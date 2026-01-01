Do 69% zniżki na Ampache

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Serwer strumieniowania muzyki i wideo o otwartym kodzie źródłowym, który zamienia Twoją osobistą kolekcję multimediów w prywatną usługę strumieniowania.

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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
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200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
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277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Ampache

Ampache to samodzielnie hostowana platforma do strumieniowego przesyłania multimediów, która przekształca osobiste kolekcje muzyki i wideo w prywatną usługę dostępną z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pierwotnie wydana w 2001 roku i stale rozwijana na licencji AGPL, oferuje obsługę wielu użytkowników, inteligentne listy odtwarzania, transkodowanie w locie oraz kompatybilność z API Subsonic dla szerokiego wsparcia klientów w aplikacjach mobilnych, odtwarzaczach desktopowych i systemach automatyki domowej.

W przeciwieństwie do komercyjnych usług strumieniowych, Ampache nie przechowuje danych o słuchaniu u stron trzecich, nie nakłada opłat abonamentowych i nie ogranicza rozmiaru biblioteki. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną własność Twojej muzyki i zapewnia, że Twoja kolekcja pozostaje dostępna niezależnie od zmian licencyjnych platformy czy wyłączenia usług.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Ampache

Transkodowanie w locie

Automatycznie konwertuje bezstratne pliki FLAC na przepływności przyjazne dla urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz strumieniować wysokiej jakości dźwięk w sieciach komórkowych bez przechowywania zduplikowanych skompresowanych kopii.

Inteligentne playlisty

Twórz playlisty, które automatycznie się zapełniają na podstawie gatunku, oceny, liczby odtworzeń lub niestandardowych kryteriów, odwzorowując doświadczenie odkrywania usług streamingowych z Twoją własną biblioteką.

Obsługa wielu użytkowników

Utwórz indywidualne konta dla członków rodziny lub współpracowników, każde z oddzielną historią słuchania, playlistami i poziomami uprawnień, bez duplikowania plików multimedialnych.

Kompatybilność z Subsonic API

Podłącz dowolną kompatybilną z Subsonic aplikację mobilną lub klienta desktopowego do Twojej instancji Ampache, zapewniając Ci dostęp z praktycznie dowolnego urządzenia bez konieczności ograniczania się do jednego interfejsu.

Podcasty i Radio

Przesyłaj strumieniowo internetowe stacje radiowe i subskrybuj podcasty obok Twojej biblioteki muzycznej, czyniąc Ampache jednym miejscem docelowym dla całej zawartości audio.

Dlaczego warto uruchomić Ampache na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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