Live API · SDK · Serwer MCP

Email API z prawdziwą skrzynką odbiorczą za nią.

Wysyłanie, czytanie, wyszukiwanie i odpowiedzi: jeden API, jeden klucz
Podłącz swoją stack lub swojego agenta AI
Zacznij wysyłać w mniej niż minutę
od1,99/mies.
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Hostinger Mail API
Połączony
cURL Node.js PHP Python 
curl https://api.mail.hostinger.com/v1/emails \
  -H "Authorization: Bearer $MAIL_API_KEY" \
  -d '{
    "to": "alex@example.com",
    "subject": "Welcome aboard!"
  }'
202 Akceptowane, wiadomość w kolejce

Jedna skrzynka odbiorcza. Każdy sposób budowania.

Pracuj bezpośrednio z REST API, dodaj SDK pierwszej strony, skryptuj go z CLI lub podłącz agent AI za pośrednictwem serwera MCP na żywo. Jest to ta sama skrzynka pocztowa poniżej.

Serwer MCP

Daj swoim agentom AI narzędzia do czytania, wysyłania, wyszukiwania i obsługi prawdziwej skrzynki pocztowej.

Node.js SDK

Dodaj wysyłanie wiadomości e-mail i przepływy robocze do aplikacji JavaScript i TypeScript z native developer experience.

PHP SDK

Podłącz witryny internetowe i usługi backendowe do działań w skrzynce pocztowej bez budowania klienta API od podstaw.

Python SDK

Buduj automatyzacje, przepływy danych i narzędzia agentów wokół prawdziwego konta e-mail.

Interfejs wiersza poleceń

Inspekcja i zarządzanie przepływami pracy skrzynek pocztowych z terminalu, skryptów i zadań CI.

REST API i webhooks

Bezpośrednio wywołaj programowalną powierzchnię, reaguj na zdarzenia w skrzynce pocztowej i wysyłaj wiadomości e-mail o produkcie, gdy aplikacja tego potrzebuje.

Biblioteki i CLI

Zainstaluj klienta pierwszej strony i wykonaj pierwsze połączenie w ciągu kilku minut.

TypeScript / Node.js

hostinger-mail-api-sdk

npm install hostinger-mail-api-sdk

W pełni typizowany klient dla Mail API.

PHP

hostinger/mail-api-php-sdk

composer require hostinger/mail-api-php-sdk

Niezależny od frameworka klient PHP.

Python

hostinger-mail-api

pip install hostinger-mail-api

Klient Python dla Mail API.

CLI

hostinger-mail

brew install hostinger/tap/hostinger-mail

Zarządzaj pocztą bezpośrednio z Twojego terminala.

Daj swojemu agentowi prawdziwą skrzynkę odbiorczą

Punkt końcowy wysyłania nie wystarczy. Twoja aplikacja lub agent otrzymuje działającą skrzynkę pocztową z adresem, treściami i historią, którą może obsługiwać za pośrednictwem MCP, SDK lub REST.

Tożsamość

Prawdziwy, weryfikowalny adres e-mail, który agent może wykorzystać do rejestracji usług, otrzymywania potwierdzeń i działania w Twoim imieniu.

Prawdziwe rozmowy

Odpowiedzi na wątki, załączniki i wątki wielostronne, z człowiekiem w pętli, kiedy tylko chcesz.

Pamięć zbudowana

Każda wiadomość jest uporczywym, wyszukiwalnym rekordem, na który agent może spojrzeć wstecz, aby zrozumieć kontekst i kontynuację.

Prosta, cena za pocztówkę

Każdy plan obejmuje pełny dostęp do API, SDK, CLI, MCP i webhook. Wysyłka jest zbudowana dla produktów i wiadomości e-mail transakcyjnych przy niewielkiej objętości.

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Wsparcie 24/7

48 miesięcy
85% zniżki
Starter
Najlepsze dla: projektów bocznych i prototypów
12,99
1,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 6,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
1 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
5 GB miejsca na skrzynkę pocztową
5 reguł przekazywania
5 aliasów e-mail

Korzyści:

Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP
Najpopularniejszy
72% zniżki
Standard
Najlepsze dla: rozwój aplikacji i integracji
17,99
4,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 11,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
3 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
20 GB miejsca na skrzynkę pocztową
20 reguł przekazywania
10 aliasów e-mail

Korzyści:

Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP
65% zniżki
Premium
Najlepsze dla: obciążenia produkcyjne
25,99
8,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 17,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
3 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
30 aliasów e-mail

Korzyści:

Darmowa domena na 1 rok
Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP
85% zniżki
Starter
Najlepsze dla: projektów bocznych i prototypów
12,99
1,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 6,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
1 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
5 GB miejsca na skrzynkę pocztową
5 reguł przekazywania
5 aliasów e-mail

Korzyści:

Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP
Najpopularniejszy
72% zniżki
Standard
Najlepsze dla: rozwój aplikacji i integracji
17,99
4,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 11,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
3 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
20 GB miejsca na skrzynkę pocztową
20 reguł przekazywania
10 aliasów e-mail

Korzyści:

Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP
65% zniżki
Premium
Najlepsze dla: obciążenia produkcyjne
25,99
8,99/mies.
Uzyskaj swój klucz API
Cena za skrzynkę pocztową. Na okres 48 miesięcy. Odnawia się w cenie 17,99 zł/mies. na okres 48 miesięcy.
Dostęp do API, SDK, CLI i MCP
Webhooks & wydarzenia skrzynki pocztowej
3 000 wiadomości e-mail dziennie na skrzynkę pocztową
1 skrzynka pocztowa w zestawie
50 GB miejsca na skrzynkę pocztową
50 reguł przekazywania
30 aliasów e-mail

