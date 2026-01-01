Natychmiastowa konfiguracja
Zerowa konserwacja
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Zarządzane dla Ciebie
Wliczone w Twój plan
Wdróż OpenClaw w 3 prostych krokach
Zainstaluj OpenClaw 1 kliknięciem
Wybierz miejsce, w którym chcesz rozmawiać
OpenClaw jest gotowy do użycia
Jeden agent. Nieograniczone przepływy pracy.
Osobisty asystent produktywności
Asystent sprzedaży
Asystent kodowania
Badacz
Planer mediów społecznościowych
Specjalista ds. wsparcia
OpenClaw z Hostingerem kontra inni dostawcy
Dlaczego warto wdrożyć OpenClaw z Hostinger?
Konfiguracja 1 kliknięciem
Wstępnie zainstalowane kredyty AI
Prywatne i bezpieczne w domyśle
Skonfigurowane i przetestowane dla Ciebie
Działa 24/7
Twoja sztuczna inteligencja ma własną skrzynkę odbiorczą
Chcesz dowiedzieć się więcej o OpenClaw?
Prawidłowa konfiguracja OpenClaw (czego nikt Ci nie powie)
Przewodnik OpenClaw + WordPress: wypróbowałem i potencjał jest NIEOGRANICZONY!
5 najlepszych przypadków użycia OpenClaw (wypróbowałem je wszystkie!)
Najczęściej zadawane pytania o OpenClaw Hostinger
Czy do skonfigurowania OpenClaw potrzebna jest mi jakaś wiedza techniczna?
Ani trochę. OpenClaw z jednym kliknięciem został zaprojektowany dla osób, które nigdy w życiu nie miały styczności z serwerem. Nasze wdrożenie 1 kliknięciem obejmuje całą instalację – od środowiska serwerowego po konfigurację AI. Wystarczy wybrać plan, kliknąć „Wdróż”, a Twój osobisty asystent AI będzie gotowy do działania w ciągu kilku minut. Bez kodowania, bez wierszy poleceń, bez skomplikowanych pulpitów nawigacyjnych.
Jak działają kredyty AI i czy muszę zakładać konta zewnętrzne?
Twoje kredyty AI są wstępnie zintegrowane i gotowe do użycia od razu po instalacji. W przeciwieństwie do standardowej konfiguracji OpenClaw, nie musisz zakładać kont u dostawców AI, takich jak OpenAI czy Anthropic, generować kluczy API ani zajmować się żadną konfiguracją techniczną. Wystarczy kupić kredyty za pośrednictwem panelu Hostinger, a Twój asystent uruchomi się natychmiast. Gdy potrzebujesz więcej, doładuj je bezpośrednio z tego samego panelu — to takie proste.
Czy moje dane są prywatne i bezpieczne?
Zdecydowanie. Każda instancja OpenClaw działa w swoim własnym, odizolowanym środowisku, co oznacza, że Twoje dane i rozmowy są całkowicie oddzielone od innych użytkowników. Blokujemy każdy kontener, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi lub zmianom z zewnątrz, a każda instancja jest wyposażona w niestandardową, wysoce złożoną bramkę bezpieczeństwa generowaną domyślnie. Otrzymujesz ochronę na poziomie profesjonalnym bez konieczności samodzielnej konfiguracji.
Jaka jest różnica między uruchomieniem OpenClaw za pomocą 1 kliknięcia a uruchomieniem OpenClaw na serwerze VPS?
W przypadku VPS otrzymujesz pełny dostęp do roota i pełną kontrolę nad serwerem — ale to oznacza również, że odpowiadasz za konfigurację, aktualizacje i bezpieczeństwo. OpenClaw 1 kliknięciem eliminuje całą tę złożoność. Zajmujemy się infrastrukturą, utrzymujemy Twoją instancję w najnowszej stabilnej wersji i dodajemy dodatkowe warstwy zabezpieczeń — dzięki czemu możesz skupić się wyłącznie na korzystaniu z asystenta AI, a nie na zarządzaniu serwerem. Jeśli jesteś programistą i chcesz pełnej personalizacji, nasze plany VPS OpenClaw będą lepszym wyborem.
Co właściwie mogę zrobić za pomocą OpenClaw?
OpenClaw to Twój osobisty asystent AI, który działa 24/7, nawet gdy Twój laptop jest zamknięty. Możesz połączyć go ze swoimi ulubionymi aplikacjami do przesyłania wiadomości — takimi jak WhatsApp, Telegram, Slack i Discord — i używać go do automatyzacji codziennych zadań, zarządzania rozmowami na różnych platformach, obsługi leadów, uruchamiania automatyzacji w przeglądarce i wielu innych. Pomyśl o nim jak o cyfrowym członku zespołu, który nigdy nie śpi i jest zawsze gotowy do pomocy.