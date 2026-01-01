Hostinger e-commerce

Sprzedawaj wszędzie. Zarządzaj wszystkim w jednym miejscu.

Połącz swoje produkty, zamówienia, zapasy i kanały sprzedaży w jednym prostym panelu.

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Sprzedawaj wszędzie. Zarządzaj wszystkim w jednym miejscu.

Zacznij sprzedawać w ciągu niecałych 3 minut

Nazwij Twoją firmę

Nazwij Twoją firmę

Wybierz Twoją nazwę sklepu i stwórz Twój biznes e-commerce w kilka minut.
Przekształć zdjęcia produktów w oferty

Przekształć zdjęcia produktów w oferty

Prześlij zdjęcie produktu, a AI pomoże napisać opis, zasugeruje ceny i szybciej przygotuje Twój produkt do sprzedaży.
Połącz wszystkie kanały sprzedaży

Połącz wszystkie kanały sprzedaży

Otrzymuj płatności za pośrednictwem Twojej strony internetowej, mediów społecznościowych i szybkich linków, bez przełączania się między narzędziami.
Rozszerz możliwości sprzedaży

Rozszerz możliwości sprzedaży

Dodaj więcej sposobów dotarcia do klientów w miarę rozwoju Twojej firmy, zachowując jednocześnie połączenie między produktami, zamówieniami i operacjami.
Zacznij

Jedna platforma dla każdego typu produktu

Produkty cyfrowe
Dla Horizons

Sprzedawaj tam, gdzie klienci robią zakupy

Stwórz swój sklep internetowy za pomocą Horizons lub Kreatora stron, lub udostępnij szybki link i zacznij sprzedawać natychmiast.

Sprzedawaj tam, gdzie klienci robią zakupy

Zarządzaj tym z jednego panelu

Zarządzaj tym z jednego panelu. Obsługuj wiele biznesów e-commerce i dodawaj więcej sposobów sprzedaży w miarę rozwoju.

Zarządzaj tym z jednego panelu

Płać 0% opłat transakcyjnych

Akceptuj ponad 100 metod płatności i zachowaj to, co zarobisz. Hostinger nie pobiera prowizji od Twojej sprzedaży.

Płać 0% opłat transakcyjnych

Dostarcz natychmiast

Wysyłaj produkty cyfrowe do klientów automatycznie po zakupie.

Dostarcz natychmiast
Sprzedawaj tam, gdzie Twoi klienci robią zakupy.

Sprzedawaj tam, gdzie Twoi klienci robią zakupy.

Sprzedawaj przez szybkie linki

Utwórz szybkie linki dla Twoich produktów i udostępnij je w DM-ach, e-mailach, aplikacjach czatowych lub postach społecznościowych.

Sprzedawaj na Twojej stronie

Stwórz markowy sklep internetowy z Horizons lub Kreatorem stron, gdzie klienci mogą odkrywać Twoje produkty i kupować bezpośrednio.
Wkrótce

Sprzedawaj w mediach społecznościowych

Połącz się z TikTok Shops, Meta i innymi platformami społecznościowymi, gdy tylko integracje staną się dostępne.

Niestandardowe kanały sprzedaży

Twórz własne witryny sklepowe, podłączaj Twoje ulubione narzędzia i rozwijaj swój biznes dzięki otwartej platformie e-commerce.

Niezależnie od tego, gdzie zaczynasz, jest na to plan

30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Anuluj w dowolnym momencie

Wsparcie 24/7

20% zniżki
Starter
Dla sprzedawców w mediach społecznościowych, którzy potrzebują szybkiego i niedrogiego sposobu na rozpoczęcie przyjmowania zamówień.
14,99 
11,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 143,88 zł (standardowa cena 179,88 zł). Odnów za 11,99 zł/mies.
Sprzedawaj do 5 produktów

Korzyści planu Starter:

