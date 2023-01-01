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Hermes Agent
Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się i wieloplatformową komunikacją
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2FAuth
Samodzielnie hostowany menedżer kodów uwierzytelniania dwuskładnikowego dla sieci i urządzeń mobilnych
Ackee
Ackee to samodzielnie hostowane narzędzie analityczne Node.js do śledzenia stron internetowych, które stawia na prywatność.
Activepieces
Automatyzacja przepływu pracy typu open-source no-code z ponad 200 integracjami aplikacji
Adminer
W pełni funkcjonalny interfejs do zarządzania bazami danych obsługujący ponad 11 systemów baz danych
agentmemory
Pamięć trwała dla agentów kodujących AI z hybrydowym wyszukiwaniem wektorowym BM25 i grafowym
Airsonic Advanced
Przesyłaj strumieniowo osobiste biblioteki muzyczne za pośrednictwem serwera API kompatybilnego z Subsonic
AiToEarn
Agent AI typu open-source do marketingu treści do wieloplatformowego publikowania i monetyzacji
AList
Samodzielnie hostowany serwer listy plików i WebDAV z obsługą ponad 30 zapleczy pamięci masowej
AnonUpload
AnonUpload to bezpieczna, anonimowa aplikacja do udostępniania plików, która nie wymaga bazy danych
Apache Answer
Platforma open-source pytań i odpowiedzi do dzielenia się wiedzą w zespole i budowania społeczności.
ArcadeDB
Wielomodelowa baza danych dla danych grafowych, dokumentowych, klucz-wartość i szeregów czasowych
ArchiveBox
Samodzielnie hostowane rozwiązanie do archiwizacji internetu, służące do zachowywania stron internetowych i mediów
Authentik
Dostawca tożsamości typu open-source, który koncentruje się na elastyczności i wszechstronności
Authorizer
Open source, samodzielnie hostowany serwer uwierzytelniania z logowaniem społecznościowym, MFA i RBAC
Autobase
Open-source samodzielnie hostowana platforma Database-as-a-Service do automatyzacji PostgreSQL
autobrr
Nowoczesne narzędzie do automatyzacji pobierania dla torrentów i usenetu z monitorowaniem IRC w czasie rzeczywistym
Automatisch
Alternatywa z otwartym oprogramowaniem dla Zapier do łączenia aplikacji i automatyzacji przepływów pracy
Baby Buddy
Aplikacja do śledzenia niemowląt pomagająca rodzicom monitorować codzienne czynności i zdrowie
Backrest
Interfejs webowy dla kopii zapasowych restic z harmonogramowaniem, szyfrowaniem i przywracaniem na poziomie plików
Bar Assistant
Samodzielnie hostowany menedżer przepisów na koktajle i śledzenie zapasów domowego barku
BeaverHabits
Minimalistyczny, samodzielnie hostowany monitor nawyków, skupiony na codziennym odhaczaniu i passach
BentoPDF
Zorientowany na prywatność, przeglądarkowy zestaw narzędzi PDF do łączenia, dzielenia, konwertowania i edycji plików PDF
Bigcapital
Samodzielnie hostowana platforma księgowości finansowej z inteligentnym raportowaniem i obsługą wielu walut
Black Candy
Samodzielnie hostowany serwer strumieniowania muzyki z odtwarzaczem internetowym i aplikacjami mobilnymi
Blinko
Platforma do robienia notatek i mikroblogowania oparta na AI, z Markdown i zarządzaniem zadaniami
bolt.diy
Samodzielnie hostowany asystent kodowania AI do generowania aplikacji full-stack w przeglądarce
BookStack
Ustrukturyzowane, samodzielnie hostowane wiki dla zespołów z książkami, rozdziałami, stronami i wyszukiwaniem
Calibre-Web
Calibre-Web to aplikacja webowa do przeglądania, czytania i zarządzania Twoją biblioteką e-booków
Centrifugo
Centrifugo to skalowalny serwer wiadomości w czasie rzeczywistym do tworzenia aplikacji na żywo.
