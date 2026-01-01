AFFiNE to open-source „KnowledgeOS”, który usuwa bariery między dokumentacją, wizualną współpracą i organizacją danych. Użytkownicy mogą tworzyć ustrukturyzowane dokumenty, szkicować na nieskończonych tablicach i utrzymywać zorganizowane bazy danych — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego — bez przełączania się między oddzielnymi narzędziami dla każdego zadania.

Zbudowany w oparciu o architekturę „local-first” i skoncentrowaną na prywatności, AFFiNE przechowuje Twoją wiedzę na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Asystent AI jest zintegrowany w całym systemie, pomagając w pisaniu, rysowaniu i planowaniu dla każdego typu treści. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector do zaawansowanego wyszukiwania, Redis do funkcji czasu rzeczywistego oraz zautomatyzowaną migrację bazy danych dla niezawodnych aktualizacji.