Wdróż Apache CouchDB jednym kliknięciem.
Wielopodstawowa baza danych dokumentów z intuicyjnym interfejsem API HTTP/JSON, zaprojektowana z myślą o niezawodności i replikacji offline-first.
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Co możesz zbudować z Apache CouchDB
Apache CouchDB to otwartoźródłowa baza danych dokumentów NoSQL, która przechowuje dane jako dokumenty JSON i udostępnia każdą operację za pośrednictwem przejrzystego interfejsu API HTTP/REST. W przeciwieństwie do większości baz danych, CouchDB jest z założenia wielopodstawowa — każdy węzeł akceptuje odczyty i zapisy, a zmiany przepływają między węzłami (a nawet klientami przeglądarki) poprzez przyrostową replikację, która przetrwa partycje sieciowe i sporadyczną łączność.
Samodzielne hostowanie CouchDB na własnym VPS-ie zapewnia bazę danych klasy produkcyjnej dla aplikacji mobilnych działających w trybie offline, wdrożeń brzegowych i odpornych usług internetowych, bez cen za dokument czy limitów zarządzanych przez dostawcę. Dołączona konsola internetowa Fauxton zapewnia pełny dostęp administracyjny do zapytań, konfiguracji replikacji, zarządzania użytkownikami i edycji dokumentów projektowych.
Główne cechy Apache CouchDB
Wielopodstawowa Replikacja
Każdy węzeł akceptuje zapisy i synchronizuje zmiany przyrostowo — idealne dla klastrów active-active, węzłów brzegowych oraz synchronizacji mobilnej z PouchDB lub Couchbase Lite.
HTTP/JSON API
Każda operacja jest standardowym żądaniem HTTP zwracającym JSON, co sprawia, że CouchDB jest użyteczny z dowolnego języka lub środowiska wykonawczego bez natywnego sterownika.
Fauxton Administracja UI
Pulpit nawigacyjny oparty na przeglądarce do przeglądania baz danych, uruchamiania zapytań Mango, edytowania dokumentów projektowych i konfigurowania replikacji.
Mango Język zapytań
Składnia zapytań JSON w stylu MongoDB z deklaratywnymi selektorami i indeksami — nie ma potrzeby pisania widoków JavaScript dla typowych wyszukiwań.
Projektowanie tylko awaryjne
Pamięć B-drzewa typu append-only oznacza, że CouchDB przetrwa nagłą utratę zasilania bez uszkodzeń i natychmiast się odzyskuje po ponownym uruchomieniu.
Dlaczego warto uruchomić Apache CouchDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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