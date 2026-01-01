Wdróż Chevereto jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania zdjęć i filmów do budowania Twojej własnej społeczności mediów w stylu Imgur lub Flickr.
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Co możesz zbudować z Chevereto
Chevereto to dojrzała, samodzielnie hostowana platforma do hostowania obrazów i wideo, ciesząca się zaufaniem społeczności od 2007 roku. Zapewnia wszystko, co potrzebne do prowadzenia w pełni funkcjonalnej witryny do udostępniania multimediów — rejestrację użytkowników, profile, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zaawansowaną organizację multimediów za pomocą kategorii, tagów i albumów, a także szczegółowe kontrole prywatności dla każdego przesyłanego pliku, dla treści publicznych, prywatnych lub chronionych hasłem.
Uruchomienie Chevereto na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad każdym przesłanym plikiem, kontem użytkownika i strumieniem przychodów, bez opłat za obraz lub ograniczeń treści. Ten szablon łączy Chevereto z MariaDB do przechowywania metadanych treści i Redis do szybkiego przechowywania sesji i pamięci podręcznej, podczas gdy Traefik automatycznie obsługuje routing HTTPS, dzięki czemu platforma jest gotowa do przyjęcia pierwszego przesłanego pliku w ciągu kilku minut.
Główne cechy Chevereto
Udostępnianie zdjęć i wideo
Hostuj obrazy i filmy z miniaturami, osadzonymi odtwarzaczami i bezpośrednimi linkami, gotowymi do udostępnienia na dowolnej platformie.
Albumy i tagi
Organizuj treści w albumy i kategoryzuj przesłane pliki za pomocą tagów, aby odwiedzający mogli przeglądać i wyszukiwać rosnącą bibliotekę multimediów.
Konta użytkowników i role
Zarejestrowani użytkownicy otrzymują profile, uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz uprawnienia oparte na rolach, zarządzane za pośrednictwem panelu administracyjnego.
Kontrola prywatności
Ustawienia prywatności dla każdego przesyłanego pliku pozwalają właścicielom oznaczyć zawartość jako publiczną, prywatną lub chronioną hasłem, aby dopasować ją do dowolnego scenariusza udostępniania.
Interfejs wielojęzyczny
Uruchom społeczność w jednym z ponad 30 obsługiwanych języków bez instalowania dodatkowych pakietów lub motywów.
Dlaczego warto uruchomić Chevereto na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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