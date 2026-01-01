Hermes Agent

Zautomatyzuj codzienne zadania dzięki agentowi Hermes

Launch once and let Hermes Agent handle recurring tasks. It learns from experience, builds memory, and improves over time.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy

Bezpieczne w domyśle

Chroń swojego agenta od pierwszego dnia dzięki wbudowanej izolacji, aktualizacjom zabezpieczeń i zabezpieczeniom.

Konserwacja bez ingerencji

Zajmujemy się aktualizacjami, tworzeniem kopii zapasowych i sprawdzaniem zgodności, aby Twój agent był zawsze gotowy do użycia.

Gotowy do Telegramu

Rozpocznij czat ze swoim agentem już teraz, gdy masz już podłączonego Telegrama.

Łatwy w użyciu interfejs wizualny

Zarządzaj agentem Hermes za pomocą interfejsu wizualnego, bez konieczności kodowania.

Wybierz swój plan agenta Hermes

Ponad 10 000 agentów Hermes już uruchomionych
71% zniżki
Aplikacje automatyzacji AI
81,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 46,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Zarządzane dla Ciebie

Uruchom wybraną aplikację bez konieczności konfiguracji, konserwacji lub zarządzania infrastrukturą.

Wliczone w Twój plan

Gotowe od razu
Nie wymaga konserwacji
W zestawie interfejs wizualny
Dostęp CLI w zestawie
Wbudowane parowanie z Telegramem
Włączono kredyty AI
Użyj swojego ChatGPT
Włączono wyszukiwanie w sieci
Wstępnie skonfigurowana poczta e-mail agenta
Bezpieczeństwo zarządzane za Ciebie
71% zniżki
Aplikacje automatyzacji AI
81,99
23,99/mies.
Rozpocznij
Odnawia się w cenie 46,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Zarządzane dla Ciebie

Uruchom wybraną aplikację bez konieczności konfiguracji, konserwacji lub zarządzania infrastrukturą.

Wliczone w Twój plan

Gotowe od razu
Nie wymaga konserwacji
W zestawie interfejs wizualny
Dostęp CLI w zestawie
Wbudowane parowanie z Telegramem
Włączono kredyty AI
Użyj swojego ChatGPT
Włączono wyszukiwanie w sieci
Wstępnie skonfigurowana poczta e-mail agenta
Bezpieczeństwo zarządzane za Ciebie

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co agent Hermes może dla Ciebie zrobić

Asystent osobisty

Asystent osobisty

Utrzymuj zadania, przypomnienia i czaty w porządku. Twój agent uczy się i zapamiętuje wszystko.

Asystent kodowania

Asystent kodowania

Pisz i debuguj szybciej dzięki agentowi, który potrafi uczyć się Twojej bazy kodu.

Badacz

Badacz

Podsumuj tematy i porównuj opcje, uwzględniając kontekst poszczególnych sesji.

Asystent sprzedaży

Asystent sprzedaży

Pozyskuj potencjalnych klientów i kwalifikuj ich, korzystając z własnej infrastruktury.

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Dlaczego warto zacząć od zarządzanego Hermes na Hostinger?

Dlaczego warto zacząć od zarządzanego Hermes na Hostinger?

Konfiguracja 1 kliknięciem

Uruchom swojego autonomicznego agenta natychmiast, bez konieczności kodowania. Nasza gotowa konfiguracja przeprowadzi Cię od rejestracji do automatyzacji jednym kliknięciem.
Omiń problemy z API. Zarządzaj i uzupełniaj kredyty AI bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego, bez rejestracji u osób trzecich, skomplikowanych kluczy i ręcznego łączenia po instalacji.
Chroń swoje dane dzięki izolacji w zamkniętym kontenerze i niestandardowej bramce bezpieczeństwa, która pomaga ograniczyć ryzyko zewnętrzne i zapobiega nieautoryzowanym zmianom od pierwszego dnia.
Zacznij natychmiast wysyłać wiadomości do swojego agenta dzięki integracji z Telegramem już od pierwszego dnia, bez konieczności stosowania webhooków lub konfiguracji API.
Zarządzaj i współpracuj z agentem Hermes za pośrednictwem interfejsu wizualnego, bez konieczności kodowania.
Zachowaj kontrolę programistyczną, gdy jej potrzebujesz. Użyj interfejsu wiersza poleceń (CLI), aby uruchamiać niestandardowe skrypty lub uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji zarządzanej platformy.
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Wybierz sposób uruchomienia agenta Hermes

