

Samodzielnie hostowana platforma newsletterowa z edytorem typu „przeciągnij i upuść” i dostarczaniem SMTP

Wdróż
Kener

Kener

Strona statusu typu open-source i platforma do monitorowania czasu dostępności z zarządzaniem incydentami

Wdróż
Kestra

Kestra

Platforma do orkiestracji przepływów pracy open source dla potoków danych i automatyzacji

Wdróż
Keycloak

Keycloak

Zarządzanie tożsamością i dostępem typu open-source z SSO, OAuth2 i SAML

Wdróż
Khoj

Khoj

Asystent AI typu open-source do czatowania z Twoimi dokumentami i siecią

Wdróż
Kibana

Kibana

Open-source'owy interfejs wizualizacyjny dla Elasticsearch z pulpitami nawigacyjnymi i wyszukiwaniem

Wdróż
Kill Bill

Kill Bill

Platforma typu open source do rozliczania subskrypcji i płatności dla firm SaaS i platform handlowych

Wdróż
Kimai

Kimai

Samodzielnie hostowane śledzenie czasu dla freelancerów, agencji i zespołów

Wdróż
KitchenOwl

KitchenOwl

Samodzielnie hostowane i udostępniane: lista zakupów, menedżer przepisów i planer posiłków

Wdróż
Koillection

Koillection

Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji do katalogowania książek, gier, winyli i nie tylko

Wdróż
Komari

Komari

Lekki, samodzielnie hostowany panel monitorowania serwera z metrykami w czasie rzeczywistym

Wdróż
Komga

Komga

Samodzielnie hostowany serwer multimediów dla komiksów, mangi, czasopism i e-booków z obsługą OPDS i synchronizacji

Wdróż
Kong

Kong

Natywna dla chmury bramka API stworzona dla środowisk hybrydowych i wielochmurowych

Wdróż
Kotaemon

Kotaemon

Open-source chatbot do pytań i odpowiedzi dotyczących dokumentów z obsługą wielu modeli LLM i OCR

Wdróż
Kroki

Kroki

Ujednolicone API diagramów jako kodu, które renderuje ponad 30 typów diagramów przez HTTP

Wdróż
Kutt

Kutt

Nowoczesny, samodzielnie hostowany skracacz adresów URL z niestandardowymi domenami, analityką i API REST

Wdróż
Label Studio

Label Studio

Platforma open-source do etykietowania i adnotacji danych dla projektów uczenia maszynowego

Wdróż
Lago

Lago

Platforma typu open source do pomiaru i rozliczania na podstawie zużycia

Wdróż
Langflow

Langflow

Langflow to wizualny kreator przepływów pracy AI do tworzenia aplikacji LLM.

Wdróż
Langfuse

Langfuse

Platforma open-source do inżynierii LLM do obserwowalności i ewaluacji

Wdróż
LanguageTool

LanguageTool

Open source'owy korektor gramatyki, stylu i pisowni dla ponad 25 języków

Wdróż
LazyLibrarian

LazyLibrarian

Samodzielnie hostowana automatyzacja do pobierania e-booków i audiobooków ze śledzeniem autorów

Wdróż
Leantime

Leantime

System zarządzania projektami typu open-source przeznaczony dla osób niebędących kierownikami projektów

Wdróż
Lemmy

Lemmy

Sfederowany agregator linków i platforma dyskusyjna dla samodzielnie hostowanych forów

Wdróż
LibreChat

LibreChat

LibreChat to interfejs czatu AI z obsługą RAG do użytku LLM wielu dostawców.

