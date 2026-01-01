Do 69% zniÅ¼ki na PostgreSQL

Deploy PostgreSQL in one click installation.

The world's most advanced open-source relational database â€” trusted for over 35 years for reliability, ACID compliance, and powerful SQL features.

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast
BezpÅ‚atne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarzÄ…dzany przez AI
23,99zÅ‚/mies.
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Deploy PostgreSQL in one click installation.

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Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
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50 GB przestrzeni na dysku NVMe
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Odnawia siÄ™ w cenie 51,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamiÄ™ci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowoÅ›ci
Najpopularniejszy
63% zniÅ¼ki
KVM 2
91,99zÅ‚
33,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 64,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamiÄ™ci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowoÅ›ci
69% zniÅ¼ki
KVM 4
153,99zÅ‚
46,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 119,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamiÄ™ci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowoÅ›ci
66% zniÅ¼ki
KVM 8
277,99zÅ‚
93,99zÅ‚/mies.
Wybierz plan
Odnawia siÄ™ w cenie 213,99 zÅ‚/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamiÄ™ci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowoÅ›ci

KaÅ¼dy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze wiÄ™cej

MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok
MenedÅ¼er Docker
Szybki dostÄ™p do logÃ³w kontenerÃ³w
Aktualizacje jednym klikniÄ™ciem
Procesory AMD EPYC
PamiÄ™Ä‡ masowa SSD NVMe
PrÄ™dkoÅ›Ä‡ sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na caÅ‚ym Å›wiecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany sÄ… opÅ‚acane z gÃ³ry. MiesiÄ™czna stawka odzwierciedla caÅ‚kowitÄ… cenÄ™ planu podzielonÄ… przez liczbÄ™ miesiÄ™cy w planie.

Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z PostgreSQL

PostgreSQL is a battle-tested open-source relational database that handles everything from simple web-app backends to enterprise data warehouses. It supports the full SQL standard alongside JSON, arrays, full-text search, geospatial data via PostGIS, and hundreds of extensions â€” giving you the flexibility to model any kind of data without switching databases.

Running PostgreSQL on your own VPS means dedicated CPU and memory for query workloads, full control over configuration tuning and extension installation, and complete data sovereignty with no per-query cloud charges or storage caps imposed by managed services.

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Co moÅ¼esz zbudowaÄ‡ z {name}

GÅ‚Ã³wne cechy PostgreSQL

ACID Compliance

Every transaction is fully atomic, consistent, isolated, and durable, so your data stays correct even during concurrent writes, crashes, or partial failures.

JSON & Hybrid Schemas

Store and query structured relational data alongside flexible JSONB documents in the same database, eliminating the need for a separate NoSQL store.

Advanced Indexing

B-tree, Hash, GiST, GIN, and BRIN indexes let you tune query performance for any access pattern â€” from simple lookups to full-text search and geospatial queries.

Rich Extension Ecosystem

PostGIS for geospatial data, pg_vector for AI embeddings, and hundreds of community extensions make PostgreSQL adaptable to virtually any use case.

Streaming Replication

Built-in logical and physical replication supports high-availability standby servers and point-in-time recovery for mission-critical production workloads.

Dlaczego warto uruchomiÄ‡ PostgreSQL na Hostinger

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

Uruchom swojÄ… aplikacjÄ™ natychmiast dziÄ™ki wstÄ™pnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez rÄ™cznej instalacji i skomplikowanych krokÃ³w konfiguracyjnych.

Uruchom jednym klikniÄ™ciem

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

ChroÅ„ swoje aplikacje dziÄ™ki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciÄ…gÅ‚emu monitorowaniu.

BezpieczeÅ„stwo, na ktÃ³rym moÅ¼esz polegaÄ‡

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Uruchamiaj i zarzÄ…dzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. WdraÅ¼aj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z Å‚atwoÅ›ciÄ….

Wbudowany menedÅ¼er Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Wybierz lokalizacjÄ™ serwera blisko odbiorcÃ³w, aby przyspieszyÄ‡ Å‚adowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce PÃ³Å‚nocnej, Europie, Azji i Ameryce PoÅ‚udniowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj siÄ™ globalnie.

Hosting Docker VPS, na ktÃ³ry moÅ¼esz liczyÄ‡

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniÄ™dzy

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