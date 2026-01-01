Wdróż AllTube jednym kliknięciem.
Interfejs internetowy do pobierania filmów z YouTube i ponad 1000 innych platform bez narzędzi wiersza poleceń.
Wybierz plan VPS dla AllTube
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z AllTube
AllTube Download to samodzielnie hostowana aplikacja internetowa, która integruje youtube-dl w intuicyjny interfejs przeglądarkowy, umożliwiając każdemu pobieranie lub strumieniowanie filmów z ponad tysiąca platform hostingowych bez konieczności instalowania oprogramowania lokalnie. W przeciwieństwie do rozszerzeń przeglądarki, które przestają działać po aktualizacjach platform, AllTube działa centralnie na Twoim serwerze, dzięki czemu każde urządzenie w Twojej sieci może z niego korzystać za pośrednictwem dowolnej przeglądarki.
Samodzielne hostowanie AllTube zapewnia prywatność Twojej aktywności pobierania, pozwala uniknąć praktyk rejestrowania danych przez zewnętrzne usługi pobierania i daje Ci pełną kontrolę nad obsługiwanymi formatami, poziomami jakości i konfiguracją witryny. Możesz również planować pobieranie wsadowe i programowo uzyskiwać dostęp do metadanych wideo za pośrednictwem wbudowanego interfejsu JSON API.
Główne cechy AllTube
Wsparcie ponad 1000 platform
Pobieraj filmy z YouTube, Vimeo i setek innych witryn hostingowych, korzystając z tego samego ujednoliconego interfejsu, bez konieczności konfiguracji dla każdej platformy.
Konwersja formatu
Konwertuj pobrane filmy do preferowanego formatu i poziomu jakości bez konieczności instalowania dodatkowych narzędzi na Twoim urządzeniu.
Strumieniowanie w przeglądarce
Wyświetl podgląd filmów bezpośrednio w interfejsie sieciowym przed pobraniem, aby potwierdzić jakość i zawartość, zanim zajmiesz miejsce na dysku.
Bezstratne remuksowanie
Zmieniaj formaty kontenerów bez ponownego kodowania, zachowując oryginalną jakość wideo i audio, jednocześnie sprawiając, że pliki są kompatybilne z Twoimi odtwarzaczami.
Dostęp do API JSON
Pobieraj szczegółowe metadane wideo i automatyzuj pobieranie programowo, umożliwiając zaplanowane przepływy pracy archiwizacji bez ręcznej interwencji.
Dlaczego warto uruchomić AllTube na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
Odkryj więcej aplikacji do wdrożenia
Immich
Immich to wysokowydajne, samodzielnie hostowane rozwiązanie do zarządzania zdjęciami i filmami.
Airsonic Advanced
Przesyłaj strumieniowo osobiste biblioteki muzyczne za pośrednictwem serwera API kompatybilnego z Subsonic