Wdróż
LibreDesk

LibreDesk

System obsługi klienta typu open-source z wielokanałową obsługą zgłoszeń, czatem na żywo i zarządzaniem SLA

Wdróż
LibrePhotos

LibrePhotos

Samodzielnie hostowane zarządzanie zdjęciami z rozpoznawaniem twarzy i wyszukiwaniem opartym na AI

Wdróż
LibreSpeed

LibreSpeed

Samodzielnie hostowany serwer testu prędkości internetu HTML5 z wbudowaną bazą danych wyników

Wdróż
LibreTranslate

LibreTranslate

Bezpłatny i o otwartym kodzie źródłowym interfejs API do tłumaczenia maszynowego, który jest w całości hostowany samodzielnie

Wdróż
Lidarr

Lidarr

Zautomatyzowany menedżer i organizator kolekcji muzycznej dla Usenet i torrentów

Wdróż
Lightdash

Lightdash

Platforma analityki biznesowej typu open-source zbudowana wokół dbt do eksploracji danych i pulpitów nawigacyjnych.

Wdróż
LimeSurvey

LimeSurvey

Profesjonalna internetowa platforma do ankiet do tworzenia i zarządzania kwestionariuszami

Wdróż
Linkding

Linkding

Linkding to minimalistyczny, szybki, samodzielnie hostowany menedżer zakładek

Wdróż
LinkStack

LinkStack

Samodzielnie hostowana alternatywa dla Linktree dla markowych stron link-w-bio

Wdróż
Linkwarden

Linkwarden

Linkwarden to samodzielnie hostowany menedżer zakładek z archiwizacją całych stron.

Wdróż
Listmonk

Listmonk

Wysokowydajny, samodzielnie hostowany menedżer newsletterów i list mailingowych

Wdróż
LiteLLM

LiteLLM

LiteLLM to brama AI do wywoływania ponad 100 LLM-ów, używając formatu OpenAI.

Wdróż
Livebook

Livebook

Notatniki Elixir open source do nauki o danych, uczenia maszynowego i współpracy w czasie rzeczywistym

Wdróż
LLDAP

LLDAP

Lekki serwer uwierzytelniania zapewniający uproszczone zaplecze LDAP dla aplikacji hostowanych samodzielnie

Wdróż
LMS

LMS

Lekki samodzielnie hostowany serwer do strumieniowego przesyłania muzyki z API Subsonic

Wdróż
LobeChat

LobeChat

Nowoczesny framework czatu AI typu open source obsługujący wielu dostawców LLM

Wdróż
Local Deep Research

Local Deep Research

Samodzielnie hostowany asystent AI do dogłębnych badań, wspierany przez dostawców chmurowych LLM

Wdróż
LocalAI

LocalAI

Samodzielnie hostowany serwer API zgodny z OpenAI do inferencji lokalnych modeli AI

Wdróż
Locust

Locust

Oparte na Pythonie rozproszone narzędzie do testowania obciążenia z interfejsem webowym w czasie rzeczywistym

Wdróż
Logseq

Logseq

Samodzielnie hostowana, zorientowana na prywatność baza wiedzy i edytor konspektów oparty na blokach

Wdróż
Logto

Logto

Logto to kompleksowa platforma tożsamości i uwierzytelniania z obsługą OAuth i OIDC

Wdróż
LubeLogger

LubeLogger

Kompleksowy system konserwacji pojazdów i zarządzania paliwem

Wdróż
Lychee

Lychee

Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania zdjęciami z organizacją albumów, przeglądaniem danych EXIF i szczegółowymi kontrolami udostępniania

Wdróż
Mage AI

Mage AI

Mage AI to narzędzie do potoków danych do tworzenia i zarządzania przepływami pracy ETL.

Wdróż
Mail-Archiver

Mail-Archiver

Samodzielnie hostowana archiwizacja poczty e-mail z synchronizacją IMAP, wyszukiwaniem pełnotekstowym i eksportem

Wdróż
Mailpit

Mailpit

Narzędzie do testowania poczty e-mail SMTP o otwartym kodzie źródłowym ze skrzynką odbiorczą opartą na przeglądarce dla programistów

Wdróż
Maloja

Maloja

Samodzielnie hostowana baza danych scrobble'i muzycznych z osobistymi wykresami słuchania

Wdróż
Manticore Search

Manticore Search

Open-source wyszukiwarka z pełnotekstowym i wektorowym wyszukiwaniem za pośrednictwem protokołu MySQL