changedetection.io
Narzędzie do wykrywania i monitorowania zmian na stronach internetowych z wizualnym wyborem i powiadomieniami
Chatpad AI
Interfejs internetowy ChatGPT zorientowany na prywatność z lokalnym przechowywaniem danych i zarządzaniem rozmowami
Checkcle
Pełnostackowe monitorowanie czasu dostępności i infrastruktury z publicznymi stronami statusu
Chibisafe
Samodzielnie hostowany sejf plików do przesyłania i udostępniania plików za pomocą linków do udostępniania
ChiefOnboarding
Platforma open source do wdrażania pracowników z botem Slack i automatyzacją przepływu pracy
ClickHouse
Kolumnowa baza danych OLAP do analizy w czasie rzeczywistym z milisekundowym opóźnieniem zapytań
Cloudreve
Samodzielnie hostowana platforma magazynowania w chmurze z zarządzaniem plikami i funkcjami udostępniania
Coder
Platforma typu open-source do udostępniania samodzielnie hostowanych chmurowych środowisk programistycznych
CodiMD
Edytor Markdown do tworzenia dokumentacji i notatek z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym
Collabora Online
Samodzielnie hostowany pakiet biurowy oparty na przeglądarce do wspólnej edycji dokumentów
CommaFeed
Samodzielnie hostowany, inspirowany Google Readerem czytnik RSS ze skrótami klawiaturowymi i aplikacjami mobilnymi
COPS
Lekki serwer PHP OPDS i HTML, który udostępnia bibliotekę e-booków Calibre czytnikom mobilnym i przeglądarkom
CoreControl
Samodzielnie hostowany panel do zarządzania serwerami, czasem dostępności i infrastrukturą sieciową
Countly
Analityka produktu z priorytetem prywatności dla aplikacji mobilnych, internetowych i desktopowych
Crucix
Platforma OSINT agregująca 27 globalnych źródeł danych w czasie rzeczywistym w ujednolicony pulpit nawigacyjny
CryptPad
Szyfrowany kompleksowo pakiet biurowy do współpracy z przechowywaniem danych z zerową wiedzą
Dagu
Harmonogram przepływu pracy oparty na DAG z interfejsem webowym do zarządzania zadaniami cron i potokami zadań
dashdot
Minimalistyczny panel serwera ze statystykami CPU, RAM, pamięci masowej i sieci w czasie rzeczywistym
Dashy
Samodzielnie hostowany osobisty pulpit nawigacyjny z widżetami, motywami i sprawdzaniem statusu
Databag
Samodzielnie hostowany komunikator federacyjny z kompleksowym szyfrowaniem i wątkami tematycznymi
Databasus
Databasus to narzędzie do tworzenia kopii zapasowych baz danych dla PostgreSQL, MySQL i MongoDB
DB Browser for SQLite
DB Browser for SQLite to wizualne narzędzie do tworzenia, projektowania i edycji plików baz danych SQLite.
Diun
Powiadamiacz aktualizacji obrazów Docker do otrzymywania powiadomień, gdy obrazy są aktualizowane
docassemble
Otwartoźródłowy system ekspercki do wywiadów kierowanych i automatycznego składania dokumentów
Dockge
Dockge to elegancki, łatwy w użyciu i reaktywny, samodzielnie hostowany menedżer stosów Docker Compose
Docspell
Samodzielnie hostowany organizator dokumentów z OCR, ekstrakcją NLP i wyszukiwaniem pełnotekstowym
Donetick
Collaborative task management for organizing household chores and recurring responsibilities
Drizzle Gateway
Darmowy, samodzielnie hostowany Drizzle Studio na sterydach do zarządzania bazami danych
Duplicati
Szyfrowane rozwiązanie kopii zapasowych obsługujące pamięć masową w chmurze i zdalne serwery
EmailEngine
Samodzielnie hostowany proxy API poczty e-mail łączący IMAP i SMTP z punktami końcowymi REST
Enclosed
Minimalistyczna aplikacja webowa do wysyłania prywatnych i bezpiecznych zaszyfrowanych notatek
ErsatzTV
Samodzielnie hostowany serwer IPTV, który tworzy kanały na żywo z Twojej biblioteki multimediów
Erugo
Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania plików z ochroną hasłem i kontrolą wygaśnięcia
EspoCRM
Darmowy CRM o otwartym kodzie źródłowym do zarządzania kontaktami, transakcjami i relacjami z klientami
ExpenseOwl
Lekkie, samodzielnie hostowane narzędzie do śledzenia wydatków osobistych z pulpitem nawigacyjnym i importem CSV
ezBookKeeping
Lekkie narzędzie do śledzenia finansów osobistych z mobilną PWA i skanowaniem paragonów
Fasten Health
Samodzielnie hostowany menedżer osobistej i rodzinnej elektronicznej dokumentacji medycznej
File Browser
Internetowy menedżer plików do przeglądania, przesyłania i zarządzania plikami na Twoim serwerze
FileFlows
Zautomatyzowany procesor plików multimedialnych, który zmniejsza rozmiary plików nawet o 90%.