Sprzedawaj produkty fizyczne i cyfrowe
Akceptuj ponad 100 bezpiecznych metod płatności
0% opłat transakcyjnych Hostinger
Generuj opisy produktów i sugerowane ceny z obrazów za pomocą AI
Utwórz linki do płatności za pomocą Hostinger.store
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Najpopularniejszy
49% zniżki
Growth
Dla sprzedawców budujących markowy biznes w wielu sklepach i witrynach internetowych.
58,99 
29,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 359,88 zł (standardowa cena 707,88 zł). Odnów za 44,99 zł/mies.
Sprzedawaj do 300 produktów
Zarządzaj do 3 firm
Podłącz do 3 kanałów sprzedaży na firmę

Wszystkie korzyści planu Starter, plus:

Sprzedawaj subskrypcje z witrynami sklepowymi Horizons
Sprzedawaj niestandardowe produkty z nadrukiem na żądanie
Darmowa własna domena na 1 rok
Spersonalizowana poczta firmowa
Hosting Premium
Ponad 300 szablonów zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych
Tworzenie sklepu internetowego z AI
Konta klientów i historia zamówień
Scentralizowane zapasy we wszystkich sklepach
Kodee AI — zarządzaj Twoim sklepem przez czat
33% zniżki
Scale
Dla sprzedawców prowadzących wiele marek i sklepów, z zaawansowanymi potrzebami połączeniowymi.
110,99 
73,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 887,88 zł (standardowa cena 1.331,88 zł). Odnów za 92,99 zł/mies.
Sprzedawaj nieograniczone produkty
Zarządzaj nieograniczoną działalnością
Połącz nieograniczone kanały sprzedaży

Wszystkie korzyści planu Growth, plus:

Połączenia API
JUŻ WKRÓTCE
Skalowalny hosting
Priorytetowe wsparcie wielojęzyczne 24/7
20% zniżki
Starter
Dla sprzedawców w mediach społecznościowych, którzy potrzebują szybkiego i niedrogiego sposobu na rozpoczęcie przyjmowania zamówień.
14,99 
11,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 143,88 zł (standardowa cena 179,88 zł). Odnów za 11,99 zł/mies.
Sprzedawaj do 5 produktów

Korzyści planu Starter:

Sprzedawaj produkty fizyczne i cyfrowe
Akceptuj ponad 100 bezpiecznych metod płatności
0% opłat transakcyjnych Hostinger
Generuj opisy produktów i sugerowane ceny z obrazów za pomocą AI
Utwórz linki do płatności za pomocą Hostinger.store
Uzyskaj wsparcie chatbota od Kodee
Najpopularniejszy
49% zniżki
Growth
Dla sprzedawców budujących markowy biznes w wielu sklepach i witrynach internetowych.
58,99 
29,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 359,88 zł (standardowa cena 707,88 zł). Odnów za 44,99 zł/mies.
Sprzedawaj do 300 produktów
Zarządzaj do 3 firm
Podłącz do 3 kanałów sprzedaży na firmę

Wszystkie korzyści planu Starter, plus:

Sprzedawaj subskrypcje z witrynami sklepowymi Horizons
Sprzedawaj niestandardowe produkty z nadrukiem na żądanie
Darmowa własna domena na 1 rok
Spersonalizowana poczta firmowa
Hosting Premium
Ponad 300 szablonów zoptymalizowanych pod kątem urządzeń mobilnych
Tworzenie sklepu internetowego z AI
Konta klientów i historia zamówień
Scentralizowane zapasy we wszystkich sklepach
Kodee AI — zarządzaj Twoim sklepem przez czat
33% zniżki
Scale
Dla sprzedawców prowadzących wiele marek i sklepów, z zaawansowanymi potrzebami połączeniowymi.
110,99 
73,99  /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 12 mies. za 887,88 zł (standardowa cena 1.331,88 zł). Odnów za 92,99 zł/mies.
Sprzedawaj nieograniczone produkty
Zarządzaj nieograniczoną działalnością
Połącz nieograniczone kanały sprzedaży

Wszystkie korzyści planu Growth, plus:

Połączenia API
JUŻ WKRÓTCE
Skalowalny hosting
Priorytetowe wsparcie wielojęzyczne 24/7
Zobacz wszystkie funkcje
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Pracuj szybciej z narzędziami AI do e-commerce

Oszczędź czas dzięki narzędziom AI, które pomogą Ci pisać, optymalizować, aktualizować i ulepszać Twój sklep w miarę jak sprzedajesz.

