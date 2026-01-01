Chevereto to dojrzała, samodzielnie hostowana platforma do hostowania obrazów i wideo, ciesząca się zaufaniem społeczności od 2007 roku. Zapewnia wszystko, co potrzebne do prowadzenia w pełni funkcjonalnej witryny do udostępniania multimediów — rejestrację użytkowników, profile, uwierzytelnianie dwuskładnikowe, zaawansowaną organizację multimediów za pomocą kategorii, tagów i albumów, a także szczegółowe kontrole prywatności dla każdego przesyłanego pliku, dla treści publicznych, prywatnych lub chronionych hasłem.

Uruchomienie Chevereto na własnym serwerze VPS zapewnia pełną kontrolę nad każdym przesłanym plikiem, kontem użytkownika i strumieniem przychodów, bez opłat za obraz lub ograniczeń treści. Ten szablon łączy Chevereto z MariaDB do przechowywania metadanych treści i Redis do szybkiego przechowywania sesji i pamięci podręcznej, podczas gdy Traefik automatycznie obsługuje routing HTTPS, dzięki czemu platforma jest gotowa do przyjęcia pierwszego przesłanego pliku w ciągu kilku minut.