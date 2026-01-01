Baserow to platforma no-code o otwartym kodzie źródłowym, która pozwala zespołom tworzyć wspólne bazy danych, narzędzia wewnętrzne i zautomatyzowane przepływy pracy za pomocą znanego interfejsu arkusza kalkulacyjnego — bez SQL, bez konfiguracji infrastruktury i bez opłat za każdy rekord. Tabele, bogate typy pól, widoki, formularze i interfejs API REST czynią z niego praktyczną alternatywę dla Airtable dla zespołów produktowych, operacyjnych, marketingowych i inżynieryjnych.

Samodzielne hostowanie Baserow na własnym VPS przechowuje dane klientów, śledzenie projektów, dane CRM i odpowiedzi z formularzy w Twojej infrastrukturze zamiast w bazie danych dostawcy SaaS. Kontrolujesz limity pamięci masowej, retencję, integracje i dostęp — i unikasz opłat za każde miejsce, które rosną wraz z rozmiarem zespołu w miarę wzrostu Twojego użytkowania.