Wdróż
MariaDB

MariaDB

Serwer relacyjnej bazy danych typu open-source i bezproblemowy zamiennik MySQL

Wdróż
Marimo

Marimo

Open source reaktywny notatnik Python z obsługą SQL i powtarzalnym wykonywaniem

Wdróż
Marreta

Marreta

Samodzielnie hostowany serwer proxy artykułów do czystego, wolnego od reklam czytania z inteligentnym buforowaniem

Wdróż
Mastodon

Mastodon

Samoobsługowy sfederowany serwer mikroblogowy oparty na standardzie ActivityPub

Wdróż
Mathesar

Mathesar

Interfejs internetowy w stylu arkusza kalkulacyjnego do przeglądania i edytowania baz danych PostgreSQL

Wdróż
Matomo

Matomo

Wiodąca platforma analityki internetowej typu open-source z pełną własnością danych i prywatnością

Wdróż
Matrix Synapse

Matrix Synapse

Open-source'owy homeserver Matrix do zdecentralizowanej, szyfrowanej komunikacji

Wdróż
Mattermost

Mattermost

Platforma typu open-source do współpracy zespołowej, oferująca przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików i integracje

Wdróż
Mautic

Mautic

Open-source automatyzacja marketingu dla kampanii e-mailowych, scoringu leadów i ścieżek klienta

Wdróż
MaxKB

MaxKB

MaxKB to platforma typu open-source do tworzenia agentów bazy wiedzy AI klasy korporacyjnej

Wdróż
Mayan EDMS

Mayan EDMS

Zarządzanie dokumentami open-source z OCR, wyszukiwaniem pełnotekstowym i przepływami pracy

Wdróż
Maybe

Maybe

Aplikacja typu open-source do zarządzania finansami osobistymi i majątkiem

Wdróż
Mazanoke

Mazanoke

Oparty na przeglądarce optymalizator obrazów z konwersją formatu i usuwaniem danych EXIF

Wdróż
Mealie

Mealie

Mealie to samodzielnie hostowany menedżer przepisów z planowaniem posiłków i listami zakupów.

Wdróż
Medusa

Medusa

Automatyczny menedżer biblioteki wideo dla seriali z obsługą Plex i Jellyfin

Wdróż
Meilisearch

Meilisearch

Błyskawiczna wyszukiwarka dla nowoczesnych aplikacji

Wdróż
Memgraph

Memgraph

Baza danych grafowych w pamięci do analiz w czasie rzeczywistym na połączonych danych

Wdróż
Memos

Memos

Memos to lekka aplikacja do robienia notatek, która dba o prywatność

Wdróż
MeshCentral

MeshCentral

Samodzielnie hostowana platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania dla komputerów stacjonarnych, serwerów i urządzeń IoT

Wdróż
Metabase

Metabase

Platforma open-source do analityki biznesowej, wizualizacji i analizy danych

Wdróż
MetaTrader 5

MetaTrader 5

Terminal transakcyjny MetaTrader 5 dostępny przez przeglądarkę do handlu forex i CFD 24/7

Wdróż
MeTube

MeTube

MeTube to internetowy program do pobierania wideo dla YouTube i innych platform

Wdróż
MicroBin

MicroBin

Lekki samoobsługowy pastebin, udostępniacz plików i skracacz URL w Rust

Wdróż
Milvus

Milvus

Baza danych wektorów typu open-source dla zastosowań AI i wyszukiwania podobieństwa

Wdróż
MindsDB

MindsDB

MindsDB to platforma AI do tworzenia modeli uczenia maszynowego z danych korporacyjnych

Wdróż
Mini QR

Mini QR

Samodzielnie hostowany Generator kodów QR z niestandardowymi stylami i eksportem wsadowym

Wdróż
Miniflux

Miniflux

Minimalistyczny i subiektywny czytnik kanałów RSS z przejrzystym interfejsem webowym

Wdróż
MiroFish

MiroFish

Silnik predykcyjny AI wspierany przez symulację inteligencji roju wieloagentowego

