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Rozwijaj swój biznes dzięki agentom AI

AI agents built for real business tasks - from strategy and SEO to marketing and sales. Works right inside your Hostinger account. Start for free and scale with a team of specialized agents.
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Nasi agenci AI

Narzędzia AI dają Ci puste pole czatu. Oczekuje się, że wymyślisz, o co zapytać, jak to zadać i co zrobić dalej.

Nasi agenci posiadają wbudowane umiejętności. Każdy z nich to specjalista, który wie, co robić i jak pomóc. Zespół 7 agentów AI, pomagających Ci rozwijać Twój biznes od pierwszego dnia.

Meet your team

From strategy to sales, every agent is a specialist. Pick the one you need and let it work.

Business Advisor

Evaluates your idea, maps out your positioning, and gives you a clear plan for what to prioritize first.

Creative writer

Writes your blog posts, landing pages, and product copy in your voice so you can hit publish with confidence.

SEO Consultant

Researches your keywords, audits your pages, and builds you a plan to rank where your customers are searching.

Marketing Planner

Plans your campaigns, writes your posts, and keeps your marketing consistent even when you're short on time.

Legal advisor

Drafts your policies, reviews your contracts, and makes sure your business is covered before problems show up.

Customer Comms

Writes your customer emails, press releases, and internal updates so you always sound polished when it matters.

Sales & Outreach

Builds your pitches, writes your outreach, and handles objections so more conversations turn into closed deals.

Start for free

Explore our AI agents capabilities.

Bring your tools
Connections

Bring your tools

Connect third-party services so your agents can use them during chat.
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Gmail

Gmail

Outlook

Outlook

HubSpot

HubSpot

Google Tasks

Google Tasks

Notion

Notion

Perplexity AI

Perplexity AI

Jira

Jira

Discord

Discord

Github

Github

Twitter

Twitter

Firecrawl

Firecrawl

Figma

Figma

Google Calendar

Google Calendar

Google Drive

Google Drive

YouTube

YouTube

Reddit

Reddit

See all connections

Trzy kroki. To wszystko.

01

Wybierz swoje wyzwanie

Potrzebujesz lepszego SEO? Planu treści? Stron prawnych? Wybierz agenta, który Ci odpowiada.
02

Porozmawiaj ze swoim agentem

Opowiedz im o swojej firmie. Zadadzą odpowiednie pytania i zabiorą się do pracy.
03

Uzyskaj realne rezultaty

Strategie, wpisy na blogu, audyty, kampanie e-mailowe. Gotowe do skopiowania, wklejenia i użycia.
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Stworzone dla właścicieli firm, nie inżynierów

Stworzone dla Twojej strony Hostinger

Twoi agenci są stworzeni do pracy z narzędziami, których już używasz: Twoją stroną internetową, Twoją domeną, Twoją firmą.

Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne

Jeśli potrafisz prowadzić rozmowę, możesz korzystać z Agentów. Bez poleceń do zapamiętania, bez konieczności konfiguracji.

Specjaliści, nie generaliści

Każdy agent jest przeszkolony do jednego zadania. Otrzymujesz pomoc na poziomie eksperta, a nie ogólnego asystenta, który próbuje zrobić wszystko.

Twoje dane pozostają Twoje

Rozmowy są prywatne. Nie wykorzystujemy Twoich danych do celów szkoleniowych ani nie udostępniamy ich osobom trzecim.

Dołącz do milionów zadowolonych klientów

Hostinger to miejsce, gdzie znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, ponieważ oferuje wszystkie narzędzia, które przyczynią się do sukcesu Twojego biznesu.

M.Akram Bazerbashi

M.Akram Bazerbashi

Używam Hostinger od jakiegoś czasu i moje doświadczenie jest naprawdę dobre. Proces konfiguracji był bardzo łatwy, nawet dla kogoś, kto nie jest zbyt obeznany z technologią.

Dm Rawat

Dm Rawat

Wygodny, niezawodny i dobrze utrzymany, z doskonałym zespołem wsparcia, gotowym do pomocy w każdej chwili na żywo. Naprawdę polecam.

Amir Benslama

Amir Benslama

Twój zespół agentów AI jest gotowy. A Ty?

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Twój zespół agentów AI jest gotowy. A Ty?

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest Hostinger Agents?

Hostinger Agents to oparta na sztucznej inteligencji aplikacja, która oferuje Ci zespół wyspecjalizowanych agentów - każdy z nich dedykowany jest konkretnemu obszarowi biznesowemu, takiemu jak strategia, pisanie tekstów, SEO, marketing, dział prawny, komunikacja z klientem i sprzedaż. Zamiast jednego ogólnego chatbota, otrzymujesz wyspecjalizowanych ekspertów, z którymi możesz rozmawiać w dowolnym momencie, używając prostego języka. Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne.

Dla kogo jest Hostinger Agents?

Został stworzony dla soloprzedsiębiorców, osób dorabiających na boku i właścicieli małych firm, którzy zajmują się wszystkim samodzielnie. Jeśli kiedykolwiek marzyło Ci się, że masz stratega, copywritera, marketera lub doradcę prawnego na zawołanie - to właśnie to daje Ci Hostinger Agents.

Czym to się różni od ChatGPT?

W przeciwieństwie do ogólnych chatbotów AI, każdy Agent Hostinger jest wstępnie przeszkolony i dysponuje dogłębną wiedzą w konkretnej dziedzinie biznesowej. Nie musisz tworzyć idealnego polecenia - po prostu wybierz agenta i umiejętność, a on poprowadzi Cię do użytecznego rezultatu.

Czym są Skills i jak działają?

Umiejętności to gotowe szablony zadań w każdym agencie. Zamiast zastanawiać się, o co zapytać, wybierasz umiejętność, a agent prowadzi Cię przez konkretny rezultat - takich jak pisanie posta na blogu, przeprowadzanie badania słów kluczowych lub generowanie polityki prywatności. Umiejętności są szybsze, bardziej ustrukturyzowane i dają lepsze rezultaty niż rozpoczynanie od pustej rozmowy.

Czy muszę zaczynać od nowa za każdym razem, gdy otwieram aplikację?

Nie. Każdy agent prowadzi z Tobą jedną, ciągłą rozmowę - bez wygasających sesji i bez historii do zarządzania. Zamykasz aplikację i wracasz później, a agent kontynuuje dokładnie od miejsca, w którym przerwano. Nie ma potrzeby ponownego wyjaśniania Twojego kontekstu biznesowego za każdym razem.

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