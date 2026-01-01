AllTube Download to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa, która integruje youtube-dl w intuicyjny interfejs przeglądarkowy, umożliwiając każdemu pobieranie lub strumieniowanie filmów z ponad tysiąca platform hostingowych bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie. W przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarki, które przestają działać po aktualizacjach platform, AllTube działa centralnie na Twoim serwerze, dzięki czemu każde urządzenie w Twojej sieci może z niego korzystać za pośrednictwem dowolnej przeglądarki.

Samodzielne hostowanie AllTube zapewnia prywatność Twojej aktywności pobierania, pozwala uniknąć praktyk rejestrowania danych przez zewnętrzne usługi pobierania i daje Ci pełną kontrolę nad obsługiwanymi formatami, poziomami jakości i konfiguracją witryny. Możesz również planować pobieranie wsadowe i programowo uzyskiwać dostęp do metadanych wideo za pośrednictwem wbudowanego interfejsu JSON API.