Wdróż
MiroTalk

MiroTalk

Samodzielnie hostowane wideokonferencje P2P z nieograniczoną liczbą pokoi i udostępnianiem ekranu

Wdróż
Mongo Express

Mongo Express

Internetowy interfejs administracyjny MongoDB do przeglądania, edytowania i zarządzania bazami danych

Wdróż
MongoDB 4

MongoDB 4

Dokumentowa baza danych NoSQL z przechowywaniem dokumentów w formacie JSON

Wdróż
Monica

Monica

System zarządzania relacjami osobistymi do dokumentowania Twojego życia

Wdróż
Moodist

Moodist

Mikser dźwięków otoczenia z narzędziami zwiększającymi produktywność do głębokiej koncentracji i relaksu

Wdróż
Moodle

Moodle

System zarządzania nauczaniem typu open-source, któremu zaufało ponad 489 milionów użytkowników na całym świecie

Wdróż
Morphic

Morphic

Wyszukiwarka AI typu open-source z generatywnymi odpowiedziami i cytatami źródłowymi

Wdróż
mStream

mStream

Lekki samodzielnie hostowany serwer muzyczny ze streamingiem z natywnymi aplikacjami na iOS i Androida

Wdróż
Mylar3

Mylar3

Samodzielny, automatyczny program do pobierania i zarządzania biblioteką komiksów

Wdróż
MySQL

MySQL

Szybka, niezawodna relacyjna baza danych open source do obciążeń internetowych i aplikacji

Wdróż
n8n

n8n

Platforma automatyzacji przepływu pracy z wizualnym interfejsem opartym na węzłach

Wdróż
Nango

Nango

Open source platforma integracji OAuth i API dla ponad 300 usług

Wdróż
NATS

NATS

Chmurowy system wiadomości z pub/sub, żądanie-odpowiedź i JetStream

Wdróż
Navidrome

Navidrome

Navidrome to samodzielnie hostowany serwer muzyczny z streamingiem internetowym i mobilnym

Wdróż
Neko

Neko

Samodzielnie hostowana wirtualna przeglądarka do wspólnego przeglądania stron internetowych i strumieniowania

Wdróż
Neo4j

Neo4j

Wiodąca na świecie open source'owa baza danych grafowych dla połączonych danych

Wdróż
NetBird Client

NetBird Client

Bezpieczny klient VPN typu mesh oparty na WireGuard z SSO i szczegółową kontrolą dostępu

Wdróż
NetBox

NetBox

Modelowanie infrastruktury sieciowej open-source dla IPAM, DCIM i dokumentacji

Wdróż
Netdata

Netdata

Agent monitorowania infrastruktury w czasie rzeczywistym z ponad 800 integracjami

Wdróż
New API

New API

New API to brama LLM i system zarządzania zasobami AI dla wielu dostawców

Wdróż
Nextcloud

Nextcloud

Nextcloud to potężna, samodzielnie hostowana platforma produktywności

Wdróż
Nexterm

Nexterm

Zarządzanie serwerem z poziomu przeglądarki dla połączeń SSH, VNC i RDP

Wdróż
Nexus Repository Manager

Nexus Repository Manager

Uniwersalny menedżer repozytorium artefaktów dla Maven, npm, Docker i PyPI

Wdróż
NocoBase

NocoBase

NocoBase to rozszerzalna platforma no-code/low-code do tworzenia aplikacji.