FileGator
Samodzielnie hostowany menedżer plików dla wielu użytkowników z uprawnieniami opartymi na rolach i bez bazy danych
Filestash
Samodzielnie hostowany menedżer plików dla FTP, SFTP, S3, WebDAV i ponad 20 zapleczy pamięci masowej
flatnotes
Aplikacja do robienia notatek Markdown bez bazy danych, z wikilinkami i wyszukiwaniem pełnotekstowym
Fleet
Platforma open-source do zarządzania urządzeniami i bezpieczeństwa punktów końcowych, oparta na osquery
Focalboard
Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z tablicami Kanban, tabelami i widokami kalendarza
FossFLOW
Narzędzie do tworzenia diagramów izometrycznych oparte na przeglądarce, służące do wizualizacji infrastruktury
Gatus
Strona statusu dla deweloperów z wieloprotokołowym monitorowaniem czasu dostępności i powiadomieniami
Ghostfolio
Oprogramowanie typu open-source do zarządzania majątkiem do śledzenia portfeli inwestycyjnych
Glance
Samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny, który gromadzi wszystkie Twoje kanały w jednym miejscu
GoatCounter
Analityka internetowa z poszanowaniem prywatności, bez plików cookie i śledzenia danych osobowych
Gramps Web
Samodzielnie hostowana platforma genealogiczna do tworzenia i udostępniania drzew genealogicznych
Grav
Nowoczesny CMS oparty na płaskich plikach, który nie wymaga bazy danych, tylko plików i folderów
Grimmory
Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji książek z wbudowanym czytnikiem i synchronizacją urządzeń
Grimoire
Hostowany samodzielnie menedżer zakładek z automatyczną ekstrakcją metadanych i wyszukiwaniem pełnotekstowym
Hasura GraphQL Engine
Open-source silnik GraphQL z natychmiastowymi interfejsami API dla dowolnej bazy danych
HedgeDoc
Edytor Markdown do tworzenia dokumentacji zespołowej z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym
Heimdall
Panel kontrolny aplikacji do organizowania i uzyskiwania dostępu do Twoich usług internetowych
Hermes Agent
Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się i wieloplatformową komunikacją
Hermes WebUI
Samodzielnie hostowany agent AI Hermes i interfejs czatu internetowego spakowane w jednym wdrożeniu Docker
Hermes Workspace
Open source'owe webowe centrum dowodzenia interfejsu użytkownika dla agenta AI Hermes
Hi.Events
Platforma typu open source, samodzielnie hostowana, do zarządzania wydarzeniami i sprzedaży biletów
Homarr
Nowoczesny samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny do organizowania i monitorowania wszystkich Twoich usług
Homer
Prosty, samodzielnie hostowany statyczny pulpit nawigacyjny do organizowania wszystkich Twoich usług serwerowych
HortusFox
Samodzielnie hostowany system zarządzania roślinami do śledzenia procedur pielęgnacyjnych i organizacji ogrodu
HumHub
Platforma typu open-source, która jest korporacyjną siecią społecznościową i intranetem dla zespołów.
imgproxy
Szybki serwer do przetwarzania obrazów w locie, do zmiany rozmiaru, kadrowania i konwersji formatu
Immich
Immich to wysokowydajne, samodzielnie hostowane rozwiązanie do zarządzania zdjęciami i filmami.
