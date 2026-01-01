Wdróż Immich jednym kliknięciem.
Wysokowydajne, samodzielnie hostowane zarządzanie zdjęciami i filmami z organizacją opartą na AI i mobilną kopią zapasową.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Immich
Immich to nowoczesna, samodzielnie hostowana alternatywa dla Google Photos i iCloud, stworzona z myślą o szybkości i zasilana uczeniem maszynowym. Oferuje rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów, inteligentne wyszukiwanie oraz automatyczne tworzenie kopii zapasowych z aplikacji iOS i Android — wszystko działa na Twojej własnej infrastrukturze.
Samodzielne hostowanie Immich całkowicie chroni Twoje osobiste wspomnienia i zdjęcia rodzinne przed serwerami stron trzecich. Zachowujesz pełną kontrolę nad przechowywaniem, uprawnieniami dostępu i udostępnianiem, bez opłat abonamentowych i ryzyka zaprzestania świadczenia usług. To wdrożenie obejmuje serwer aplikacji, usługę uczenia maszynowego, PostgreSQL z rozszerzeniem wektorowym oraz Redis.
Główne cechy Immich
Wyszukiwanie oparte na AI
Uczenie maszynowe umożliwia rozpoznawanie twarzy, wykrywanie obiektów i wyszukiwanie w języku naturalnym w całej Twojej bibliotece zdjęć.
Automatyczna kopia zapasowa telefonu komórkowego
Aplikacje na iOS i Androida automatycznie tworzą kopie zapasowe zdjęć i filmów w tle, dzięki czemu Twoja biblioteka jest zawsze aktualna.
Obsługa RAW i 4K
Obsługuje formaty zdjęć RAW, filmy 4K i zdjęcia na żywo z pełnym zachowaniem metadanych dla profesjonalnych przepływów pracy.
Biblioteki wielu użytkowników
Każdy użytkownik otrzymuje własną prywatną bibliotekę z opcją wybiórczego udostępniania albumów i kolekcji partnerskich.
Widoki mapy i osi czasu
Przeglądaj zdjęcia według daty na osi czasu lub według lokalizacji na mapie, używając osadzonych metadanych GPS z Twojego aparatu i telefonu.
Dlaczego warto uruchomić Immich na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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