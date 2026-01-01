9router to samodzielnie hostowane proxy AI API, które znajduje się między Twoimi narzędziami do kodowania AI a dowolnym dostawcą LLM. Udostępnia ono punkt końcowy zgodny z OpenAI, dzięki czemu narzędzia takie jak Claude Code, Cursor, Cline i Copilot łączą się bez rekonfiguracji. RTK Token Saver kompresuje duże dane wyjściowe narzędzi — różnice git, wyniki grep, drzewa katalogów — zanim dotrą one do modelu, zmniejszając liczbę tokenów wejściowych o 20–40% na żądanie. Automatyczne routowanie awaryjne kaskadowo przechodzi przez dostawców subskrypcyjnych, budżetowych i darmowych w kolejności priorytetowej, gdy limity zostaną osiągnięte.

Samodzielne hostowanie 9router na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane uwierzytelniające dostawców i reguły routingu pod Twoją kontrolą. Zarządzasz kontami za pośrednictwem panelu webowego, ustawiasz budżety tokenów dla poszczególnych modeli i rozdzielasz żądania między wiele kont za pomocą cyklicznego planowania — zmniejszając koszty bez dotykania konfiguracji Twoich narzędzi AI.