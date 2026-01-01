Apache CouchDB to otwartoźródłowa baza danych dokumentów NoSQL, która przechowuje dane jako dokumenty JSON i udostępnia każdą operację za pośrednictwem przejrzystego interfejsu API HTTP/REST. W przeciwieństwie do większości baz danych, CouchDB jest z założenia wielopodstawowa — każdy węzeł akceptuje odczyty i zapisy, a zmiany przepływają między węzłami (a nawet klientami przeglądarki) poprzez przyrostową replikację, która przetrwa partycje sieciowe i sporadyczną łączność.

Samodzielne hostowanie CouchDB na własnym VPS-ie zapewnia bazę danych klasy produkcyjnej dla aplikacji mobilnych działających w trybie offline, wdrożeń brzegowych i odpornych usług internetowych, bez cen za dokument czy limitów zarządzanych przez dostawcę. Dołączona konsola internetowa Fauxton zapewnia pełny dostęp administracyjny do zapytań, konfiguracji replikacji, zarządzania użytkownikami i edycji dokumentów projektowych.