Wdróż
NocoDB

NocoDB

Alternatywa open-source dla Airtable, która zamienia bazy danych w inteligentne arkusze kalkulacyjne

Wdróż
Node-RED

Node-RED

Niskokodowe narzędzie wizualne do łączenia urządzeń IoT, interfejsów API i usług online

Wdróż
NodeBB

NodeBB

NodeBB to nowoczesna platforma dyskusyjna działająca w czasie rzeczywistym, służąca do tworzenia forów społecznościowych

Wdróż
Norish

Norish

Samodzielnie hostowany menedżer przepisów z importem z mediów społecznościowych i synchronizacją domową

Wdróż
NoteDiscovery

NoteDiscovery

Samodzielnie hostowana baza wiedzy Markdown z widokiem graficznym i integracją z AI

Wdróż
Notifuse

Notifuse

Samodzielnie hostowana platforma do marketingu e-mail i e-maili transakcyjnych

Wdróż
Novu

Novu

Infrastruktura powiadomień o otwartym kodzie źródłowym do dostarczania wiadomości e-mail, SMS i powiadomień push

Wdróż
ntfy

ntfy

Samodzielnie hostowany serwer powiadomień push do wysyłania alertów za pomocą prostych żądań HTTP

Wdróż
NZBGet

NZBGet

Wydajny pobieracz binarny Usenet w C++ z naprawą PAR2 i interfejsem webowym

Wdróż
NZBHydra2

NZBHydra2

Agregator metawyszukiwarek Usenet, który ujednolica indeksery pod jednym API Newznab

Wdróż
October CMS

October CMS

System CMS PHP oparty na Laravelu do tworzenia elastycznych stron internetowych i aplikacji internetowych

Wdróż
Odoo

Odoo

Otwartoźródłowa platforma ERP i CRM do zarządzania firmą i e-commerce

Wdróż
Odysseus

Odysseus

Samodzielnie hostowana przestrzeń robocza AI z czatem, agentami, głębokimi badaniami i trwałą pamięcią

Wdróż
OliveTin

OliveTin

Samodzielnie hostowany webowy interfejs użytkownika do bezpiecznego uruchamiania predefiniowanych poleceń shella

Wdróż
Ollama

Ollama

Uruchamiaj duże modele językowe lokalnie za pomocą prostego API dla aplikacji AI.

Wdróż
Ombi

Ombi

Samodzielnie hostowany system żądań dla Plex, Emby i Jellyfin z automatyczną realizacją

Wdróż
OmniTools

OmniTools

OmniTools to kompleksowy zestaw narzędzi internetowych z ponad 80 narzędziami do codziennych zadań

Wdróż
OneDev

OneDev

OneDev to samodzielnie hostowany serwer Git z wbudowanym CI/CD i zarządzaniem projektami

Wdróż
OneTimeSecret

OneTimeSecret

Udostępnij samozniszczalne sekrety za pośrednictwem linków do jednorazowego wyświetlenia

Wdróż
ONLYOFFICE Docs

ONLYOFFICE Docs

Samodzielnie hostowany pakiet biurowy online z kompatybilną z MS Office wspólną edycją

Wdróż
Onyx

Onyx

Open source czat AI i platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która współpracuje z każdym LLM

Wdróż
Open Journal Systems

Open Journal Systems

Platforma typu open-source do zarządzania czasopismami akademickimi i publikowania w otwartym dostępie

Wdróż
Open Notebook

Open Notebook

Aplikacja notatnikowa natywna dla AI do pisania, prowadzenia badań i organizowania wiedzy w jednym obszarze roboczym

Wdróż
Open WebUI

Open WebUI

Samodzielnie hostowany interfejs czatu AI obsługujący wielu dostawców LLM z możliwościami RAG

Wdróż
OpenBao

OpenBao

Menedżer sekretów typu open-source do przechowywania i dostępu do wrażliwych danych uwierzytelniających

Wdróż
OpenClaw

OpenClaw

Osobisty asystent AI z obsługą wiadomości wielokanałowych (dawniej Moltbot/Clawdbot)

Wdróż
OpenCloud

OpenCloud

Rozwiązanie typu open-source do synchronizacji plików i współpracy z wbudowanym zarządzaniem tożsamością

Wdróż
OpenEMR

OpenEMR

Elektroniczna dokumentacja medyczna o otwartym kodzie źródłowym i zarządzanie praktyką dla klinik

Wdróż
Opengist

Opengist

Samodzielnie hostowany pastebin oparty na Git, alternatywa open-source dla GitHub Gist

