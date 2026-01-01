Wdróż Jelly-Clipper jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana aplikacja towarzysząca dla Jellyfin, która tworzy, udostępnia i zarządza klipami wideo z Twojej biblioteki multimediów.
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Co możesz zbudować z Jelly-Clipper
Jelly-Clipper to otwartoźródłowy towarzysz sieciowy dla Jellyfin, który zamienia każdą chwilę z Twojej biblioteki multimediów w klip, którym można się dzielić. Wklej adres URL wideo z Jellyfin, wybierz punkt początkowy i końcowy, a Jelly-Clipper utworzy stały klip przechowywany obok Twojej biblioteki i dostępny dla każdego uwierzytelnionego użytkownika Jellyfin w Twojej instancji.
Samodzielne hostowanie Jelly-Clipper na VPS utrzymuje klipy, pobrane pliki źródłowe i bazę danych SQLite na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez przesyłania danych przez osoby trzecie, bez publicznych usług udostępniania i z zaplanowanym zadaniem cron, które automatycznie odzyskuje miejsce, usuwając buforowane oryginały starsze niż Twój okres przechowywania.
Główne cechy Jelly-Clipper
Przycinanie oparte na URL
Wklej adres URL wideo Jellyfin i zdefiniuj początkowe oraz końcowe ramy czasowe, aby wygenerować klip bez opuszczania przeglądarki.
Uwierzytelnianie Jellyfin
Ponownie wykorzystuje konta użytkowników Jellyfin, dzięki czemu tylko członkowie Twojej instancji Jellyfin mogą przeglądać, tworzyć lub zarządzać klipami.
Stała biblioteka klipów
Zapisane klipy pozostają bezterminowo w każdym profilu użytkownika z linkami do udostępniania dostępnymi dla pozostałych użytkowników instancji.
Inteligentne odtwarzanie lokalne
Wykrywa, kiedy oryginalny plik multimedialny jest zamontowany lokalnie i odtwarza go bezpośrednio, aby pominąć niepotrzebne pobieranie lub transkodowanie.
Automatyczne czyszczenie
Konfigurowalne zadanie cron usuwa pobrane pliki źródłowe po upływie okresu przechowywania, dzięki czemu rozmiar plików wideo pozostaje pod kontrolą.
Dlaczego warto uruchomić Jelly-Clipper na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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