Infisical
Menedżer sekretów typu open-source do synchronizacji zmiennych środowiskowych i kluczy API między zespołami i infrastrukturą
InfluxDB 2
Zunifikowana platforma szeregów czasowych z zapytaniami Flux i zintegrowanym interfejsem internetowym
InsForge
Platforma backendowa typu open-source z uwierzytelnianiem, bazą danych i pamięcią masową dla agentów AI
InvenTree
Platforma typu open-source do zarządzania zapasami części i BOM dla zespołów inżynieryjnych
InvoiceShelf
Otwartoźródłowa platforma do fakturowania z kosztorysami, wydatkami i portalem płatności
Isso
Lekka, samodzielnie hostowana alternatywa dla Disqus dla blogów i statycznych stron internetowych
Jackett
Proxy trackera torrentów tłumaczące zapytania dla Sonarr, Radarr i innych narzędzi automatyzacji
Jaeger
Jaeger to rozproszony system śledzenia o otwartym kodzie źródłowym do monitorowania mikrousług.
Jellyfin
Darmowy serwer multimedialny typu open-source do organizowania i przesyłania strumieniowego Twojej biblioteki multimediów
Jellyseerr
Narzędzie do zarządzania prośbami o media dla Jellyfin, Emby i Plex z przepływem pracy zatwierdzania
Jitsi Meet
Samodzielnie hostowana platforma do wideokonferencji z udostępnianiem ekranu i nagrywaniem
JobOps
Samodzielnie hostowany potok poszukiwania pracy, który przeszukuje portale z ofertami i dopasowuje CV
Karakeep
Karakeep to samodzielnie hostowany menedżer zakładek z tagowaniem i wyszukiwaniem opartym na AI.
Keila
Samodzielnie hostowana platforma newsletterowa z edytorem typu „przeciągnij i upuść” i dostarczaniem SMTP
Kener
Strona statusu typu open-source i platforma do monitorowania czasu dostępności z zarządzaniem incydentami
Kibana
Open-source'owy interfejs wizualizacyjny dla Elasticsearch z pulpitami nawigacyjnymi i wyszukiwaniem
Kill Bill
Platforma typu open source do rozliczania subskrypcji i płatności dla firm SaaS i platform handlowych
KitchenOwl
Samodzielnie hostowane i udostępniane: lista zakupów, menedżer przepisów i planer posiłków
Koillection
Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji do katalogowania książek, gier, winyli i nie tylko
Komga
Samodzielnie hostowany serwer multimediów dla komiksów, mangi, czasopism i e-booków z obsługą OPDS i synchronizacji
Kotaemon
Open-source chatbot do pytań i odpowiedzi dotyczących dokumentów z obsługą wielu modeli LLM i OCR
Kutt
Nowoczesny, samodzielnie hostowany skracacz adresów URL z niestandardowymi domenami, analityką i API REST
Label Studio
Platforma open-source do etykietowania i adnotacji danych dla projektów uczenia maszynowego
LazyLibrarian
Samodzielnie hostowana automatyzacja do pobierania e-booków i audiobooków ze śledzeniem autorów
Leantime
System zarządzania projektami typu open-source przeznaczony dla osób niebędących kierownikami projektów
LibreDesk
System obsługi klienta typu open-source z wielokanałową obsługą zgłoszeń, czatem na żywo i zarządzaniem SLA
LibrePhotos
Samodzielnie hostowane zarządzanie zdjęciami z rozpoznawaniem twarzy i wyszukiwaniem opartym na AI
LibreSpeed
Samodzielnie hostowany serwer testu prędkości internetu HTML5 z wbudowaną bazą danych wyników
LibreTranslate
Bezpłatny i o otwartym kodzie źródłowym interfejs API do tłumaczenia maszynowego, który jest w całości hostowany samodzielnie
Lightdash
Platforma analityki biznesowej typu open-source zbudowana wokół dbt do eksploracji danych i pulpitów nawigacyjnych.
