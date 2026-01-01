Email API z prawdziwą skrzynką odbiorczą za nią.
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
-H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
-d '{
"to": "alex@example.com",
"subject": "Welcome aboard!"
}'
Jedna skrzynka odbiorcza. Każdy sposób budowania.
Serwer MCP
Node.js SDK
PHP SDK
Python SDK
Interfejs wiersza poleceń
REST API i webhooks
Biblioteki i CLI
TypeScript / Node.js
hostinger-mail-api-sdk
npm install hostinger-mail-api-sdk
PHP
hostinger/mail-api-php-sdk
composer require hostinger/mail-api-php-sdk
Python
hostinger-mail-api
pip install hostinger-mail-api
CLI
hostinger-mail
brew install hostinger/tap/hostinger-mail
Daj swojemu agentowi prawdziwą skrzynkę odbiorczą
Tożsamość
Prawdziwe rozmowy
Pamięć zbudowana
Prosta, cena za pocztówkę
30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy
Anuluj w dowolnym momencie
Wsparcie 24/7
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Korzyści:
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Stworzony dla programistów workflows
JSON
Reaguj w czasie rzeczywistym
{
"event": "message.received",
"mailbox": "agent@yourdomain.com",
"message": {
"from": "customer@example.com",
"subject": "Order #1042: where is my package?",
"thread_id": "thr_8fk2m01x"
}
}
Node.js
Wyszukiwanie i sortowanie z kodu
const urgent = await mail.messages.search({
query: 'is:unread label:urgent',
});
for (const message of urgent) {
await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Shell
Script go z terminalu
$ hostinger-mail messages list --unread
$ hostinger-mail send \
--to alex@example.com \
--subject "Deploy finished"
Pełna kontrola nad Twoimi przepływami pracy poczty
Klucze API
Webhook punkty końcowe
Dzienniki wiadomości e-mail
Hostinger Mail API FAQ
Czym jest Hostinger Mail API?
Hostinger Mail API to programowalna powierzchnia poczty e-mail dla aplikacji, witryn i usług backendowych. Wysyłanie poczty e-mail i odczytywanie, wyszukiwanie, organizowanie, odpowiadanie i automatyzacja prawdziwej skrzynki odbiorczej za pośrednictwem programów SDK, CLI, REST API i webhooks.
Co może zrobić serwer Hostinger Mail MCP?
Serwer MCP Live Hostinger Mail zapewnia kompatybilnym agentom AI narzędzia do skrzynek pocztowych, które mogą być bezpośrednio wywoływane. Agenci mogą korzystać z tych narzędzi do odczytu konwersacji, wyszukiwania wiadomości, projektu odpowiedzi, sortowania wiadomości przychodzących i uruchamiania przepływów pracy skrzynek odbiorczych.
Czy jest to duża ilość transakcyjnego API e-mail?
Hostinger Mail API łączy wysyłanie wiadomości e-mail aplikacji i rzeczywistą kontrolę skrzynki odbiorczej w jednej programowalnej powierzchni. Jest zbudowany dla poczty e-mail produktu i przepływu pracy, a nie dla dostawy masowej.
Jakie języki i interfejsy są obsługiwane?
Pierwsza strona SDK jest dostępna dla Node.js, PHP i Pythona. Możesz również użyć interfejsu wiersza poleceń lub wywołać API REST bezpośrednio z dowolnego języka obsługującego HTTP.
Czy mogę subskrybować wydarzenia pocztowe?
Tak. Webhooks pozwalają aplikacji reagować na aktywność skrzynki pocztowej i uruchamiać przepływy pracy bez wielokrotnego sprawdzania zmian.
Jak uzyskać klucz API?
Zaloguj się do hPanel, otwórz obszar API i utwórz klucz do integracji. Utrzymuj klucz bezpieczny i nie zobowiązuj go do kodu źródłowego.
Gdzie mogę znaleźć dokumentację?
Odwiedź dokumentację interfejsu API poczty Hostinger, aby uzyskać wskazówki dotyczące konfiguracji, odniesienia do interfejsu API i szczegóły integracji.
Czy mogę używać tego w mojej aplikacji lub stronie internetowej?
Tak. Użyj REST API, SDK lub CLI do wysyłania wiadomości e-mail i sterowania prawdziwą skrzynką odbiorczą z dowolnej aplikacji, witryny lub backend. Obsługiwane są agenty za pośrednictwem MCP, ale są opcjonalne.