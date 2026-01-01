AppFlowy to platforma produktywności typu open-source, zbudowana jako alternatywa dla Notion, szanująca prywatność, łącząca elastyczny edytor oparty na blokach, widoki baz danych i wspomaganie pisania oparte na AI w jednym wspólnym obszarze roboczym. Zbudowana w oparciu o Flutter i Rust, zapewnia natywną wydajność na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w sieci, jednocześnie utrzymując wszystkie dane pod Twoją kontrolą.

Samodzielne hostowanie AppFlowy eliminuje opłaty abonamentowe za użytkownika, usuwa dostęp stron trzecich do wrażliwych dokumentów i zapewnia nieograniczone obszary robocze oraz użytkowników przy stałym koszcie infrastruktury. Ten szablon wdraża kompletny stos AppFlowy Cloud — klient webowy, backend API, uwierzytelnianie, przechowywanie obiektów i baza danych — gotowy do połączeń z natywnych aplikacji desktopowych i mobilnych AppFlowy.