LimeSurvey
Profesjonalna internetowa platforma do ankiet do tworzenia i zarządzania kwestionariuszami
Livebook
Notatniki Elixir open source do nauki o danych, uczenia maszynowego i współpracy w czasie rzeczywistym
LLDAP
Lekki serwer uwierzytelniania zapewniający uproszczone zaplecze LDAP dla aplikacji hostowanych samodzielnie
Local Deep Research
Samodzielnie hostowany asystent AI do dogłębnych badań, wspierany przez dostawców chmurowych LLM
Locust
Oparte na Pythonie rozproszone narzędzie do testowania obciążenia z interfejsem webowym w czasie rzeczywistym
Logseq
Samodzielnie hostowana, zorientowana na prywatność baza wiedzy i edytor konspektów oparty na blokach
Lychee
Samodzielnie hostowana platforma do zarządzania zdjęciami z organizacją albumów, przeglądaniem danych EXIF i szczegółowymi kontrolami udostępniania
Mail-Archiver
Samodzielnie hostowana archiwizacja poczty e-mail z synchronizacją IMAP, wyszukiwaniem pełnotekstowym i eksportem
Mailpit
Narzędzie do testowania poczty e-mail SMTP o otwartym kodzie źródłowym ze skrzynką odbiorczą opartą na przeglądarce dla programistów
Manticore Search
Open-source wyszukiwarka z pełnotekstowym i wektorowym wyszukiwaniem za pośrednictwem protokołu MySQL
Marreta
Samodzielnie hostowany serwer proxy artykułów do czystego, wolnego od reklam czytania z inteligentnym buforowaniem
Mathesar
Interfejs internetowy w stylu arkusza kalkulacyjnego do przeglądania i edytowania baz danych PostgreSQL
Matomo
Wiodąca platforma analityki internetowej typu open-source z pełną własnością danych i prywatnością
Mattermost
Platforma typu open-source do współpracy zespołowej, oferująca przesyłanie wiadomości, udostępnianie plików i integracje
Mautic
Open-source automatyzacja marketingu dla kampanii e-mailowych, scoringu leadów i ścieżek klienta
Mayan EDMS
Zarządzanie dokumentami open-source z OCR, wyszukiwaniem pełnotekstowym i przepływami pracy
MeshCentral
Samodzielnie hostowana platforma do zdalnego monitorowania i zarządzania dla komputerów stacjonarnych, serwerów i urządzeń IoT
MetaTrader 5
Terminal transakcyjny MetaTrader 5 dostępny przez przeglądarkę do handlu forex i CFD 24/7
MiroTalk
Samodzielnie hostowane wideokonferencje P2P z nieograniczoną liczbą pokoi i udostępnianiem ekranu
Mongo Express
Internetowy interfejs administracyjny MongoDB do przeglądania, edytowania i zarządzania bazami danych
Moodist
Mikser dźwięków otoczenia z narzędziami zwiększającymi produktywność do głębokiej koncentracji i relaksu
Moodle
System zarządzania nauczaniem typu open-source, któremu zaufało ponad 489 milionów użytkowników na całym świecie
mStream
Lekki samodzielnie hostowany serwer muzyczny ze streamingiem z natywnymi aplikacjami na iOS i Androida
Neko
Samodzielnie hostowana wirtualna przeglądarka do wspólnego przeglądania stron internetowych i strumieniowania
NetBird Client
Bezpieczny klient VPN typu mesh oparty na WireGuard z SSO i szczegółową kontrolą dostępu
NocoDB
Alternatywa open-source dla Airtable, która zamienia bazy danych w inteligentne arkusze kalkulacyjne
NodeBB
NodeBB to nowoczesna platforma dyskusyjna działająca w czasie rzeczywistym, służąca do tworzenia forów społecznościowych
Norish
Samodzielnie hostowany menedżer przepisów z importem z mediów społecznościowych i synchronizacją domową
Novu
