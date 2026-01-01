Wdróż 9router jednym kliknięciem.
Proxy routingu API AI, które zmniejsza koszty tokenów i automatycznie dystrybuuje żądania do ponad 40 dostawców LLM.
Wybierz plan VPS dla 9router
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z 9router
9router to samodzielnie hostowane proxy AI API, które znajduje się między Twoimi narzędziami do kodowania AI a dowolnym dostawcą LLM. Udostępnia ono punkt końcowy zgodny z OpenAI, dzięki czemu narzędzia takie jak Claude Code, Cursor, Cline i Copilot łączą się bez rekonfiguracji. RTK Token Saver kompresuje duże dane wyjściowe narzędzi — różnice git, wyniki grep, drzewa katalogów — zanim dotrą one do modelu, zmniejszając liczbę tokenów wejściowych o 20–40% na żądanie. Automatyczne routowanie awaryjne kaskadowo przechodzi przez dostawców subskrypcyjnych, budżetowych i darmowych w kolejności priorytetowej, gdy limity zostaną osiągnięte.
Samodzielne hostowanie 9router na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane uwierzytelniające dostawców i reguły routingu pod Twoją kontrolą. Zarządzasz kontami za pośrednictwem panelu webowego, ustawiasz budżety tokenów dla poszczególnych modeli i rozdzielasz żądania między wiele kont za pomocą cyklicznego planowania — zmniejszając koszty bez dotykania konfiguracji Twoich narzędzi AI.
Główne cechy 9router
Kompresja tokenów RTK
Kompresuje wyniki wywołań narzędzi, takie jak różnice git i drzewa katalogów, przed wysłaniem do modelu, oszczędzając 20–40% tokenów wejściowych na żądanie.
Wielodostawcowy routing
Kieruje żądania do ponad 40 dostawców LLM z automatycznym przełączaniem z płatnych na bezpłatne warstwy, gdy limity subskrypcji zostaną wyczerpane.
Planowanie okrężne
Rozdziela żądania pomiędzy wiele kont na dostawcę, aby zmaksymalizować wykorzystanie limitu przed zresetowaniem miesięcznych limitów.
API kompatybilne z OpenAI
Punkt końcowy zastępczy typu drop-in pod adresem /v1, dzięki czemu każde narzędzie, które obsługuje protokół OpenAI, łączy się bez rekonfiguracji.
Tryb jaskiniowca (Caveman Mode)
Wstrzykuje zwięzłe instrukcje wyjściowe do wychodzących promptów, aby zmniejszyć długość odpowiedzi modelu nawet o 65%.
Dlaczego warto uruchomić 9router na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.