Wdróż
OpenHands

OpenHands

Otwartoźródłowy autonomiczny agent AI do zadań inżynierii oprogramowania

Wdróż
OpenHuman

OpenHuman

Samodzielnie hostowany osobisty rdzeń AI z pamięcią, agentami i ponad 118 integracjami z aplikacjami

Wdróż
OpenObserve

OpenObserve

Platforma obserwowalności natywna dla chmury dla logów, metryk, śladów i pulpitów nawigacyjnych

Wdróż
OpenPanel

OpenPanel

Analityka produktu z naciskiem na prywatność, z pulpitami nawigacyjnymi w czasie rzeczywistym i odtwarzaniem sesji

Wdróż
OpenProject

OpenProject

Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z wykresami Gantta, tablicami Agile i śledzeniem czasu

Wdróż
OpenSearch

OpenSearch

Silnik wyszukiwania i analizy typu open-source, fork społecznościowy Elasticsearch

Wdróż
OpenSign

OpenSign

Darmowa i open source'owa alternatywa dla DocuSign do prawnie wiążącego podpisywania dokumentów

Wdróż
OpenSpeedTest

OpenSpeedTest

Samodzielnie hostowany test prędkości sieci HTML5 bez Flash ani Java

Wdróż
OpenViking

OpenViking

OpenViking to baza danych kontekstu typu open-source, stworzona dla agentów AI.

Wdróż
OpenVPN Access Server

OpenVPN Access Server

W pełni funkcjonalny serwer VPN z administracją przez przeglądarkę i zarządzaniem klientami

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OpnForm

OpnForm

Kreator formularzy typu open-source z logiką warunkową, osadzaniem i zarządzaniem odpowiedziami

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OrangeHRM

OrangeHRM

Platforma HR typu open-source do zarządzania pracownikami, urlopami i rekrutacją

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Outline

Outline

Outline to nowoczesne wiki zespołowe i baza wiedzy z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym

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Overleaf

Overleaf

Otwartoźródłowy edytor LaTeX do wspólnego pisania naukowego i akademickiego

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Overseerr

Overseerr

Narzędzie do zarządzania i wyszukiwania mediów w Plex z przepływem zatwierdzania

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Owncast

Owncast

Samodzielnie hostowany serwer transmisji na żywo i czatu z obsługą RTMP i Fediverse

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ownCloud

ownCloud

Samodzielnie hostowana platforma do synchronizacji plików, udostępniania i współpracy dla zespołów

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OxiCloud

OxiCloud

Lekki, samodzielnie hostowany magazyn w chmurze oparty na Rust ze wsparciem klienta Nextcloud

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PairDrop

PairDrop

PairDrop to internetowe narzędzie do udostępniania plików, które umożliwia natychmiastowe przesyłanie między urządzeniami.

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Paisa

Paisa

Osobisty tracker finansów z podwójną księgowością i śledzeniem inwestycji

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Pangolin Newt

Pangolin Newt

Klient tunelu WireGuard w przestrzeni użytkownika dla bezpiecznego zdalnego dostępu za pośrednictwem Pangolin

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Paperclip

Paperclip

Paperclip to platforma orkiestracji AI/ML dla autonomicznych zespołów

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Paperless-ngx

Paperless-ngx

System zarządzania dokumentami, który przekształca dokumenty fizyczne w przeszukiwalne archiwa cyfrowe

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Papermerge

Papermerge

System zarządzania dokumentami open source do skanowania, OCR i organizowania plików PDF

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Papra

Papra

Minimalistyczna platforma open source do zarządzania dokumentami i archiwizacji.

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Parseable

Parseable

Open source'owe jezioro danych do obserwowalności logów, metryk i śladów

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Passbolt

Passbolt

Open-source menedżer haseł dla zespołów z kompleksowym szyfrowaniem OpenPGP i udostępnianiem

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Password Pusher

Password Pusher

Samodzielnie hostowane udostępnianie sekretów z jednorazowymi, wygasającymi linkami do haseł i plików

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