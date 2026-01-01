Hostinger e-commerce
Sprzedawaj wszędzie. Zarządzaj wszystkim w jednym miejscu.
Połącz swoje produkty, zamówienia, zapasy i kanały sprzedaży w jednym prostym panelu.
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Historie firm takich jak Twoja
Zacznij sprzedawać w ciągu niecałych 3 minut
Nazwij Twoją firmę
Przekształć zdjęcia produktów w oferty
Połącz wszystkie kanały sprzedaży
Rozszerz możliwości sprzedaży
Jedna platforma dla każdego typu produktu
Sprzedawaj tam, gdzie klienci robią zakupy
Stwórz swój sklep internetowy za pomocą Horizons lub Kreatora stron, lub udostępnij szybki link i zacznij sprzedawać natychmiast.
Zarządzaj tym z jednego panelu
Zarządzaj tym z jednego panelu. Obsługuj wiele biznesów e-commerce i dodawaj więcej sposobów sprzedaży w miarę rozwoju.
Płać 0% opłat transakcyjnych
Akceptuj ponad 100 metod płatności i zachowaj to, co zarobisz. Hostinger nie pobiera prowizji od Twojej sprzedaży.
Dostarcz natychmiast
Wysyłaj produkty cyfrowe do klientów automatycznie po zakupie.
Sprzedawaj tam, gdzie Twoi klienci robią zakupy.
Sprzedawaj przez szybkie linki
Sprzedawaj na Twojej stronie
Sprzedawaj w mediach społecznościowych
Niestandardowe kanały sprzedaży
Niezależnie od tego, gdzie zaczynasz, jest na to plan
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Anuluj w dowolnym momencie
Wsparcie 24/7
Korzyści planu Starter:
Wszystkie korzyści planu Starter, plus:
Wszystkie korzyści planu Growth, plus:
Korzyści planu Starter:
Wszystkie korzyści planu Starter, plus:
Wszystkie korzyści planu Growth, plus:
Pracuj szybciej z narzędziami AI do e-commerce
Uzyskaj pomoc i podejmij działanie w kilka sekund
Kodee to Twój całodobowy asystent AI. Poproś go o aktualizację cen, przeprowadzenie błyskawicznej wyprzedaży, naprawę SEO i pomoc w codziennych zadaniach biznesowych w kilka sekund, bez potrzeby posiadania umiejętności technicznych.
Jeden panel do rozwoju Twojego biznesu
Zyskaj widoczność online
Dowiedz się, co się sprzedaje
Odzyskaj klientów
Haralabos Lukatos
Ta firma oferuje świetne, przyjazne dla użytkownika funkcje w trybie edycji strony internetowej. Dodatkowo, dodając sklep internetowy, kroki są proste i bezstresowe.
Mitul
Serwery są niesamowicie szybkie – moja strona e-commerce ładuje się konsekwentnie w 1,8 sekundy. Ich hPanel jest intuicyjny i sprawia, że zarządzanie stronami jest proste, nawet dla początkujących.
Sprzedawaj wszędzie, ze wszystkim połączonym.
Najczęściej zadawane pytania dotyczące Hostinger e-commerce
Czym jest Hostinger e-commerce?
Hostinger e-commerce to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, która stawia e-commerce na pierwszym miejscu i daje Ci kontrolę nad całym Twoim biznesem online z jednego panelu sterowania.
W przeciwieństwie do tradycyjnych platform, które zaczynają od strony internetowej, Hostinger e-commerce zaczyna od Twojego biznesu – najpierw konfigurujesz produkty, płatności i operacje, a następnie wybierasz, gdzie i jak sprzedawać – na własnej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na marketplace'ach lub za pomocą prostego linku do udostępnienia. Hostinger e-commerce nie jest związany z jednym sklepem internetowym, dzięki czemu Twój biznes może rozwijać się wszędzie tam, gdzie są Twoi klienci.
Dla kogo jest rozwiązanie Hostinger e-commerce?
Hostinger e-commerce jest stworzony dla sprzedawców na każdym etapie – od Twojej pierwszej sprzedaży po zarządzanie wielokanałowym biznesem.
- Sprzedawcy rozpoczynający działalność. Chcesz sprzedawać online bez technicznych problemów i kosztownych dodatków? Będziesz działać w ciągu kilku minut, bez wcześniejszego doświadczenia.
- Sprzedawcy społecznościowi. Jeśli obecnie sprzedajesz za pośrednictwem wiadomości DM na Instagramie, WhatsAppa lub TikToka, Hostinger e-commerce zapewnia Ci odpowiednią konfigurację sklepu — prostą, szybką i bez zbędnej złożoności.
- Sprzedawcy wielokanałowi. Sprzedajesz już w wielu miejscach i masz dość żonglowania oddzielnymi narzędziami? Hostinger e-commerce łączy Twoje produkty, zapasy i zamówienia w jednym panelu.
Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Nazwij swoją firmę, dodaj swój pierwszy produkt, skonfiguruj płatności i wybierz, jak chcesz sprzedawać – czy to za pośrednictwem Twojej własnej strony internetowej, istniejącego sklepu, czy po prostu udostępnianego linku. Narzędzia są dostępne, aby wykonać ciężką pracę, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.
Czy potrzebuję strony internetowej, aby rozpocząć sprzedaż?
Nie – i to właśnie sprawia, że Hostinger e-commerce wyróżnia się. Możesz zacząć sprzedawać od razu, generując szybki link do produktu – prosty, możliwy do udostępnienia adres URL, który przenosi klientów bezpośrednio do Twojego produktu, bez potrzeby posiadania strony internetowej. Udostępnij go na WhatsAppie, Instagramie lub dowolnym innym kanale, którego już używasz. Kiedy będziesz gotowy(-a) dodać stronę internetową lub podłączyć dodatkowe kanały sprzedaży, ta opcja jest zawsze dostępna.
Jak mogę stworzyć stronę ecommerce za pomocą Hostinger?
Masz trzy sposoby na zbudowanie swojego sklepu – wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, bez potrzeby kodowania.
- Kreator stron e-commerce typu „przeciągnij i upuść”. Po prostu opisz swoją firmę AI i uzyskaj gotową stronę internetową w kilka sekund – a następnie dostosuj ją, aby była Twoja, przeciągając i upuszczając elementy na miejsce.
- Stwórz swój sklep internetowy za pomocą Vibe code z Horizons. Stwórz swój sklep za pomocą czatu. Opisz swoją wizję, dopracuj ją w rozmowie – AI zbuduje wszystko za Ciebie.
- Szablony stron e-commerce. Wolisz zacząć od gotowego rozwiązania? Wybierz z biblioteki gotowych szablonów e-commerce – wybierz ten, który pasuje do Twojej marki i dostosuj go, aby był naprawdę Twój.
Czy mogę używać Hostinger e-commerce, jeśli posiadam już stronę internetową?
Tak. Pomyśl o Hostinger Ecommerce jako o kuchni napędzającej Twoją restaurację – zarządza Twoimi produktami, zapasami i zamówieniami za kulisami, podczas gdy Twoja strona internetowa to tylko jedna z sal jadalnych, do których wchodzą klienci. Połącz swoją istniejącą stronę internetową – niezależnie od tego, czy została zbudowana za pomocą Kreatora stron Hostinger, kreatora kodowania Horizons vibe, WordPressa, czy innej platformy – a wszystko będzie działać z tego samego miejsca. Możesz także dodać więcej kanałów sprzedaży obok swojej istniejącej witryny bez zaczynania od zera.
Czy mogę zarządzać wieloma kanałami sprzedaży?
Tak. To jedna z największych zalet Hostinger e-commerce. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz na Twojej stronie internetowej, TikToku, Instagramie, czy na platformie handlowej, takiej jak Etsy czy Amazon, zapewnia scentralizowane zarządzanie zapasami dla wszystkich Twoich sklepów – co oznacza, że Twoje produkty, zapasy i zamówienia są zarządzane z jednego panelu. Koniec z przełączaniem się między narzędziami lub martwieniem się o rozbieżności w stanie magazynowym.
Co mogę sprzedać z Hostinger e-commerce?
Praktycznie wszystko. Produkty fizyczne, pliki cyfrowe (takie jak e-booki, muzyka czy szablony), usługi wymagające rezerwacji, towary drukowane na żądanie oraz oferty oparte na subskrypcji. Niezależnie od Twojego modelu biznesowego, znajdzie się dla niego odpowiedni plan.
Nie wiesz jeszcze, co sprzedawać? Przygotowaliśmy listę popularnych pomysłów na produkty, która pomoże Ci znaleźć swoją niszę.
Czy istnieją opłaty transakcyjne?
Żadne. Zachowujesz 100% tego, co zarabiasz. Hostinger Ecommerce nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych za korzystanie z platformy, więc niezależnie od tego, czy przetwarzasz Twoją pierwszą sprzedaż, czy Twoją tysięczną, każdy dolar trafia prosto do Ciebie.
Z jakich metod płatności mogą korzystać moi klienci?
Możesz akceptować ponad 100 metod płatności na całym świecie, w tym Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay i Google Pay), PayPal, RazorPay oraz Alipay – wszystko dzięki bezpiecznej, zintegrowanej obsłudze płatności.
Jak działa wysyłka?
W przypadku produktów fizycznych możesz połączyć Shippo, aby zautomatyzować cały proces realizacji zamówień – drukuj etykiety w kilka sekund, oferuj śledzenie w czasie rzeczywistym i wysyłaj z ponad 40 przewoźnikami, w tym DHL, FedEx i UPS. W przypadku produktów drukowanych na żądanie, Printful automatycznie zajmuje się produkcją i wysyłką po złożeniu zamówienia.