Korzyści:

Darmowa domena na 1 rok
Wyszukuj, odpowiadaj, podsumowuj i pisz – wszystko z pomocą narzędzi AI – bez ograniczeń
Agent Mail: dedykowany adres agenta + narzędzia MCP

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Ochrona przed spamem, wirusami i phishingiem
Dostęp do poczty e-mail z dowolnej aplikacji lub urządzenia
Śledzenie całej aktywności e-mail z dziennikami audytu
Bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu
Łatwe przenoszenie wiadomości e-mail
Przekazywanie wiadomości na dowolny inny adres e-mail
Ochrona przed spamem, wirusami i phishingiem
Dostęp do poczty e-mail z dowolnej aplikacji lub urządzenia
Śledzenie całej aktywności e-mail z dziennikami audytu
Bezpieczeństwo danych dzięki kompleksowemu szyfrowaniu
Łatwe przenoszenie wiadomości e-mail
Przekazywanie wiadomości na dowolny inny adres e-mail

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Stworzony dla programistów workflows

Użyj interfejsu, który pasuje do stawu, a następnie przejdź między SDK, CLI, REST i webhooks bez zmiany podstawowego skrzynki pocztowej.

JSON

Reaguj w czasie rzeczywistym

{
  "event": "message.received",
  "mailbox": "agent@yourdomain.com",
  "message": {
    "from": "customer@example.com",
    "subject": "Order #1042: where is my package?",
    "thread_id": "thr_8fk2m01x"
  }
}
Subskrybuj wydarzenia w skrzynce pocztowej za pomocą webhooks i uruchom logikę w momencie, gdy poczta przyjdzie, bez pakietów do opieki nad dziećmi.

Node.js

Wyszukiwanie i sortowanie z kodu

const urgent = await mail.messages.search({
  query: 'is:unread label:urgent',
});

for (const message of urgent) {
  await mail.drafts.create({ replyTo: message.id });
}
Zapytanie skrzynki pocztowej w sposób, w jaki przepływ pracy myśli: według nadawcy, tematu lub statusu. Następnie działaj na wyniki w tym samym łańcuchu połączeń.

Shell

Script go z terminalu

$ hostinger-mail messages list --unread

$ hostinger-mail send \
    --to alex@example.com \
    --subject "Deploy finished"
CLI mówi o tym samym API, więc wszystko, co aplikacja może zrobić, można również zrobić z shell, skryptów i zadań CI.

Pełna kontrola nad Twoimi przepływami pracy poczty

Zarządzaj uwierzytelnieniami, śledź czynności związane z dostarczaniem danych w dziennikach poczty e-mail i rozwijaj integracje bez wychodzenia z panelu sterowania.

Klucze API

Tworzenie kluczy dla nowych projektów i cofnięcie ich podczas rotacji zaświadczeń.

Webhook punkty końcowe

Zarządzaj punktami końcowymi, które odbierają wydarzenia w skrzynce pocztowej.

Dzienniki wiadomości e-mail

Sprawdź aktywność dostarczania, gdy potrzebujesz śledzić wiadomość.
Ilustracja Hostinger Agentic Mail do zautomatyzowanych przepływów pracy poczty e-mail

Hostinger Mail dla programistów

Umieść prawdziwą skrzynkę odbiorczą za kodem

Utwórz klucz API, podłącz aplikację lub agenta, wyślij pierwszą wiadomość e-mail i zacznij budować.

Uzyskaj swój klucz API
Przeczytaj dokumenty

Hostinger Mail API FAQ

Odpowiedzi dotyczące API Mail, serwera MCP, SDK, CLI, API REST i webhooks.

Hostinger Mail API to programowalna powierzchnia poczty e-mail dla aplikacji, witryn i usług backendowych. Wysyłanie poczty e-mail i odczytywanie, wyszukiwanie, organizowanie, odpowiadanie i automatyzacja prawdziwej skrzynki odbiorczej za pośrednictwem programów SDK, CLI, REST API i webhooks.

Serwer MCP Live Hostinger Mail zapewnia kompatybilnym agentom AI narzędzia do skrzynek pocztowych, które mogą być bezpośrednio wywoływane. Agenci mogą korzystać z tych narzędzi do odczytu konwersacji, wyszukiwania wiadomości, projektu odpowiedzi, sortowania wiadomości przychodzących i uruchamiania przepływów pracy skrzynek odbiorczych.

Hostinger Mail API łączy wysyłanie wiadomości e-mail aplikacji i rzeczywistą kontrolę skrzynki odbiorczej w jednej programowalnej powierzchni. Jest zbudowany dla poczty e-mail produktu i przepływu pracy, a nie dla dostawy masowej.

Pierwsza strona SDK jest dostępna dla Node.js, PHP i Pythona. Możesz również użyć interfejsu wiersza poleceń lub wywołać API REST bezpośrednio z dowolnego języka obsługującego HTTP.

Tak. Webhooks pozwalają aplikacji reagować na aktywność skrzynki pocztowej i uruchamiać przepływy pracy bez wielokrotnego sprawdzania zmian.

Zaloguj się do hPanel, otwórz obszar API i utwórz klucz do integracji. Utrzymuj klucz bezpieczny i nie zobowiązuj go do kodu źródłowego.

Odwiedź dokumentację interfejsu API poczty Hostinger, aby uzyskać wskazówki dotyczące konfiguracji, odniesienia do interfejsu API i szczegóły integracji.

Tak. Użyj REST API, SDK lub CLI do wysyłania wiadomości e-mail i sterowania prawdziwą skrzynką odbiorczą z dowolnej aplikacji, witryny lub backend. Obsługiwane są agenty za pośrednictwem MCP, ale są opcjonalne.

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