Wdróż AFFiNE jednym kliknięciem.
Kompleksowa przestrzeń robocza open source, łącząca dokumenty, tablice i bazy danych, ze wsparciem AI.
Wybierz plan VPS dla AFFiNE
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z AFFiNE
AFFiNE to open-source „KnowledgeOS”, który usuwa bariery między dokumentacją, wizualną współpracą i organizacją danych. Użytkownicy mogą tworzyć ustrukturyzowane dokumenty, szkicować na nieskończonych tablicach i utrzymywać zorganizowane bazy danych — wszystko w ramach tego samego obszaru roboczego — bez przełączania się między oddzielnymi narzędziami dla każdego zadania.
Zbudowany w oparciu o architekturę „local-first” i skoncentrowaną na prywatności, AFFiNE przechowuje Twoją wiedzę na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Asystent AI jest zintegrowany w całym systemie, pomagając w pisaniu, rysowaniu i planowaniu dla każdego typu treści. To wdrożenie obejmuje PostgreSQL z rozszerzeniem pgvector do zaawansowanego wyszukiwania, Redis do funkcji czasu rzeczywistego oraz zautomatyzowaną migrację bazy danych dla niezawodnych aktualizacji.
Główne cechy AFFiNE
Zunifikowana przestrzeń robocza
Łączy dokumenty, tablice i bazy danych na jednej platformie, dzięki czemu możesz przełączać się między pisaniem, szkicowaniem i organizowaniem danych bez przełączania kontekstu między oddzielnymi aplikacjami.
Tablice z nieskończonym płótnem
Swobodne tablice z narzędziami do rysowania, tworzenia diagramów i karteczek samoprzylepnych dają zespołom wizualną przestrzeń do burzy mózgów i prac projektowych obok ustrukturyzowanych dokumentów.
Pomoc oparta na AI
AI jest zintegrowane ze wszystkimi typami treści, aby pomóc w pisaniu, podsumowywaniu i generowaniu treści, zmniejszając nakład pracy związany z tworzeniem wysokiej jakości artefaktów wiedzy.
Strukturalne bazy danych
Organizuj informacje w dostosowywanych widokach bazy danych z możliwościami filtrowania i zapytań, zastępując potrzebę korzystania z oddzielnych narzędzi arkusza kalkulacyjnego w tym samym obszarze roboczym.
Współpraca w czasie rzeczywistym
Synchronizacja bezkonfliktowa umożliwia wielu członkom zespołu jednoczesną edycję dokumentów i tablic, a zmiany są natychmiast odzwierciedlane na wszystkich podłączonych urządzeniach.
Dlaczego warto uruchomić AFFiNE na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.