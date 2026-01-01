Hostinger e-commerce to kompleksowa platforma do zarządzania biznesem, która stawia e-commerce na pierwszym miejscu i daje Ci kontrolę nad całym Twoim biznesem online z jednego panelu sterowania.

W przeciwieństwie do tradycyjnych platform, które zaczynają od strony internetowej, Hostinger e-commerce zaczyna od Twojego biznesu – najpierw konfigurujesz produkty, płatności i operacje, a następnie wybierasz, gdzie i jak sprzedawać – na własnej stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na marketplace'ach lub za pomocą prostego linku do udostępnienia. Hostinger e-commerce nie jest związany z jednym sklepem internetowym, dzięki czemu Twój biznes może rozwijać się wszędzie tam, gdzie są Twoi klienci.