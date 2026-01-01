OpenClaw to osobisty asystent AI, którego uruchamiasz na swoich własnych urządzeniach, i który łączy się z kanałami komunikacyjnymi, których już używasz — WhatsApp, Telegram, Slack, Discord, Google Chat, Signal, iMessage i Microsoft Teams — za pośrednictwem jednej bramy działającej na Twojej własnej infrastrukturze. W przeciwieństwie do asystentów opartych na chmurze, OpenClaw utrzymuje wszystkie rozmowy, kontekst i dane pod Twoją kontrolą, pozostając zawsze dostępnym na każdej platformie.

Architektura bramy obsługuje wielu dostawców modeli AI, w tym Anthropic Claude i OpenAI, dzięki czemu Ty wybierasz model, który pasuje do każdego zadania. Możliwości głosowe, automatyzacja przeglądarki i rozszerzalna platforma umiejętności oznaczają, że OpenClaw może obsłużyć wszystko, od szybkich odpowiedzi na wiadomości po złożone zautomatyzowane przepływy pracy.