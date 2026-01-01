Do 69% zniżki na Jelly-Clipper

Wdróż Jelly-Clipper jednym kliknięciem.

Samodzielnie hostowana aplikacja towarzysząca dla Jellyfin, która tworzy, udostępnia i zarządza klipami wideo z Twojej biblioteki multimediów.

Uruchom swoją aplikację natychmiast
Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
Wybierz plan
30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Jelly-Clipper jednym kliknięciem.

Wybierz plan VPS dla Jelly-Clipper

68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Jelly-Clipper

Jelly-Clipper to otwartoźródłowy towarzysz sieciowy dla Jellyfin, który zamienia każdą chwilę z Twojej biblioteki multimediów w klip, którym można się dzielić. Wklej adres URL wideo z Jellyfin, wybierz punkt początkowy i końcowy, a Jelly-Clipper utworzy stały klip przechowywany obok Twojej biblioteki i dostępny dla każdego uwierzytelnionego użytkownika Jellyfin w Twojej instancji.

Samodzielne hostowanie Jelly-Clipper na VPS utrzymuje klipy, pobrane pliki źródłowe i bazę danych SQLite na infrastrukturze, którą kontrolujesz, bez przesyłania danych przez osoby trzecie, bez publicznych usług udostępniania i z zaplanowanym zadaniem cron, które automatycznie odzyskuje miejsce, usuwając buforowane oryginały starsze niż Twój okres przechowywania.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Jelly-Clipper

Przycinanie oparte na URL

Wklej adres URL wideo Jellyfin i zdefiniuj początkowe oraz końcowe ramy czasowe, aby wygenerować klip bez opuszczania przeglądarki.

Uwierzytelnianie Jellyfin

Ponownie wykorzystuje konta użytkowników Jellyfin, dzięki czemu tylko członkowie Twojej instancji Jellyfin mogą przeglądać, tworzyć lub zarządzać klipami.

Stała biblioteka klipów

Zapisane klipy pozostają bezterminowo w każdym profilu użytkownika z linkami do udostępniania dostępnymi dla pozostałych użytkowników instancji.

Inteligentne odtwarzanie lokalne

Wykrywa, kiedy oryginalny plik multimedialny jest zamontowany lokalnie i odtwarza go bezpośrednio, aby pominąć niepotrzebne pobieranie lub transkodowanie.

Automatyczne czyszczenie

Konfigurowalne zadanie cron usuwa pobrane pliki źródłowe po upływie okresu przechowywania, dzięki czemu rozmiar plików wideo pozostaje pod kontrolą.

Dlaczego warto uruchomić Jelly-Clipper na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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