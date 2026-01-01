Wdróż Ampache jednym kliknięciem.
Serwer strumieniowania muzyki i wideo o otwartym kodzie źródłowym, który zamienia Twoją osobistą kolekcję multimediów w prywatną usługę strumieniowania.
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Co możesz zbudować z Ampache
Ampache to samodzielnie hostowana platforma do strumieniowego przesyłania multimediów, która przekształca osobiste kolekcje muzyki i wideo w prywatną usługę dostępną z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu. Pierwotnie wydana w 2001 roku i stale rozwijana na licencji AGPL, oferuje obsługę wielu użytkowników, inteligentne listy odtwarzania, transkodowanie w locie oraz kompatybilność z API Subsonic dla szerokiego wsparcia klientów w aplikacjach mobilnych, odtwarzaczach desktopowych i systemach automatyki domowej.
W przeciwieństwie do komercyjnych usług strumieniowych, Ampache nie przechowuje danych o słuchaniu u stron trzecich, nie nakłada opłat abonamentowych i nie ogranicza rozmiaru biblioteki. Samodzielne hostowanie daje Ci pełną własność Twojej muzyki i zapewnia, że Twoja kolekcja pozostaje dostępna niezależnie od zmian licencyjnych platformy czy wyłączenia usług.
Główne cechy Ampache
Transkodowanie w locie
Automatycznie konwertuje bezstratne pliki FLAC na przepływności przyjazne dla urządzeń mobilnych w czasie rzeczywistym, dzięki czemu możesz strumieniować wysokiej jakości dźwięk w sieciach komórkowych bez przechowywania zduplikowanych skompresowanych kopii.
Inteligentne playlisty
Twórz playlisty, które automatycznie się zapełniają na podstawie gatunku, oceny, liczby odtworzeń lub niestandardowych kryteriów, odwzorowując doświadczenie odkrywania usług streamingowych z Twoją własną biblioteką.
Obsługa wielu użytkowników
Utwórz indywidualne konta dla członków rodziny lub współpracowników, każde z oddzielną historią słuchania, playlistami i poziomami uprawnień, bez duplikowania plików multimedialnych.
Kompatybilność z Subsonic API
Podłącz dowolną kompatybilną z Subsonic aplikację mobilną lub klienta desktopowego do Twojej instancji Ampache, zapewniając Ci dostęp z praktycznie dowolnego urządzenia bez konieczności ograniczania się do jednego interfejsu.
Podcasty i Radio
Przesyłaj strumieniowo internetowe stacje radiowe i subskrybuj podcasty obok Twojej biblioteki muzycznej, czyniąc Ampache jednym miejscem docelowym dla całej zawartości audio.
Dlaczego warto uruchomić Ampache na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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