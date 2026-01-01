Airsonic Advanced to aktywnie utrzymywana, rozwijana przez społeczność odnoga Airsonic — sama w sobie darmowa odnoga Subsonic — skupiona na stabilnym strumieniowaniu dużych osobistych bibliotek muzycznych. Transkoduje w locie, aby dopasować się do dowolnego urządzenia lub przepustowości, indeksuje biblioteki oparte na tagach ID3 i folderach oraz jest dostarczany z przejrzystym odtwarzaczem internetowym plus kompatybilnym z Subsonic interfejsem API REST, obsługiwanym przez dziesiątki klientów mobilnych i desktopowych.

Samodzielne hostowanie Airsonic Advanced na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoją kolekcję muzyki, historię słuchania i playlisty na sprzęcie, który kontrolujesz — bez limitów na urządzenie, bez opłat abonamentowych i bez śledzenia przez usługi strumieniowania.