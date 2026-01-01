Hermes to samodoskonalący się agent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. W przeciwieństwie do narzędzi statycznych, posiada pętlę samouczenia się i pamięć trwałą, co oznacza, że uczy się na podstawie doświadczeń i doskonali swoje umiejętności w miarę, jak go używasz. Możesz połączyć go z aplikacjami takimi jak Telegram, aby automatyzować zadania, obsługiwać leady i uruchamiać automatyzacje w przeglądarce. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i z czasem staje się coraz cenniejszy.