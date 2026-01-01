Chcę wyrazić wdzięczność za współpracę z Hostingerem. Dziś stał się on nie tylko motorem napędowym mojej firmy, ale także źródłem prostoty i rezultatów dla moich studentów.
Większość moich studentów nigdy w życiu nie stworzyła własnej strony internetowej, ale dzięki opartemu na sztucznej inteligencji kreatorowi stron Hostinger udało im się pomyślnie uruchomić swoje pierwsze strony i byli bardzo podekscytowani.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące programu partnerstwa edukacyjnego
Czym jest Program Partnerstwa Edukacyjnego Hostinger?
Program Partnerstwa Edukacyjnego Hostinger to oparta na wynikach współpraca, zaprojektowana specjalnie dla nauczycieli, twórców kursów i instytucji. Opiera się na prostej idei: Twoi uczniowie potrzebują niezawodnych narzędzi do tworzenia rzeczywistych projektów online, a Ty jesteś nagradzany za łączenie ich z jedną z najlepszych platform w branży. Ten program został stworzony, aby rozwijać się wraz z Twoją publicznością.
Kto może zostać partnerem?
Ten program idealnie sprawdzi się, jeśli tworzysz treści edukacyjne, a Twoja grupa docelowa obejmuje osoby zainteresowane którąkolwiek z poniższych tematów: tworzenie stron internetowych lub programowanie, narzędzia AI i automatyzacja, marketing cyfrowy, kodowanie wibracji, freelancing i przedsiębiorczość lub zarabianie w internecie.
Nie potrzebujesz ogromnej liczby obserwujących. Zaangażowanie jest ważniejsze niż zasięg – społeczność 1000 zaufanych studentów może przewyższyć milionową, pasywną publiczność. Jeśli Twoje rekomendacje mają znaczenie, chcemy z Tobą współpracować.
Jakie rodzaje partnerstw obejmuje program?
Program Partnerstwa Edukacyjnego obejmuje dwa główne rodzaje partnerstwa. Kursy prowadzone przez influencerów i edukatorów (B2C) – dla indywidualnych twórców, instruktorów i influencerów, którzy nauczają za pośrednictwem kursów online, społeczności lub kanałów treści. Oraz Programy prowadzone przez instytucje (B2B) – dla uniwersytetów, firm EdTech, szkół programowania i platform e-learningowych, które chcą zintegrować Hostinger z formalnym programem nauczania lub zasobami dla studentów.
Niezależnie od tego, czy jesteś twórcą indywidualnym z tysiącem obserwujących, czy instytucją obsługującą tysiące studentów, w tym programie jest dla Ciebie miejsce.
W jaki sposób moi uczniowie mogą skorzystać z tego programu?
Twoi uczniowie uzyskują dostęp do najnowocześniejszych narzędzi opartych na sztucznej inteligencji, które pozwalają im tworzyć strony internetowe, zakładać firmy i wcielać projekty w życie — nawet bez wcześniejszego doświadczenia technicznego. Platforma Hostingera została zaprojektowana tak, aby pomóc początkującym w przejściu od pomysłu do gotowej strony w ciągu kilku minut, a nie miesięcy.
Ucząc się z narzędzi, z których korzystają profesjonaliści, Twoi uczniowie zyskują realną, praktyczną przewagę. Nie tylko wykonują ćwiczenia — tworzą rzeczy, które działają w realnym świecie. To znaczące ulepszenie każdego programu nauczania z zakresu marketingu cyfrowego, tworzenia stron internetowych, przedsiębiorczości lub sztucznej inteligencji.
Z jakich produktów Hostinger będą korzystać moi uczniowie?
Hostinger oferuje pełen ekosystem narzędzi dostosowanych do potrzeb uczniów na każdym etapie — od tworzenia pierwszej strony internetowej po wdrażanie złożonych przepływów pracy opartych na automatyzacji. W zależności od programu nauczania, studenci mogą korzystać z hostingu internetowego i hostingu WordPress, aby uruchomić dowolną stronę internetową lub blog; Kreatora stron internetowych opartego na sztucznej inteligencji (AI), który pozwala stworzyć profesjonalnie wyglądającą witrynę w kilka minut bez konieczności kodowania; Hostinger Horizons, kreatora aplikacji opartego na sztucznej inteligencji, który pozwala studentom tworzyć i wdrażać aplikacje internetowe, po prostu opisując, czego potrzebują; hostingu VPS dla bardziej zaawansowanych projektów i niestandardowych środowisk serwerowych; hostingu Node.js dla aplikacji opartych na JavaScript; samodzielnie hostowanego n8n do automatyzacji przepływów pracy, idealnego do kursów automatyzacji i AI; OpenClaw jednym kliknięciem do szybkiego wdrażania popularnych aplikacji bez ręcznej konfiguracji; rejestracji domeny i poczty e-mail Hostinger, aby od pierwszego dnia zbudować profesjonalną obecność online.
Niezależnie od zakresu kursu, istnieje produkt Hostinger, który idealnie wpasuje się w proces nauki.
Jakie materiały promocyjne i wsparcie otrzymam?
Jako partner edukacyjny otrzymujesz pełen zestaw narzędzi, które pomogą Ci skutecznie promować Hostingera od pierwszego dnia. Obejmuje on gotowe banery i materiały kreatywne, które możesz wstawić bezpośrednio do swojego kursu lub treści; opisy produktów z przejrzystym opisem produktów Hostingera, dzięki czemu możesz mówić o nich z przekonaniem; wiedzę na temat lejków sprzedażowych i najskuteczniejszych strategii opartych na tym, co sprawdza się u naszych czołowych partnerów; wskazówki dotyczące integracji produktów, dzięki czemu Hostinger naturalnie wpasowuje się w Twoje lekcje i moduły; panel śledzenia wydajności z wglądem w czasie rzeczywistym w Twoje polecenia, konwersje i prowizje; oraz dedykowanego menedżera ds. partnerów — realną osobę, która będzie Cię wspierać w rozwoju i pomoże Ci w pełni wykorzystać potencjał partnerstwa.
Mam już konto partnerskie Hostinger — czy to się zmienia?
Tak — Program Partnerstwa Edukacyjnego to odrębny program, niezależny od standardowego programu partnerskiego Hostinger. Został on zaprojektowany specjalnie dla nauczycieli i instytucji, oferując inne doświadczenie wdrożeniowe, dedykowane wsparcie i zasoby dostosowane do twórców treści edukacyjnych.
Jeśli posiadasz standardowe konto partnerskie i uważasz, że idealnie pasujesz do tego programu, możesz złożyć osobną aplikację.
Jak zostać partnerem?
Rozpoczęcie jest proste. Najpierw wypełnij wniosek o partnerstwo na tej stronie — zajmie to tylko kilka minut. Nasz zespół przeanalizuje Twój wniosek i skontaktuje się z Tobą, aby omówić dalsze kroki. Po zatwierdzeniu otrzymasz dostęp do panelu partnera, materiałów promocyjnych i wszystkiego, czego potrzebujesz, aby rozpocząć promowanie Hostingera w swoich treściach.
Złożyłem wniosek — co dalej?
Nasz zespół ds. partnerstw dokładnie przeanalizuje Twoją aplikację, zazwyczaj w ciągu kilku dni roboczych. Jeśli Twój profil będzie dobrze pasował, skontaktujemy się z Tobą e-mailem, podając szczegóły dotyczące zatwierdzenia i dalszych kroków w procesie wdrażania.