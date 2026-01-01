Wdróż AppFlowy jednym kliknięciem.
Skoncentrowany na prywatności otwarty obszar roboczy łączący notatki, wiki, bazy danych i zarządzanie projektami jako alternatywa dla Notion.
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Co możesz zbudować z AppFlowy
AppFlowy to platforma produktywności typu open-source, zbudowana jako alternatywa dla Notion, szanująca prywatność, łącząca elastyczny edytor oparty na blokach, widoki baz danych i wspomaganie pisania oparte na AI w jednym wspólnym obszarze roboczym. Zbudowana w oparciu o Flutter i Rust, zapewnia natywną wydajność na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w sieci, jednocześnie utrzymując wszystkie dane pod Twoją kontrolą.
Samodzielne hostowanie AppFlowy eliminuje opłaty abonamentowe za użytkownika, usuwa dostęp stron trzecich do wrażliwych dokumentów i zapewnia nieograniczone obszary robocze oraz użytkowników przy stałym koszcie infrastruktury. Ten szablon wdraża kompletny stos AppFlowy Cloud — klient webowy, backend API, uwierzytelnianie, przechowywanie obiektów i baza danych — gotowy do połączeń z natywnych aplikacji desktopowych i mobilnych AppFlowy.
Główne cechy AppFlowy
Edytor blokowy
Twórz rozbudowane dokumenty z tekstem, obrazami, osadzonymi elementami i multimediami, korzystając z intuicyjnego edytora blokowego, który działa spójnie na komputerach stacjonarnych, urządzeniach mobilnych i w sieci, bez luk w funkcjonalności między platformami.
Elastyczne Widoki Bazy Danych
Przeglądaj i zarządzaj tymi samymi danymi w formie tabeli, tablicy Kanban, kalendarza lub galerii, dając różnym członkom zespołu układ, który pasuje do ich przepływu pracy bez duplikowania informacji.
Wsparcie AI w pisaniu
Generuj, podsumowuj i udoskonalaj treści bezpośrednio w dokumentach za pomocą wbudowanych funkcji AI, które łączą się z zewnętrznym dostawcą (takim jak OpenAI lub Azure OpenAI) skonfigurowanym za pomocą klucza API — dane są przetwarzane przez tego dostawcę.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Pracuj jednocześnie z członkami zespołu, korzystając z bezkonfliktowej synchronizacji, dzięki czemu wiele osób może edytować ten sam dokument bez nadpisywania swoich zmian.
Pełna Własność Danych
Wszystkie dokumenty, bazy danych i załączniki plików są przechowywane we własnej infrastrukturze, bez uzależnienia od dostawcy, zapewniając zgodność z przepisami dotyczącymi danych i pełną kontrolę nad retencją.
Dlaczego warto uruchomić AppFlowy na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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