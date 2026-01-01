Wdróż Agenta Hermes jednym kliknięciem.
Samodoskonalący się agent AI z wbudowaną pętlą uczenia się, wieloplatformową komunikacją oraz ponad 200 obsługiwanymi modelami LLM.
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Co możesz zbudować z Hermes Agent
Agent Hermes to samodoskonalący się agent AI stworzony przez Nous Research, który tworzy umiejętności na podstawie doświadczenia i udoskonala je podczas użytkowania. W przeciwieństwie do statycznych asystentów AI, buduje on trwałą pamięć, która z czasem staje się coraz cenniejsza. Łączy się jednocześnie z Telegramem, Discordem, Slackiem, WhatsAppem, Signalem i pocztą e-mail w trybie bramy, z obsługą OpenRouter, OpenAI, Anthropic i niestandardowych punktów końcowych LLM.
Samodzielne hostowanie Agenta Hermes na Twoim VPS-ie utrzymuje wszystkie klucze API, historię rozmów i kontekst biznesowy na Twojej własnej infrastrukturze, z dedykowanymi zasobami do przeglądania stron internetowych, wykonywania kodu i przepływów pracy wielu agentów, które działają bez zewnętrznego ograniczania przepustowości.
Główne cechy Hermes Agent
Przeglądarkowy Panel administratora
Zarządzaj konfiguracją, kluczami API, sesjami i umiejętnościami z pełnego panelu webowego obok terminala w przeglądarce.
Samodoskonaląca się pętla uczenia się
Agent tworzy i udoskonala umiejętności z każdej interakcji, z zakładką Skills Hub do udostępniania możliwości wielokrotnego użytku w różnych wdrożeniach.
Wieloplatformowa komunikacja
Connect simultaneously to Telegram, Discord, Slack, WhatsApp, Signal, and email without managing separate bots.
Ponad 200 modeli LLM
Kieruj żądania przez OpenRouter lub połącz się bezpośrednio z Anthropic, OpenAI i niestandardowymi punktami końcowymi dla maksymalnej elastyczności.
Wbudowany Harmonogram Zadań
Automate recurring tasks with the built-in cron scheduler and run parallel workstreams with subagent support.
Persistent Memory and Undo
Skills, session history, and memories survive restarts; rewind any conversation with the /undo command when a turn goes off-track.
Dlaczego warto uruchomić Hermes Agent na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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