Kup nazwę domeny

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Zarejestruj domenę .com za jedyne 0,01 zł*/1 rok
*Obowiązuje przy wyborze okresu 3-letniego. Po pierwszym roku obowiązują standardowe stawki za przedłużenie.
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Powody, dla których warto kupić domenę w Hostinger
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Kup domenę, hosting, pocztę e-mail, zarządzaj kreatorem stron internetowych i narzędziami AI – wszystko w jednym miejscu. Jeden panel, jedno logowanie, jeden zespół wsparcia.
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Twoja domena działa na serwerach nazw Cloudflare, co zapewnia jej bezpieczeństwo i szybkość od pierwszego dnia. Dodaj hosting, a wszystko będzie ładować się nawet 35 razy szybciej niż na standardowych dyskach.
Wszystko w jednym miejscu
Kup domenę, hosting, pocztę e-mail, zarządzaj kreatorem stron internetowych i narzędziami AI – wszystko w jednym miejscu. Jeden panel, jedno logowanie, jeden zespół wsparcia.
Wsparcie, które podejmuje działania
Brak ukrytych kosztów
Zbudowany dla szybkości
Twoja domena działa na serwerach nazw Cloudflare, co zapewnia jej bezpieczeństwo i szybkość od pierwszego dnia. Dodaj hosting, a wszystko będzie ładować się nawet 35 razy szybciej niż na standardowych dyskach.
Kup swoją domenę w 3 prostych krokach
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Złóż wniosek zanim zrobi to ktoś inny
Ruszaj na żywo i zarządzaj swoim kącikiem w sieci
Zaufało nam ponad 4 miliony właścicieli witryn na całym świecie
Joanna Murray
Potrzebowałem mieć wszystkie swoje strony internetowe, domeny i e-maile w jednym miejscu, więc wybrałem Hostingera, żeby to osiągnąć. To było genialne! Teraz czuję, że mam o wiele większą kontrolę nad wszystkim.
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Jak kupić nazwę domeny w 5 krokach
Kupiłem nazwę domeny. Co dalej?
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Poznaj Kodee, swojego asystenta AI
Zarejestrowałeś swoją nazwę domeny. Co dalej?
Uzyskaj swój plan hostingowy
Domena potrzebuje szybkiego i bezpiecznego miejsca. Wybierz plan hostingu z 99,9% dostępnością i szybkością. Darmowa domena jest wliczona w cenę rocznego planu kwalifikującego się do tego planu.
Zbuduj swoją stronę internetową
Stwórz swoją stronę internetową w kilka minut – nie dni. Wybierz szablon zaprojektowany przez projektanta lub pozwól naszemu kreatorowi stron internetowych opartemu na sztucznej inteligencji stworzyć stronę o wysokiej konwersji za pomocą prostego polecenia.
Uzyskaj profesjonalny adres e-mail
Buduj zaufanie natychmiast dzięki poczcie elektronicznej opartej na domenie. Wszystkie plany hostingowe obejmują konto poczty firmowej lub możesz przejść na Google Workspace.
Powiększ swoją publiczność
Zmień odwiedzających Twoją witrynę w lojalnych klientów. Zbieraj adresy e-mail, wysyłaj kampanie i automatyzuj działania następcze dzięki platformie do e-mail marketingu Reach.
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Często zadawane pytania dotyczące rejestracji domen
Czy Hostinger jest rejestratorem domen?
Tak, Hostinger jest akredytowanym rejestratorem domen. Możesz wyszukiwać, rejestrować i zarządzać nazwami domen bezpośrednio w Hostingerze, bez konieczności korzystania z usług zewnętrznego rejestratora.
Ile kosztuje nazwa domeny?
Ceny domen różnią się w zależności od rozszerzenia. Domena .com zaczyna się od 0,01 zł w pierwszym roku w Hostinger, jeśli wybierzesz okres 3 lat. Ceny odnowienia są wyświetlane z góry przed zakupem. Bez ukrytych opłat i niespodzianek przy finalizacji zakupu.
Kto jest właścicielem domeny po rejestracji?
Rejestrując domenę za pośrednictwem Hostingera, stajesz się jej pełnoprawnym właścicielem. Domena jest rejestrowana na Twoje nazwisko (lub nazwisko Twojego klienta, jeśli rejestrujesz się w jego imieniu), pod warunkiem podania prawidłowych danych kontaktowych.
Czy mogę kupić nazwę domeny na stałe?
Żadnej domeny nie można posiadać na stałe. Rejestrujesz ją na okres od roku do dziesięciu lat i odnawiasz, aby ją zachować. Dopóki odnawiasz ją na czas, nikt inny nie może jej przejąć. Hostinger wysyła przypomnienia o odnowieniu, więc nigdy nie stracisz domeny przez przypadek.
U którego rejestratora najlepiej kupić domenę?
Wybór najlepszego rejestratora zależy od Twoich potrzeb. Jeśli chcesz zarządzać swoją domeną, hostingiem, pocztą e-mail i stroną internetową z jednego miejsca, Hostinger oferuje wszystko w jednym panelu, bez konieczności przełączania się między dostawcami.
Jak przenieść moją domenę do Hostinger?
Rozpocznij transfer z panelu Hostinger. Wprowadź nazwę swojej domeny, odblokuj ją u swojego obecnego rejestratora i uzyskaj kod autoryzacyjny. Transfer trwa do siedmiu dni, a domena pozostaje aktywna przez cały czas. Dodatkowo otrzymasz rok gratis do rejestracji.
Ile czasu zajmuje rejestracja nazwy domeny?
Rejestracja jest natychmiastowa. Po zakończeniu zakupów Twoja domena będzie aktywna w ciągu kilku minut. Możesz połączyć ją ze stroną internetową, skonfigurować pocztę e-mail lub od razu skierować ją w dowolne miejsce.
Co się stanie, jeśli ktoś już będzie właścicielem domeny, na której mi zależy?
Wypróbuj inne rozszerzenie. Jeśli twojafirma.com jest zajęta, twojafirma.store lub twojafirma.co mogą być dostępne i działać równie dobrze. Możesz również skorzystać z naszej wyszukiwarki nazw domen, aby uzyskać sugestie oparte na sztucznej inteligencji, oparte na Twoim pomyśle.