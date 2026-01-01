Agent Hermes to samodoskonalący się agent AI stworzony przez Nous Research, który tworzy umiejętności na podstawie doświadczenia i udoskonala je podczas użytkowania. W przeciwieństwie do statycznych asystentów AI, buduje on trwałą pamięć, która z czasem staje się coraz cenniejsza. Łączy się jednocześnie z Telegramem, Discordem, Slackiem, WhatsAppem, Signalem i pocztą e-mail w trybie bramy, z obsługą OpenRouter, OpenAI, Anthropic i niestandardowych punktów końcowych LLM.

Samodzielne hostowanie Agenta Hermes na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie klucze API, historię rozmów i kontekst biznesowy na Twojej własnej infrastrukturze, z dedykowanymi zasobami do przeglądania stron internetowych, wykonywania kodu i przepływów pracy wielu agentów, które działają bez zewnętrznego ograniczania przepustowości.