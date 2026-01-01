Immich to nowoczesna, samodzielnie hostowana alternatywa dla Google Photos i iCloud, stworzona z myślą o szybkości i zasilana uczeniem maszynowym. Oferuje rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów, inteligentne wyszukiwanie oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych z aplikacji iOS i Android — wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze.

Samodzielne hostowanie Immich całkowicie chroni Twoje osobiste wspomnienia i zdjęcia rodzinne przed serwerami stron trzecich. Zachowujesz pełną kontrolę nad przechowywaniem, uprawnieniami dostępu i udostępnianiem, bez opłat abonamentowych i ryzyka zaprzestania świadczenia usług. To wdrożenie obejmuje serwer aplikacji, usługę uczenia maszynowego, PostgreSQL z rozszerzeniem wektorowym oraz Redis.