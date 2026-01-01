Wdróż Apache Doris jednym kliknięciem.
Wysokowydajna analityczna baza danych MPP do raportowania w czasie rzeczywistym, ad hoc SQL i ujednoliconej hurtowni danych w skali petabajtów.
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Co możesz zbudować z Apache Doris
Apache Doris to nowoczesna, analityczna baza danych MPP działająca w czasie rzeczywistym, używana przez tysiące organizacji, w tym JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan i ByteDance, do obsługi pulpitów nawigacyjnych, analiz ad-hoc i analiz skierowanych do klientów na setkach terabajtów danych. Jej wektoryzowany silnik wykonawczy, kolumnowa pamięć masowa i optymalizator kosztowy zapewniają wykonywanie zapytań SQL w czasie poniżej sekundy na miliardach wierszy, przy zachowaniu kompatybilności z protokołem MySQL, dzięki czemu istniejące narzędzia BI i sterowniki łączą się bez żadnych zmian.
Samodzielne hostowanie Doris na własnym VPS pozwala na bezpośrednią kontrolę nad opóźnieniami zapytań, zasadami przechowywania danych i potokami pozyskiwania danych, bez rozliczania za każde zapytanie czy uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs użytkownika zawiera zintegrowaną konsolę internetową do monitorowania statusu klastra, profilowania zapytań i eksploracji SQL.
Główne cechy Apache Doris
SQL kompatybilny z MySQL'a
Obsługuje protokół MySQL wire, dzięki czemu narzędzia JDBC, ODBC, BI i istniejące pulpity nawigacyjne łączą się z Doris bez żadnych zmian w kodzie.
Wektoryzowany silnik MPP
Pamięć kolumnowa z wektoryzowanym wykonaniem i optymalizatorem opartym na kosztach zapewnia SQL w czasie poniżej sekundy dla miliardów wierszy.
Pozyskiwanie w czasie rzeczywistym
Ładowanie strumieniowe, ładowanie rutynowe z Kafka oraz konektory Flink/Spark przesyłają świeże dane do tabel, w których można wykonywać zapytania w ciągu sekund.
Federacyjne zapytania lakehouse
Multi-Catalog odczytuje źródła Hive, Iceberg, Hudi, Paimon i JDBC bezpośrednio, dzięki czemu możesz wykonywać zapytania na danych z jeziora danych bez ich kopiowania.
Wbudowana konsola internetowa
Frontend udostępnia interfejs użytkownika przeglądarki do sprawdzania statusu klastra, uruchamiania zapytań SQL, inspekcji profili zapytań oraz zarządzania użytkownikami i rolami.
Dlaczego warto uruchomić Apache Doris na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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