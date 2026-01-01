Kup nazwę domeny

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Zarejestruj domenę .com

Zarejestruj domenę .com za jedyne 0,01 zł*/1 rok

*Obowiązuje przy wyborze okresu 3-letniego. Po pierwszym roku obowiązują standardowe stawki za przedłużenie.

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domeny zarejestrowane

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rozszerzenia domen

9 mln+
1 darmowy miesiąc planu biznesowego

1 darmowy miesiąc planu biznesowego

Dotyczy domen .tech, .org, .net, .io i .ai. Okresy 2+ lat.

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.pl

Polscy klienci tego oczekują

86,99 0,01  /1. rok
Sprawdź dostępność

.com

Ulubiona domena na świecie

72,99 0,01  /1. rok
Sprawdź dostępność

.net

Dla budowniczych, którzy poważnie traktują biznes

70,99 49,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.shop

Zmień przeglądających w kupujących

137,99 3,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.org

Zbudowane dla ludzi, nie dla zysku

70,99 35,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.store

Zbudowany, aby sprzedawać od pierwszego dnia

215,99 3,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.pl

Polscy klienci tego oczekują

86,99 0,01  /1. rok
Sprawdź dostępność

.com

Ulubiona domena na świecie

72,99 0,01  /1. rok
Sprawdź dostępność

.net

Dla budowniczych, którzy poważnie traktują biznes

70,99 49,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.shop

Zmień przeglądających w kupujących

137,99 3,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.org

Zbudowane dla ludzi, nie dla zysku

70,99 35,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

.store

Zbudowany, aby sprzedawać od pierwszego dnia

215,99 3,99  /1. rok
Sprawdź dostępność

Powody, dla których warto kupić domenę w Hostinger

Wszystko w jednym miejscu

Kup domenę, hosting, pocztę e-mail, zarządzaj kreatorem stron internetowych i narzędziami AI – wszystko w jednym miejscu. Jeden panel, jedno logowanie, jeden zespół wsparcia.

Wszystko w jednym miejscu

Wsparcie, które podejmuje działania

Kodee, nasz asystent AI, odpowiada na większość pytań w 9 sekund i może podjąć działania w Twoim imieniu. Gdy potrzebujesz pomocy, nasi eksperci są dostępni przez całą dobę.
Wsparcie, które podejmuje działania

Brak ukrytych kosztów

Płacisz tyle, ile widzisz. Ochrona prywatności WHOIS jest bezpłatna, opłaty za odnowienie są widoczne z góry, a przy kasie nie ma żadnych dodatkowych opłat.
Brak ukrytych kosztów

Zbudowany dla szybkości

Twoja domena działa na serwerach nazw Cloudflare, co zapewnia jej bezpieczeństwo i szybkość od pierwszego dnia. Dodaj hosting, a wszystko będzie ładować się nawet 35 razy szybciej niż na standardowych dyskach.

Zbudowany dla szybkości

Wszystko w jednym miejscu

Kup domenę, hosting, pocztę e-mail, zarządzaj kreatorem stron internetowych i narzędziami AI – wszystko w jednym miejscu. Jeden panel, jedno logowanie, jeden zespół wsparcia.

Wszystko w jednym miejscu

Wsparcie, które podejmuje działania

Kodee, nasz asystent AI, odpowiada na większość pytań w 9 sekund i może podjąć działania w Twoim imieniu. Gdy potrzebujesz pomocy, nasi eksperci są dostępni przez całą dobę.
Wsparcie, które podejmuje działania

Brak ukrytych kosztów

Płacisz tyle, ile widzisz. Ochrona prywatności WHOIS jest bezpłatna, opłaty za odnowienie są widoczne z góry, a przy kasie nie ma żadnych dodatkowych opłat.
Brak ukrytych kosztów

Zbudowany dla szybkości

Twoja domena działa na serwerach nazw Cloudflare, co zapewnia jej bezpieczeństwo i szybkość od pierwszego dnia. Dodaj hosting, a wszystko będzie ładować się nawet 35 razy szybciej niż na standardowych dyskach.

Zbudowany dla szybkości
Zarejestruj domenę

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Czy Hostinger jest rejestratorem domen?

Tak, Hostinger jest akredytowanym rejestratorem domen. Możesz wyszukiwać, rejestrować i zarządzać nazwami domen bezpośrednio w Hostingerze, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznego rejestratora.

Ile kosztuje nazwa domeny?

Ceny domen różnią się w zależności od rozszerzenia. Domena .com zaczyna się od 0,01 zł w pierwszym roku w Hostinger, jeśli wybierzesz okres 3 lat. Ceny odnowienia są wyświetlane z góry przed zakupem. Bez ukrytych opłat i niespodzianek przy finalizacji zakupu.

Kto jest właścicielem domeny po rejestracji?

Rejestrując domenę za pośrednictwem Hostingera, stajesz się jej pełnoprawnym właścicielem. Domena jest rejestrowana na Twoje nazwisko (lub nazwisko Twojego klienta, jeśli rejestrujesz się w jego imieniu), pod warunkiem podania prawidłowych danych kontaktowych.

Czy mogę kupić nazwę domeny na stałe?

Żadnej domeny nie można posiadać na stałe. Rejestrujesz ją na okres od roku do dziesięciu lat i odnawiasz, aby ją zachować. Dopóki odnawiasz ją na czas, nikt inny nie może jej przejąć. Hostinger wysyła przypomnienia o odnowieniu, więc nigdy nie stracisz domeny przez przypadek.

U którego rejestratora najlepiej kupić domenę?

Wybór najlepszego rejestratora zależy od Twoich potrzeb. Jeśli chcesz zarządzać swoją domeną, hostingiem, pocztą e-mail i stroną internetową z jednego miejsca, Hostinger oferuje wszystko w jednym panelu, bez konieczności przełączania się między dostawcami.

Jak przenieść moją domenę do Hostinger?

Rozpocznij transfer z panelu Hostinger. Wprowadź nazwę swojej domeny, odblokuj ją u swojego obecnego rejestratora i uzyskaj kod autoryzacyjny. Transfer trwa do siedmiu dni, a domena pozostaje aktywna przez cały czas. Dodatkowo otrzymasz rok gratis do rejestracji.

Ile czasu zajmuje rejestracja nazwy domeny?

Rejestracja jest natychmiastowa. Po zakończeniu zakupów Twoja domena będzie aktywna w ciągu kilku minut. Możesz połączyć ją ze stroną internetową, skonfigurować pocztę e-mail lub od razu skierować ją w dowolne miejsce.

Co się stanie, jeśli ktoś już będzie właścicielem domeny, na której mi zależy?

Wypróbuj inne rozszerzenie. Jeśli twojafirma.com jest zajęta, twojafirma.store lub twojafirma.co mogą być dostępne i działać równie dobrze. Możesz również skorzystać z naszej wyszukiwarki nazw domen, aby uzyskać sugestie oparte na sztucznej inteligencji, oparte na Twoim pomyśle.

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