Infrastruktura powiadomień o otwartym kodzie źródłowym do dostarczania wiadomości e-mail, SMS i powiadomień push
ntfy
Samodzielnie hostowany serwer powiadomień push do wysyłania alertów za pomocą prostych żądań HTTP
October CMS
System CMS PHP oparty na Laravelu do tworzenia elastycznych stron internetowych i aplikacji internetowych
Odysseus
Samodzielnie hostowana przestrzeń robocza AI z czatem, agentami, głębokimi badaniami i trwałą pamięcią
OliveTin
Samodzielnie hostowany webowy interfejs użytkownika do bezpiecznego uruchamiania predefiniowanych poleceń shella
OmniTools
OmniTools to kompleksowy zestaw narzędzi internetowych z ponad 80 narzędziami do codziennych zadań
OneTimeSecret
Udostępnij samozniszczalne sekrety za pośrednictwem linków do jednorazowego wyświetlenia
ONLYOFFICE Docs
Samodzielnie hostowany pakiet biurowy online z kompatybilną z MS Office wspólną edycją
Onyx
Open source czat AI i platforma wyszukiwania dla przedsiębiorstw, która współpracuje z każdym LLM
Open Journal Systems
Platforma typu open-source do zarządzania czasopismami akademickimi i publikowania w otwartym dostępie
Open Notebook
Aplikacja notatnikowa natywna dla AI do pisania, prowadzenia badań i organizowania wiedzy w jednym obszarze roboczym
Open WebUI
Samodzielnie hostowany interfejs czatu AI obsługujący wielu dostawców LLM z możliwościami RAG
OpenBao
Menedżer sekretów typu open-source do przechowywania i dostępu do wrażliwych danych uwierzytelniających
OpenCloud
Rozwiązanie typu open-source do synchronizacji plików i współpracy z wbudowanym zarządzaniem tożsamością
OpenEMR
Elektroniczna dokumentacja medyczna o otwartym kodzie źródłowym i zarządzanie praktyką dla klinik
OpenHuman
Samodzielnie hostowany osobisty rdzeń AI z pamięcią, agentami i ponad 118 integracjami z aplikacjami
OpenObserve
Platforma obserwowalności natywna dla chmury dla logów, metryk, śladów i pulpitów nawigacyjnych
OpenPanel
Analityka produktu z naciskiem na prywatność, z pulpitami nawigacyjnymi w czasie rzeczywistym i odtwarzaniem sesji
OpenProject
Narzędzie typu open-source do zarządzania projektami z wykresami Gantta, tablicami Agile i śledzeniem czasu
OpenSign
Darmowa i open source'owa alternatywa dla DocuSign do prawnie wiążącego podpisywania dokumentów
OpenVPN Access Server
W pełni funkcjonalny serwer VPN z administracją przez przeglądarkę i zarządzaniem klientami
OpnForm
Kreator formularzy typu open-source z logiką warunkową, osadzaniem i zarządzaniem odpowiedziami
Outline
Outline to nowoczesne wiki zespołowe i baza wiedzy z możliwością współpracy w czasie rzeczywistym
ownCloud
Samodzielnie hostowana platforma do synchronizacji plików, udostępniania i współpracy dla zespołów
OxiCloud
Lekki, samodzielnie hostowany magazyn w chmurze oparty na Rust ze wsparciem klienta Nextcloud
PairDrop
PairDrop to internetowe narzędzie do udostępniania plików, które umożliwia natychmiastowe przesyłanie między urządzeniami.
Pangolin Newt
Klient tunelu WireGuard w przestrzeni użytkownika dla bezpiecznego zdalnego dostępu za pośrednictwem Pangolin
Paperless-ngx
System zarządzania dokumentami, który przekształca dokumenty fizyczne w przeszukiwalne archiwa cyfrowe
Passbolt
Open-source menedżer haseł dla zespołów z kompleksowym szyfrowaniem OpenPGP i udostępnianiem
Password Pusher
Samodzielnie hostowane udostępnianie sekretów z jednorazowymi, wygasającymi linkami do haseł i plików