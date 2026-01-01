Wdróż Airsonic Advanced jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany serwer strumieniowania mediów dla Twojej osobistej kolekcji muzyki, dostępny z dowolnego urządzenia.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Airsonic Advanced
Airsonic Advanced to aktywnie utrzymywana, rozwijana przez społeczność odnoga Airsonic — sama w sobie darmowa odnoga Subsonic — skupiona na stabilnym strumieniowaniu dużych osobistych bibliotek muzycznych. Transkoduje w locie, aby dopasować się do dowolnego urządzenia lub przepustowości, indeksuje biblioteki oparte na tagach ID3 i folderach oraz jest dostarczany z przejrzystym odtwarzaczem internetowym plus kompatybilnym z Subsonic interfejsem API REST, obsługiwanym przez dziesiątki klientów mobilnych i desktopowych.
Samodzielne hostowanie Airsonic Advanced na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoją kolekcję muzyki, historię słuchania i playlisty na sprzęcie, który kontrolujesz — bez limitów na urządzenie, bez opłat abonamentowych i bez śledzenia przez usługi strumieniowania.
Główne cechy Airsonic Advanced
Transkodowanie w locie
Przesyła strumieniowo do dowolnego klienta z odpowiednią szybkością transmisji bitów, dzięki czemu jedna biblioteka obsługuje komputery stacjonarne, telefony i wolne połączenia mobilne bez ponownego kodowania plików.
API kompatybilne z Subsonic
Działa z całym ekosystemem klientów Subsonic — DSub, play:Sub, Symfonium, Ultrasonic i innymi — na systemach iOS, Android i komputerach stacjonarnych.
Biblioteki wielu użytkowników
Konta użytkowników z indywidualnymi playlistami, ocenami i scrobblowaniem last.fm pozwalają gospodarstwom domowym dzielić jeden serwer bez mieszania historii.
Subskrypcje podcastów
Subskrybuj kanały podcastów bezpośrednio w Airsonic, z automatycznym pobieraniem odcinków obok Twojej biblioteki muzycznej.
Radio internetowe i szafa grająca
Przesyłaj strumieniowo internetowe stacje radiowe i używaj wieloosobowego juke-boxa, aby jednocześnie przesyłać dźwięk do wielu głośników.
Dlaczego warto uruchomić Airsonic Advanced na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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