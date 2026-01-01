Bezpieczne w domyśle
Konserwacja bez ingerencji
Gotowy do Telegramu
Łatwy w użyciu interfejs wizualny
Wybierz swój plan agenta Hermes
Zarządzane dla Ciebie
Wliczone w Twój plan
Zarządzane dla Ciebie
Wliczone w Twój plan
Co agent Hermes może dla Ciebie zrobić
Asystent osobisty
Utrzymuj zadania, przypomnienia i czaty w porządku. Twój agent uczy się i zapamiętuje wszystko.
Asystent kodowania
Pisz i debuguj szybciej dzięki agentowi, który potrafi uczyć się Twojej bazy kodu.
Badacz
Podsumuj tematy i porównuj opcje, uwzględniając kontekst poszczególnych sesji.
Asystent sprzedaży
Pozyskuj potencjalnych klientów i kwalifikuj ich, korzystając z własnej infrastruktury.
Dlaczego warto zacząć od zarządzanego Hermes na Hostinger?
Konfiguracja 1 kliknięciem
Wstępnie zainstalowane kredyty AI
Bezpieczne w domyśle
Gotowy do Telegramu
Łatwy w użyciu interfejs wizualny
Dostęp do interfejsu wiersza poleceń agenta Hermes
Wybierz sposób uruchomienia agenta Hermes
Kluczowe cechy agenta Hermes
Pętla samodoskonalenia uczenia się
Pamięć trwała
Wiadomości wieloplatformowe
Ponad 200 modeli LLM
Wbudowany harmonogram zadań
Hermes Agent Hostinger – często zadawane pytania
Czy do skonfigurowania agenta Hermes potrzebna jest mi jakaś wiedza techniczna?
Wcale nie. Zarządzny Hermes został zaprojektowany dla tych, którzy nigdy nie mieli styczności z serwerem. Wdrożenie jednym kliknięciem załatwia wszystko – od środowiska serwerowego po konfigurację sztucznej inteligencji. Wystarczy kliknąć „Wdróż”, a asystent będzie gotowy do działania w ciągu kilku minut. Bez kodowania, bez wierszy poleceń i bez technicznych problemów.
Jak działają kredyty AI? Czy potrzebuję zewnętrznych kont?
Twoje środki są wstępnie zintegrowane, co zapewnia bezproblemowy start – nie potrzebujesz kont firm trzecich ani skomplikowanych kluczy API. Wystarczy doładować konto bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego i natychmiast rozpocząć automatyzację. Wybór należy jednak do Ciebie: możesz skorzystać z tych wbudowanych środków dla maksymalnej prostoty lub ręcznie połączyć własne konta zewnętrzne od dostawców takich jak OpenAI lub Anthropic za pośrednictwem API, jeśli wolisz.
Czy moje dane są prywatne i bezpieczne?
Zdecydowanie. Każdy agent Hermes działa w odizolowanym środowisku, zapewniając całkowitą prywatność Twoich danych i rozmów. Zabezpieczamy każdy kontener, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i zapewniamy domyślnie niestandardową bramkę bezpieczeństwa. Otrzymujesz ochronę na poziomie profesjonalnym bez konieczności konfiguracji.
Jaka jest różnica między zarządzanym Hermes i agentem Hermes na VPS?
VPS daje Ci dostęp do roota, ale to Ty odpowiadasz za konfigurację, bezpieczeństwo i aktualizacje. Managed Hermes eliminuje tę złożoność. My zajmujemy się infrastrukturą, aktualizacjami i kopiami zapasowymi, dzięki czemu możesz skupić się na korzystaniu z AI, a nie na zarządzaniu serwerem. Jeśli potrzebujesz pełnej personalizacji środowiska, VPS będzie lepszym rozwiązaniem; dla wszystkich innych najlepszym rozwiązaniem będzie automatyczne zarządzanie.
Co mogę zrobić z zarządzanym agentem Hermes?
Hermes to samodoskonalący się agent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. W przeciwieństwie do narzędzi statycznych, posiada pętlę samouczenia się i pamięć trwałą, co oznacza, że uczy się na podstawie doświadczeń i doskonali swoje umiejętności w miarę, jak go używasz. Możesz połączyć go z aplikacjami takimi jak Telegram, aby automatyzować zadania, obsługiwać leady i uruchamiać automatyzacje w przeglądarce. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i z czasem staje się coraz cenniejszy.