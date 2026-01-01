Poczta agentowa

Poczta e-mail stworzona dla agentów AI. Przestań zarządzać skrzynkami odbiorczymi — niech agenci się tym zajmą.

Wysyłaj, odbieraj i reaguj automatycznie.
Rozpocznij

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Poczta e-mail stworzona dla agentów AI. Przestań zarządzać skrzynkami odbiorczymi — niech agenci się tym zajmą.

Agenci AI działają natychmiastowo. Tradycyjna poczta e-mail nie.

Poczta agentowa
Tradycyjna poczta e-mail

Wyzwalacze

Natychmiastowe wywołania zwrotne webhooków
Odpytywanie lub kruche IDLE

Kontrola interakcji

Wbudowane listy dozwolonych/zablokowanych
Stwórz swoje własne filtry

Automatyzacja

Czyste REST API
Niskopoziomowy SMTP i IMAP

Bezpieczeństwo skrzynki odbiorczej

Izolowana skrzynka odbiorcza na agenta
Wspólna skrzynka odbiorcza, prawdziwe ryzyko

Integracje

Narzędzia agentowe jednym kliknięciem
Ręczna konfiguracja na narzędzie

Łączność stosu

Serwer MCP
Wkrótce
Brak wsparcia dla MCP

Kontrola dostępu

Zasady na poziomie domen i e-maili
Brak natywnych reguł na poziomie agenta

Przekształć e-mail w zautomatyzowane działanie

Zautomatyzowany kontakt

Wysyłaj spersonalizowane wiadomości, kwalifikuj odpowiedzi i automatycznie przekazuj ciepłe leady do Twojego CRM.

Obsługa wsparcia

Analizuj przychodzące wiadomości e-mail z pomocą techniczną i natychmiast wysyłaj je do właściwej osoby.

Rezerwacja i planowanie

Obsługuj prośby o spotkania, potwierdzaj rezerwacje i wysyłaj przypomnienia automatycznie e-mailem.

Automatyzacja skrzynki odbiorczej

Sortuj, odpowiadaj na, deleguj i archiwizuj wiadomości e-mail automatycznie.

Weryfikacja konta

Odbieraj kody weryfikacyjne i e-maile potwierdzające, aby utrzymać płynność pracy agentów.

Uzyskaj Agentic Mail z Planem Premium

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Anuluj w dowolnym momencie

Wsparcie 24/7

48 miesięcy
Premium Business E-mail
Uzyskaj 48 mies. za 383,52 zł (standardowa cena 1.151,52 zł). Odnów za 15,99 zł/mies.
23,99  zł
RABAT 67%
7,99  zł /mies.
Premium Business E-mail
23,99  zł
RABAT 67%
7,99  zł /mies.
Uzyskaj 48 mies. za 383,52 zł (standardowa cena 1.151,52 zł). Odnów za 15,99 zł/mies.
Poczta agentowa
NOWOŚĆ
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
Zobacz wszystkie funkcje
Wliczone w Twój plan
Poczta agentowa
NOWOŚĆ
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
30 aliasów e-mail
3 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
Uzyskaj dodatkową przestrzeń dyskową w dowolnym momencie
Darmowa domena na 1 rok
Asystent skrzynki pocztowej AI - Kodee
Potężne wyszukiwanie w wiadomościach e-mail oparte na AI
Inteligentne odpowiedzi e-mail oparte na AI
Natychmiastowe podsumowania e-maili oparte na AI
Twórz z AI, gdy pojawia się inspiracja
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Dołącz do milionów zadowolonych klientów

Hostinger to zdecydowanie najszersza i najtańsza usługa obejmująca domeny, hosting WordPress i usługi poczty e-mail.

Jules Huldin

Jules Huldin

Kiedy korzystam z dostawcy poczty, oczekuję, że nie będzie żadnych problemów – żadnych przerw, łatwe przedłużanie subskrypcji itp. Dokładnie to zapewnia mi Hostinger.

Claudine Mayer

Claudine Mayer

Najlepsza, najtańsza i najmocniejsza firma oferująca hosting, domeny i pocztę e-mail.

