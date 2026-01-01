Wdróż Baserow jednym kliknięciem.
Open-source'owa baza danych no-code i alternatywa dla Airtable do tworzenia współpracujących arkuszy kalkulacyjnych, przepływów pracy i narzędzi wewnętrznych.
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Co możesz zbudować z Baserow
Baserow to platforma no-code o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala zespołom tworzyć wspólne bazy danych, narzędzia wewnętrzne i zautomatyzowane przepływy pracy za pomocą znanego interfejsu arkusza kalkulacyjnego — bez SQL, bez konfiguracji infrastruktury i bez opłat za każdy rekord. Tabele, bogate typy pól, widoki, formularze i interfejs API REST czynią z niego praktyczną alternatywę dla Airtable dla zespołów produktowych, operacyjnych, marketingowych i inżynieryjnych.
Samodzielne hostowanie Baserow na własnym VPS przechowuje dane klientów, śledzenie projektów, dane CRM i odpowiedzi z formularzy w Twojej infrastrukturze zamiast w bazie danych dostawcy SaaS. Kontrolujesz limity pamięci masowej, retencję, integracje i dostęp — i unikasz opłat za każde miejsce, które rosną wraz z rozmiarem zespołu w miarę wzrostu Twojego użytkowania.
Główne cechy Baserow
Interfejs arkusza kalkulacyjnego
Edytuj dane za pomocą znanego interfejsu siatki z sortowaniem, filtrowaniem, grupowaniem i edycją komórek w wierszu, który przypomina Excela lub Arkusze Google.
Rozbudowane typy pól
Połącz tekst, liczby, daty, pojedynczy i wielokrotny wybór, formuły, załączniki plików, linki między tabelami i pola wyszukiwania w jednym schemacie.
Wiele widoków
Wizualizuj tę samą tabelę jako siatkę, tablicę kanban, kalendarz, galerię lub formularz, aby wspierać różne przepływy pracy zespołu bez duplikowania danych.
Formularze i udostępnianie
Publikuj formularze publiczne, które zapisują dane bezpośrednio do Twoich tabel i udostępniaj widoki tylko do odczytu lub edytowalne współpracownikom spoza Twojego obszaru roboczego.
REST API i webhooki
Każda tabela udostępnia typizowane API REST i wyzwalacze webhooków, umożliwiając integrację Baserow z niestandardowymi aplikacjami, automatyzacjami i narzędziami BI.
Dlaczego warto uruchomić Baserow na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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