Wdróż Apache Amoro jednym kliknięciem.
Usługa zarządzania lakehouse open source dla tabel Apache Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon.
Wybierz plan VPS dla Apache Amoro
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Apache Amoro
Apache Amoro to inkubacyjny projekt Apache, który dodaje warstwę samokontrolującą na otwartych formatach lakehouse, zapewniając ujednolicony panel internetowy dla katalogów, tabel i ciągłej autooptymalizacji. Integruje się z Flink, Spark i Trino, dzięki czemu zespoły platformowe mogą scentralizować konserwację tabel, kompresję plików, wygasanie migawek i polityki przechowywania danych dla wielu formatów tabel z jednego miejsca.
Samodzielne hostowanie Amoro utrzymuje metadane katalogu, statystyki tabel i aktywność optymalizatora na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, bez opłat SaaS za poszczególne tabele. Dołączony interfejs internetowy UI wyświetla rozmiary tabel, postęp optymalizacji, historię migawek i dostęp do terminala SQL, zapewniając zespołom platform danych konsolę operacyjną, która nie istnieje w czystych wdrożeniach Iceberg lub Paimon.
Główne cechy Apache Amoro
Ujednolicony panel lakehouse
Przeglądaj katalogi, schematy, tabele, migawki i partycje w formatach Iceberg, Mixed-Iceberg, Mixed-Hive i Paimon z poziomu jednego interfejsu webowego bez pisania zapytań SQL.
Samooptymalizujący się silnik
Stale kompresuje małe pliki, scala usunięcia i przepisuje manifesty w tle, dzięki czemu tabele strumieniowe i CDC pozostają szybkie w zapytaniach, bez ręcznych zadań konserwacyjnych.
Wielofunkcyjny katalog
Zarejestruj wewnętrzne katalogi Amoro lub połącz się z istniejącymi katalogami Hive Metastore, AWS Glue, REST i Hadoop i zarządzaj każdym obsługiwanym formatem tabel z jednej płaszczyzny kontrolnej.
Modułowe kontenery optymalizatora
Uruchamiaj zadania optymalizacyjne na lokalnym kontenerze gotowym do użycia lub skaluj do zewnętrznych kontenerów optymalizujących Flink, Spark lub Kubernetes w miarę wzrostu wolumenów danych.
Wbudowany terminal SQL
Wykonuj zapytania i sprawdzaj tabele bezpośrednio z pulpitu nawigacyjnego, używając wbudowanego lokalnego terminala Spark, lub połącz się z Kyuubi, aby uzyskać współdzielony dostęp SQL klasy produkcyjnej.
Dlaczego warto uruchomić Apache Amoro na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.