Wdróż OpenClaw jednym kliknięciem.
Osobisty asystent AI działający na Twoim własnym VPS ze zunifikowaną kontrolą w WhatsAppie, Telegramie, Slacku, Discordzie i innych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OpenClaw
OpenClaw to osobisty asystent AI, którego uruchamiasz na swoich własnych urządzeniach, i który łączy się z kanałami komunikacyjnymi, których już używasz — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage i Microsoft Teams — za pośrednictwem jednej bramy działającej na Twojej własnej infrastrukturze. W przeciwieństwie do asystentów opartych na chmurze, OpenClaw utrzymuje wszystkie rozmowy, kontekst i dane pod Twoją kontrolą, pozostając zawsze dostępnym na każdej platformie.
Architektura bramy obsługuje wielu dostawców modeli AI, w tym Anthropic Claude i OpenAI, dzięki czemu Ty wybierasz model, który pasuje do każdego zadania. Możliwości głosowe, automatyzacja przeglądarki i rozszerzalna platforma umiejętności oznaczają, że OpenClaw może obsłużyć wszystko, od szybkich odpowiedzi na wiadomości po złożone zautomatyzowane przepływy pracy.
Główne cechy OpenClaw
Wielokanałowe Wiadomości
Jeden asystent dostępny na WhatsApp, Telegram, Slack, Discord i 10+ innych platform z jednej bramy.
Wielu dostawców AI
Przełączaj się między Anthropic Claude, OpenAI GPT, Google Gemini i innymi modelami w zależności od bieżącego zadania.
Głos i Kontrola Przeglądarki
Tryb rozmowy zawsze włączony i dedykowana automatyzacja Chrome umożliwiają interakcje głosowe oraz wykonywanie zadań internetowych.
Interaktywne płótno
Wizualne obszary robocze sterowane przez agenta pozwalają asystentowi renderować bogate, interaktywne interfejsy wykraczające poza zwykłe odpowiedzi tekstowe.
Rozszerzalna Platforma Umiejętności
Dodaj pakietowe, zarządzane lub niestandardowe umiejętności na poziomie obszaru roboczego, aby rozszerzyć możliwości Twojego asystenta bez przebudowy od podstaw.
Dlaczego warto uruchomić OpenClaw na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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