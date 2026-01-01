Apache Amoro to inkubacyjny projekt Apache, który dodaje warstwę samokontrolującą na otwartych formatach lakehouse, zapewniając ujednolicony panel internetowy dla katalogów, tabel i ciągłej autooptymalizacji. Integruje się z Flink, Spark i Trino, dzięki czemu zespoły platformowe mogą scentralizować konserwację tabel, kompresję plików, wygasanie migawek i polityki przechowywania danych dla wielu formatów tabel z jednego miejsca.

Samodzielne hostowanie Amoro utrzymuje metadane katalogu, statystyki tabel i aktywność optymalizatora na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat SaaS za poszczególne tabele. Dołączony interfejs internetowy UI wyświetla rozmiary tabel, postęp optymalizacji, historię migawek i dostęp do terminala SQL, zapewniając zespołom platform danych konsolę operacyjną, która nie istnieje w czystych wdrożeniach Iceberg lub Paimon.