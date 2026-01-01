Wdróż Paperclip jednym kliknięciem.
Platforma orkiestracji AI typu open-source do budowania autonomicznych organizacji agentów z zdefiniowanymi rolami, hierarchiami celów i kontrolą budżetu.
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Co możesz zbudować z Paperclip
Paperclip to samodzielnie hostowana platforma orkiestracyjna, która pozwala budować i zarządzać autonomicznymi organizacjami opartymi na AI. Zamiast żonglować pojedynczymi chatbotami, Paperclip nadaje Twoim agentom AI zdefiniowane role, linie raportowania i hierarchie celów, dzięki czemu współpracują oni w celu osiągnięcia wspólnych celów biznesowych. Ustawiasz miesięczne budżety dla każdego agenta, prowadzisz niezmienne ścieżki audytu każdej decyzji i zawsze zachowujesz możliwość nadpisania na poziomie zarządu.
Uruchamianie Paperclip na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje wrażliwe dane biznesowe, pamięć agenta i dane uwierzytelniające API w całości na Twojej infrastrukturze. Dostarczasz własne klucze API dla Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor lub dowolnego niestandardowego środowiska wykonawczego agenta — bez pośrednich narzutów na koszty modelu i bez konieczności posiadania zewnętrznej subskrypcji SaaS.
Główne cechy Paperclip
Hierarchiczne schematy organizacyjne
Zdefiniuj role agentów, tytuły i linie raportowania, które odzwierciedlają prawdziwą strukturę firmy, umożliwiając skoordynowane autonomiczne działanie między działami.
System kaskadowy celów
Śledź zadania od misji firmy, poprzez cele zespołu, aż do indywidualnych zadań agentów, zapewniając, że każde działanie agenta jest zgodne z nadrzędnymi celami biznesowymi.
Kontrola budżetu na agenta
Ustaw miesięczne limity wydatków API na agenta z automatycznym wstrzymaniem przy 100% i łagodnymi ostrzeżeniami przy 80%, zapobiegając niekontrolowanym kosztom bez ręcznego monitorowania.
Niezmienny dziennik audytu
Każda akcja agenta i wywołanie narzędzia jest rejestrowane w systemie biletowym odpornym na manipulacje, dając Tobie pełną przejrzystość i odpowiedzialność za autonomiczne decyzje.
Własny Agent
Obsługuje Claude, GPT-4o, Gemini, Cursor, Codex i dowolny niestandardowy skrypt z interfejsem heartbeat, dzięki czemu wybierasz najlepszy model dla każdej roli bez blokady dostawcy.
Izolacja wielu firm
Uruchom oddzielne organizacje AI dla wielu firm z jednego wdrożenia, z pełną izolacją danych między każdą firmą.
Dlaczego warto uruchomić Paperclip na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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