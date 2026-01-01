Apache Doris to nowoczesna, analityczna baza danych MPP działająca w czasie rzeczywistym, używana przez tysiące organizacji, w tym JD.com, Tencent, Xiaomi, Meituan i ByteDance, do obsługi pulpitów nawigacyjnych, analiz ad-hoc i analiz skierowanych do klientów na setkach terabajtów danych. Jej wektoryzowany silnik wykonawczy, kolumnowa pamięć masowa i optymalizator kosztowy zapewniają wykonywanie zapytań SQL w czasie poniżej sekundy na miliardach wierszy, przy zachowaniu kompatybilności z protokołem MySQL, dzięki czemu istniejące narzędzia BI i sterowniki łączą się bez żadnych zmian.

Samodzielne hostowanie Doris na własnym VPS pozwala na bezpośrednią kontrolę nad opóźnieniami zapytań, zasadami przechowywania danych i potokami pozyskiwania danych, bez rozliczania za każde zapytanie czy uzależnienia od dostawcy. Dołączony interfejs użytkownika zawiera zintegrowaną konsolę internetową do monitorowania statusu klastra, profilowania zapytań i eksploracji SQL.