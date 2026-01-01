OpenClaw

Twój własny agent AI. Prywatny, zawsze aktywny i gotowy w 60 sekund.

Wystarczy, że wdrożysz go raz, a on zajmie się Twoimi codziennymi zadaniami przez całą dobę, nawet gdy śpisz.
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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

Natychmiastowa konfiguracja

Instalacja OpenClaw jest niezwykle prosta, dzięki czemu agenci AI są dostępni dla każdego. Bez żargonu, bez zawiłości, po prostu szybka ścieżka do Twojej pierwszej automatyzacji.

Zerowa konserwacja

Zarządzany system OpenClaw zajmuje się wszystkimi zabezpieczeniami, aktualizacjami i kopiami zapasowymi. Twoi agenci AI działają 24/7 bez konieczności ręcznej pracy.

Wbudowane narzędzia

OpenClaw ma wszystko, czego potrzebujesz, aby łatwo zacząć — modele sztucznej inteligencji, przeglądarkę internetową i agenta pocztowego, wszystko wbudowane.

Wybierz swój plan

Ponad 100 000 wdrożonych agentów
71% zniżki
Aplikacje automatyzacji AI
81,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 46,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Zarządzane dla Ciebie

Uruchom wybraną aplikację bez konieczności konfiguracji, konserwacji lub zarządzania infrastrukturą.

Wliczone w Twój plan

Gotowe od razu
Nie wymaga konserwacji
W zestawie interfejs wizualny
Dostęp CLI w zestawie
Wbudowane parowanie z Telegramem
Włączono kredyty AI
Użyj swojego ChatGPT
Włączono wyszukiwanie w sieci
Wstępnie skonfigurowana poczta e-mail agenta
Bezpieczeństwo zarządzane za Ciebie
71% zniżki
Aplikacje automatyzacji AI
81,99
23,99/mies.
Rozpocznij
Odnawia się w cenie 46,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.

Zarządzane dla Ciebie

Uruchom wybraną aplikację bez konieczności konfiguracji, konserwacji lub zarządzania infrastrukturą.

Wliczone w Twój plan

Gotowe od razu
Nie wymaga konserwacji
W zestawie interfejs wizualny
Dostęp CLI w zestawie
Wbudowane parowanie z Telegramem
Włączono kredyty AI
Użyj swojego ChatGPT
Włączono wyszukiwanie w sieci
Wstępnie skonfigurowana poczta e-mail agenta
Bezpieczeństwo zarządzane za Ciebie

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Wdróż OpenClaw w 3 prostych krokach

Ręczna konfiguracja OpenClaw może zająć godziny. Z Hostinger uruchamiasz go natychmiast - nie musisz uczyć się niczego nowego.

Zainstaluj OpenClaw 1 kliknięciem

Rozpocznij swój plan, a my zajmiemy się konfiguracją automatycznie. Nie potrzebujesz doświadczenia technicznego.

Wybierz miejsce, w którym chcesz rozmawiać

Połącz się przez Telegram lub WhatsApp i rozpocznij rozmowę ze swoim asystentem AI w ciągu kilku sekund.

OpenClaw jest gotowy do użycia

Nie potrzeba żadnych dodatkowych ustawień, Twój asystent OpenClaw AI jest aktywny i gotowy do pracy.
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Jeden agent. Nieograniczone przepływy pracy.

Osobisty asystent produktywności

Założycielka połączyła iMessage z Kalendarzem Google. Teraz sortuje jej wiadomości, przekłada spotkania i informuje ją o poranku.

Asystent sprzedaży

Konsultant połączył agenta z Telegramem. Telegram automatycznie kwalifikuje leady, rejestruje kontakty i tworzy plany działań następczych.

Asystent kodowania

Zespół programistów skonfigurował agenta ds. przeglądu kodu w 5 minut. Wyłapuje on błędy, sugeruje refaktoryzację i skraca czas oczekiwania na odpowiedź z godzin do minut.

Badacz

PM prosi swojego agenta o porównywanie narzędzi przed podjęciem każdej decyzji dotyczącej dostawcy. Podsumowuje to kompromisy i sygnalizuje ceny, zastępując półdniowe dogłębne analizy.

Planer mediów społecznościowych

Twórca udostępnił OpenClaw dostęp do swojego folderu ze szkicami. OpenClaw zamienia wstępne notatki w gotowe posty i kolejkuje je zgodnie z harmonogramem. Koniec z porankami z pustą kartką.

Specjalista ds. wsparcia

Zespół e-commerce przekierował wsparcie Discorda przez OpenClaw. Teraz obsługuje on 60% zgłoszeń, zanim zobaczy je człowiek.