Omar Emad Abdelmonim

Omar Emad Abdelmonim

Agentic Mail Często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poczty e-mail Hostinger dla agentów AI.

Czym jest e-mail agentowy i czym różni się od zwykłego e-maila?

Poczta agentowa to infrastruktura e-mail zaprojektowana specjalnie dla agentów AI i zautomatyzowanych przepływów pracy. Tradycyjne usługi e-mail są stworzone dla ludzi – pasywnych skrzynek odbiorczych, gdzie wiadomości czekają na odczytanie. Poczta agentowa traktuje e-mail jako aktywną, programowalną warstwę – zorientowaną na webhooki, opartą na API i stworzoną do obsługi programowego wysyłania i odbierania bez ograniczeń platformy, limitów zapytań ani ryzyka oznaczenia jako aktywność sterowana przez AI.

Dla kogo jest Poczta Agentic Hostingera?

Agentowy e-mail Hostinger został stworzony dla deweloperów i twórców automatyzacji, którzy potrzebują niezawodnej warstwy e-mail dla swoich agentów AI i przepływów pracy. Jeśli tworzysz z użyciem OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier lub podobnych narzędzi i natrafiłeś na ścianę, gdy tradycyjni dostawcy poczty e-mail blokują Twoją automatyzację – to jest dla Ciebie.

Jest to również dla samych agentów. Niezależnie od tego, czy Twój agent potrzebuje dedykowanego adresu do zimnych wiadomości, obsługi klienta, przepływów rezerwacji czy przetwarzania dokumentów, poczta agentowa zapewnia mu prawdziwą, programowalną skrzynkę odbiorczą do pracy.

Jak działają webhooki z e-mailem agenta?

Za każdym razem, gdy przychodzi e-mail, Agentic Mail natychmiast uruchamia webhook. Bez odpytywania, bez opóźnień. Twój agent lub narzędzie do automatyzacji otrzymuje wyzwalacz i może natychmiast na niego zareagować, czy to poprzez parsowanie wiadomości, uruchamianie przepływu pracy w n8n, czy przekazywanie go do agenta LangChain.

Jakie narzędzia automatyzacji i frameworki agentowe obsługuje Agentic Mail?

Poczta agenta Hostinger współpracuje z OpenClaw, n8n, Make, LangChain, Zapier i innymi platformami automatyzacji. Gotowe umiejętności są dostępne dla najpopularniejszych stosów technologicznych, dzięki czemu możesz połączyć się w kilka minut. Pełny dostęp do API oraz serwer MCP będą również dostępne wkrótce dla głębszych, niestandardowych integracji.

Czy mogę kontrolować, z którymi nadawcami moi agenci wchodzą w interakcje?

Tak. Listy dozwolonych i zablokowanych pozwalają dokładnie określić, które domeny lub adresy e-mail mogą dotrzeć do skrzynki odbiorczej Twojego agenta, zarówno na poziomie domeny, jak i pojedynczego adresu e-mail. Dzięki temu Twoje przepływy pracy pozostają skoncentrowane i są chronione przed niechcianym szumem lub nadużyciami.

Czy Agentic Mail to oddzielny produkt, który muszę kupić?

Nie, Agentic Mail jest wbudowany w Hostinger Business E-mail. Otrzymujesz dostęp do wszystkich funkcji agentowych w ramach Premium Business E-mail, nie jest potrzebna osobna subskrypcja.

Czy dostępne jest pełne API do programistycznej kontroli poczty e-mail?

Pełny dostęp do API to nadchodząca funkcja. Po uruchomieniu zapewni Ci pełną programową kontrolę nad wysyłaniem, odbieraniem i zarządzaniem skrzynką odbiorczą Twojego agenta – bez konieczności korzystania z interfejsu użytkownika. W międzyczasie webhooki i gotowe umiejętności już teraz obejmują najczęstsze przypadki użycia automatyzacji.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasza strona wykorzystuje pliki cookie, które są niezbędne do prawidłowego działania witryny oraz do zbierania danych o Twojej interakcji z nią, a także w celach marketingowych. Akceptując, zgadzasz się na zapisanie plików cookie na swoim urządzeniu w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam, personalizacji i analiz, zgodnie z naszą Polityką plików cookie.