Uzyskaj pomoc i podejmij działanie w kilka sekund

Kodee to Twój całodobowy asystent AI. Poproś go o aktualizację cen, przeprowadzenie błyskawicznej wyprzedaży, naprawę SEO i pomoc w codziennych zadaniach biznesowych w kilka sekund, bez potrzeby posiadania umiejętności technicznych.

Uzyskaj pomoc i podejmij działanie w kilka sekund
Zyskaj widoczność online

Jeden panel do rozwoju Twojego biznesu

Zyskaj widoczność online

Korzystaj z wbudowanych narzędzi SEO, aby pomóc kupującym znaleźć Twoje produkty.

Dowiedz się, co się sprzedaje

Śledź sprzedaż, zamówienia i średnią wartość zamówienia w jednym miejscu.

Odzyskaj klientów

Wykorzystaj marketing e-mailowy i Meta Pixel, aby odzyskać klientów, porzucone koszyki i budować grupy odbiorców na potrzeby przyszłych kampanii.
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Haralabos Lukatos

Review provider

Ta firma oferuje świetne, przyjazne dla użytkownika funkcje w trybie edycji strony internetowej. Dodatkowo, dodając sklep internetowy, kroki są proste i bezstresowe.

Mitul

Review provider

Serwery są niesamowicie szybkie – moja strona e-commerce ładuje się konsekwentnie w 1,8 sekundy. Ich hPanel jest intuicyjny i sprawia, że zarządzanie stronami jest proste, nawet dla początkujących.

Andrea King

Review provider

Hostinger to wszechstronna platforma do projektowania stron internetowych. Jest łatwa w użyciu i możesz użyć AI do projektowania poszczególnych części układu Twojej strony. Zdecydowanie polecam Hostinger do projektowania strony e-commerce lub portfolio.

Sprzedawaj wszędzie, ze wszystkim połączonym.

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Najczęściej zadawane pytania dotyczące Hostinger e-commerce

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące tego, jak możesz rozpocząć lub rozwinąć Twój biznes e-commerce z Hostinger.

Czym jest Hostinger e-commerce?

Hostinger e-commerce to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, która stawia e-commerce na pierwszym miejscu i daje Ci kontrolę nad całym Twoim biznesem online z jednego panelu sterowania.

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform, które zaczynają od strony internetowej, Hostinger e-commerce zaczyna od Twojego biznesu – najpierw konfigurujesz produkty, płatności i operacje, a następnie wybierasz, gdzie i jak sprzedawać – na własnej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na marketplace'ach lub za pomocą prostego linku do udostępnienia. Hostinger e-commerce nie jest związany z jednym sklepem internetowym, dzięki czemu Twój biznes może rozwijać się wszędzie tam, gdzie są Twoi klienci.

Dla kogo jest rozwiązanie Hostinger e-commerce?

Hostinger e-commerce jest stworzony dla sprzedawców na każdym etapie – od Twojej pierwszej sprzedaży po zarządzanie wielokanałowym biznesem.

  • Sprzedawcy rozpoczynający działalność. Chcesz sprzedawać online bez technicznych problemów i kosztownych dodatków? Będziesz działać w ciągu kilku minut, bez wcześniejszego doświadczenia.
  • Sprzedawcy społecznościowi. Jeśli obecnie sprzedajesz za pośrednictwem wiadomości DM na Instagramie, WhatsAppa lub TikToka, Hostinger e-commerce zapewnia Ci odpowiednią konfigurację sklepu — prostą, szybką i bez zbędnej złożoności.
  • Sprzedawcy wielokanałowi. Sprzedajesz już w wielu miejscach i masz dość żonglowania oddzielnymi narzędziami? Hostinger e-commerce łączy Twoje produkty, zapasy i zamówienia w jednym panelu.

Nie są wymagane żadne umiejętności techniczne. Nazwij swoją firmę, dodaj swój pierwszy produkt, skonfiguruj płatności i wybierz, jak chcesz sprzedawać – czy to za pośrednictwem Twojej własnej strony internetowej, istniejącego sklepu, czy po prostu udostępnianego linku. Narzędzia są dostępne, aby wykonać ciężką pracę, dzięki czemu możesz skupić się na rozwoju swojego biznesu.