OpenClaw z Hostingerem kontra inni dostawcy

Czym różni się OpenClaw w Hostinger od konkurencji? Stawiamy na prostotę, aby pozwolić Ci korzystać z agenta AI w kilka sekund.
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Inny dostawca
Gotowe w kilka sekund
Instalacja ręczna i konfiguracja środowiska
Nie potrzeba żadnej konfiguracji
Wymaga kluczy API
Zainstalowane kredyty AI
Wymagane są konta API zewnętrzne
Zarządzanie agentem wizualnym
Nie
Zarządzana infrastruktura
Samodzielnie zarządzany
Wsparcie ekspertów 24/7
NIE
Integracja kanałów jednym kliknięciem
Tak
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Dlaczego warto wdrożyć OpenClaw z Hostinger?

Konfiguracja 1 kliknięciem

Uruchom OpenClaw natychmiast. Bez ręcznej konfiguracji i skomplikowanych działań.

Wstępnie zainstalowane kredyty AI

Asystenci AI wykorzystują kredyty do generowania odpowiedzi i wykonywania zadań. Dodaliśmy je już dla Ciebie, więc możesz od razu zacząć korzystać z OpenClaw.

Prywatne i bezpieczne w domyśle

OpenClaw działa w prywatnym sejfie, więc Twoje dane i rejestry czatów pozostaną prywatne.

Skonfigurowane i przetestowane dla Ciebie

Otrzymujesz stabilną, zweryfikowaną wersję OpenClaw od samego początku. My zajmujemy się testowaniem i zapewnieniem kompatybilności.

Działa 24/7

Twój asystent OpenClaw jest dostępny przez całą dobę, zajmując się zadaniami i rozmowami, nawet gdy jesteś offline.

Twoja sztuczna inteligencja ma własną skrzynkę odbiorczą

Zamiast korzystać ze swojego prywatnego adresu e-mail, możesz wybrać osobną skrzynkę pocztową OpenClaw, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo.

Chcesz dowiedzieć się więcej o OpenClaw?

Prawidłowa konfiguracja OpenClaw (czego nikt Ci nie powie)

Przewodnik OpenClaw + WordPress: wypróbowałem i potencjał jest NIEOGRANICZONY!

5 najlepszych przypadków użycia OpenClaw (wypróbowałem je wszystkie!)

Zobacz wszystko

Skonfiguruj swój OpenClaw już dziś

Wypróbuj bez ryzyka dzięki naszej 30-dniowej gwarancji zwrotu pieniędzy. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce zwrotów.
Rozpocznij
Skonfiguruj swój OpenClaw już dziś

Najczęściej zadawane pytania o OpenClaw Hostinger

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszego narzędzia OpenClaw 1 kliknięciem.

Ani trochę. OpenClaw z jednym kliknięciem został zaprojektowany dla osób, które nigdy w życiu nie miały styczności z serwerem. Nasze wdrożenie 1 kliknięciem obejmuje całą instalację – od środowiska serwerowego po konfigurację AI. Wystarczy wybrać plan, kliknąć „Wdróż”, a Twój osobisty asystent AI będzie gotowy do działania w ciągu kilku minut. Bez kodowania, bez wierszy poleceń, bez skomplikowanych pulpitów nawigacyjnych.

Twoje kredyty AI są wstępnie zintegrowane i gotowe do użycia od razu po instalacji. W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji OpenClaw, nie musisz zakładać kont u dostawców AI, takich jak OpenAI czy Anthropic, generować kluczy API ani zajmować się żadną konfiguracją techniczną. Wystarczy kupić kredyty za pośrednictwem panelu Hostinger, a Twój asystent uruchomi się natychmiast. Gdy potrzebujesz więcej, doładuj je bezpośrednio z tego samego panelu — to takie proste.

Zdecydowanie. Każda instancja OpenClaw działa w swoim własnym, odizolowanym środowisku, co oznacza, że Twoje dane i rozmowy są całkowicie oddzielone od innych użytkowników. Blokujemy każdy kontener, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom z zewnątrz, a każda instancja jest wyposażona w niestandardową, wysoce złożoną bramkę bezpieczeństwa generowaną domyślnie. Otrzymujesz ochronę na poziomie profesjonalnym bez konieczności samodzielnej konfiguracji.

W przypadku VPS otrzymujesz pełny dostęp do roota i pełną kontrolę nad serwerem — ale to oznacza również, że odpowiadasz za konfigurację, aktualizacje i bezpieczeństwo. OpenClaw 1 kliknięciem eliminuje całą tę złożoność. Zajmujemy się infrastrukturą, utrzymujemy Twoją instancję w najnowszej stabilnej wersji i dodajemy dodatkowe warstwy zabezpieczeń — dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na korzystaniu z asystenta AI, a nie na zarządzaniu serwerem. Jeśli jesteś programistą i chcesz pełnej personalizacji, nasze plany VPS OpenClaw będą lepszym wyborem.

OpenClaw to Twój osobisty asystent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. Możesz połączyć go ze swoimi ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości — takimi jak WhatsApp, Telegram, Slack i Discord — i używać go do automatyzacji codziennych zadań, zarządzania rozmowami na różnych platformach, obsługi leadów, uruchamiania automatyzacji w przeglądarce i wielu innych. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i jest zawsze gotowy do pomocy.

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