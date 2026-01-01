Ampache to samodzielnie hostowana platforma do strumieniowego przesyłania multimediów, która przekształca osobiste kolekcje muzyki i wideo w prywatną usługę dostępną z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pierwotnie wydana w 2001 roku i stale rozwijana na licencji AGPL, oferuje obsługę wielu użytkowników, inteligentne listy odtwarzania, transkodowanie w locie oraz kompatybilność z API Subsonic dla szerokiego wsparcia klientów w aplikacjach mobilnych, odtwarzaczach desktopowych i systemach automatyki domowej.

W przeciwieństwie do komercyjnych usług strumieniowych, Ampache nie przechowuje danych o słuchaniu u stron trzecich, nie nakłada opłat abonamentowych i nie ogranicza rozmiaru biblioteki. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną własność Twojej muzyki i zapewnia, że Twoja kolekcja pozostaje dostępna niezależnie od zmian licencyjnych platformy czy wyłączenia usług.