Wybierz rozwiązanie zarządzane, które oferuje łatwiejszą konfigurację i brak konieczności konserwacji, lub wybierz VPS, aby uzyskać pełną kontrolę i możliwość personalizacji.
Zarządzany agent Hermes
Agent Hermes na VPS

Konfiguruj

Konfiguracja jednym kliknięciem
Wstępnie zainstalowany szablon, gotowy do uruchomienia

Kredyty AI

Wbudowany i gotowy do użycia
Wbudowany i gotowy do użycia

Platformy do przesyłania wiadomości

Wbudowane parowanie z Telegram
Połącz się za pomocą terminala

Kontrola

Interfejs sieciowy, pełny dostęp do terminala
Pełny dostęp do roota, całkowita kontrola nad serwerem

Bezpieczeństwo

SSL, aktualizacja i zapora sieciowa — zarządzane przez nas
Zapora sieciowa i ochrona DDoS (samodzielnie zarządzana)
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Kluczowe cechy agenta Hermes

Kluczowe cechy agenta Hermes

Pętla samodoskonalenia uczenia się

Kształtuje i udoskonala umiejętności w każdej interakcji, budując bazę kompetencji, która z czasem ulega poprawie.
Zapisuje umiejętności, historię sesji i wspomnienia podczas ponownych uruchomień i aktualizacji, dzięki czemu wiedza jest zachowywana podczas kolejnych wdrożeń.
Połącz się z Telegramem, Discordem, Slackiem, WhatsApp, Signalem i pocztą e-mail w tym samym czasie, bez konieczności zarządzania oddzielnymi botami.
Użyj OpenRouter lub połącz się bezpośrednio z Anthropic, OpenAI i niestandardowymi punktami końcowymi, aby uzyskać elastyczny dostęp do modelu.
Zautomatyzuj powtarzające się zadania za pomocą wbudowanego harmonogramu cron i uruchamiaj równoległe strumienie pracy ze wsparciem podagentów.

Uruchom agenta Hermes już dziś

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.

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Hermes Agent Hostinger – często zadawane pytania

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zarządzanego przez nas agenta Hermes.

Wcale nie. Zarządzny Hermes został zaprojektowany dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z serwerem. Wdrożenie jednym kliknięciem załatwia wszystko – od środowiska serwerowego po konfigurację sztucznej inteligencji. Wystarczy kliknąć „Wdróż”, a asystent będzie gotowy do działania w ciągu kilku minut. Bez kodowania, bez wierszy poleceń i bez technicznych problemów.

Twoje środki są wstępnie zintegrowane, co zapewnia bezproblemowy start – nie potrzebujesz kont firm trzecich ani skomplikowanych kluczy API. Wystarczy doładować konto bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego i natychmiast rozpocząć automatyzację. Wybór należy jednak do Ciebie: możesz skorzystać z tych wbudowanych środków dla maksymalnej prostoty lub ręcznie połączyć własne konta zewnętrzne od dostawców takich jak OpenAI lub Anthropic za pośrednictwem API, jeśli wolisz.

Zdecydowanie. Każdy agent Hermes działa w odizolowanym środowisku, zapewniając całkowitą prywatność Twoich danych i rozmów. Zabezpieczamy każdy kontener, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zapewniamy domyślnie niestandardową bramkę bezpieczeństwa. Otrzymujesz ochronę na poziomie profesjonalnym bez konieczności konfiguracji.

VPS daje Ci dostęp do roota, ale to Ty odpowiadasz za konfigurację, bezpieczeństwo i aktualizacje. Managed Hermes eliminuje tę złożoność. My zajmujemy się infrastrukturą, aktualizacjami i kopiami zapasowymi, dzięki czemu możesz skupić się na korzystaniu z AI, a nie na zarządzaniu serwerem. Jeśli potrzebujesz pełnej personalizacji środowiska, VPS będzie lepszym rozwiązaniem; dla wszystkich innych najlepszym rozwiązaniem będzie automatyczne zarządzanie.

Hermes to samodoskonalący się agent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. W przeciwieństwie do narzędzi statycznych, posiada pętlę samouczenia się i pamięć trwałą, co oznacza, że uczy się na podstawie doświadczeń i doskonali swoje umiejętności w miarę, jak go używasz. Możesz połączyć go z aplikacjami takimi jak Telegram, aby automatyzować zadania, obsługiwać leady i uruchamiać automatyzacje w przeglądarce. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i z czasem staje się coraz cenniejszy.

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