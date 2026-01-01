Paperclip to samodzielnie hostowana platforma orkiestracyjna, która pozwala budować i zarządzać autonomicznymi organizacjami opartymi na AI. Zamiast żonglować pojedynczymi chatbotami, Paperclip nadaje Twoim agentom AI zdefiniowane role, linie raportowania i hierarchie celów, dzięki czemu współpracują oni w celu osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. Ustawiasz miesięczne budżety dla każdego agenta, prowadzisz niezmienne ścieżki audytu każdej decyzji i zawsze zachowujesz możliwość nadpisania na poziomie zarządu.

Uruchamianie Paperclip na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane biznesowe, pamięć agenta i dane uwierzytelniające API w całości na Twojej infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze API dla Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor lub dowolnego niestandardowego środowiska wykonawczego agenta — bez pośrednich narzutów na koszty modelu i bez konieczności posiadania zewnętrznej subskrypcji SaaS.