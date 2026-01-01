Jelly-Clipper to otwartoźródłowy towarzysz sieciowy dla Jellyfin, który zamienia każdą chwilę z Twojej biblioteki multimediów w klip, którym można się dzielić. Wklej adres URL wideo z Jellyfin, wybierz punkt początkowy i końcowy, a Jelly-Clipper utworzy stały klip przechowywany obok Twojej biblioteki i dostępny dla każdego uwierzytelnionego użytkownika Jellyfin w Twojej instancji.

Samodzielne hostowanie Jelly-Clipper na VPS utrzymuje klipy, pobrane pliki źródłowe i bazę danych SQLite na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez przesyłania danych przez osoby trzecie, bez publicznych usług udostępniania i z zaplanowanym zadaniem cron, które automatycznie odzyskuje miejsce, usuwając buforowane oryginały starsze niż Twój okres przechowywania.