Czy potrzebuję strony internetowej, aby rozpocząć sprzedaż?

Nie – i to właśnie sprawia, że Hostinger e-commerce wyróżnia się. Możesz zacząć sprzedawać od razu, generując szybki link do produktu – prosty, możliwy do udostępnienia adres URL, który przenosi klientów bezpośrednio do Twojego produktu, bez potrzeby posiadania strony internetowej. Udostępnij go na WhatsAppie, Instagramie lub dowolnym innym kanale, którego już używasz. Kiedy będziesz gotowy(-a) dodać stronę internetową lub podłączyć dodatkowe kanały sprzedaży, ta opcja jest zawsze dostępna.

Jak mogę stworzyć stronę ecommerce za pomocą Hostinger?

Masz trzy sposoby na zbudowanie swojego sklepu – wybierz ten, który najbardziej Ci odpowiada, bez potrzeby kodowania.

Czy mogę używać Hostinger e-commerce, jeśli posiadam już stronę internetową?

Tak. Pomyśl o Hostinger Ecommerce jako o kuchni napędzającej Twoją restaurację – zarządza Twoimi produktami, zapasami i zamówieniami za kulisami, podczas gdy Twoja strona internetowa to tylko jedna z sal jadalnych, do których wchodzą klienci. Połącz swoją istniejącą stronę internetową – niezależnie od tego, czy została zbudowana za pomocą Kreatora stron Hostinger, kreatora kodowania Horizons vibe, WordPressa, czy innej platformy – a wszystko będzie działać z tego samego miejsca. Możesz także dodać więcej kanałów sprzedaży obok swojej istniejącej witryny bez zaczynania od zera.

Czy mogę zarządzać wieloma kanałami sprzedaży?

Tak. To jedna z największych zalet Hostinger e-commerce. Niezależnie od tego, czy sprzedajesz na Twojej stronie internetowej, TikToku, Instagramie, czy na platformie handlowej, takiej jak Etsy czy Amazon, zapewnia scentralizowane zarządzanie zapasami dla wszystkich Twoich sklepów – co oznacza, że Twoje produkty, zapasy i zamówienia są zarządzane z jednego panelu. Koniec z przełączaniem się między narzędziami lub martwieniem się o rozbieżności w stanie magazynowym.

Co mogę sprzedać z Hostinger e-commerce?

Praktycznie wszystko. Produkty fizyczne, pliki cyfrowe (takie jak e-booki, muzyka czy szablony), usługi wymagające rezerwacji, towary drukowane na żądanie oraz oferty oparte na subskrypcji. Niezależnie od Twojego modelu biznesowego, znajdzie się dla niego odpowiedni plan.

Nie wiesz jeszcze, co sprzedawać? Przygotowaliśmy listę popularnych pomysłów na produkty, która pomoże Ci znaleźć swoją niszę.

Czy istnieją opłaty transakcyjne?

Żadne. Zachowujesz 100% tego, co zarabiasz. Hostinger Ecommerce nie pobiera żadnych opłat transakcyjnych za korzystanie z platformy, więc niezależnie od tego, czy przetwarzasz Twoją pierwszą sprzedaż, czy Twoją tysięczną, każdy dolar trafia prosto do Ciebie.

Z jakich metod płatności mogą korzystać moi klienci?

Możesz akceptować ponad 100 metod płatności na całym świecie, w tym Stripe (Visa, Mastercard, Apple Pay i Google Pay), PayPal, RazorPay oraz Alipay – wszystko dzięki bezpiecznej, zintegrowanej obsłudze płatności.

Jak działa wysyłka?

W przypadku produktów fizycznych możesz połączyć Shippo, aby zautomatyzować cały proces realizacji zamówień – drukuj etykiety w kilka sekund, oferuj śledzenie w czasie rzeczywistym i wysyłaj z ponad 40 przewoźnikami, w tym DHL, FedEx i UPS. W przypadku produktów drukowanych na żądanie, Printful automatycznie zajmuje się produkcją i wysyłką po złożeniu zamówienia.

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