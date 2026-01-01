Wdróż BeaverHabits jednym kliknięciem.
Minimalistyczny, samodzielnie hostowany tracker nawyków, skupiający się na codziennych wpisach i seriach, bez celów i złożoności.
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Co możesz zbudować z BeaverHabits
BeaverHabits to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia nawyków, inspirowana metodologią „nie przerywaj łańcucha”. W przeciwieństwie do aplikacji do nawyków zorientowanych na cele, BeaverHabits skupia się wyłącznie na codziennym rytuale meldowania się — oznaczaniu ukończonych nawyków, utrzymywaniu pass i wizualizowaniu spójności w czasie bez obciążenia poznawczego związanego z celami, kamieniami milowymi czy wynikami.
Samodzielne hostowanie BeaverHabits na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich osobistych danych dotyczących rutyny, bez opłat abonamentowych i bez usług synchronizacji stron trzecich. Aplikacja przechowuje wszystkie dane w lokalnej bazie danych SQLite i obsługuje konta dla wielu użytkowników, instalację PWA na iOS, filtrowanie tagów, codzienne notatki, interfejs API REST oraz integracje z Home Assistant, Apple Shortcuts i Stream Deck.
Główne cechy BeaverHabits
Siatka codziennych meldunków
Siatka kalendarza dla każdego nawyku pokazuje serie i luki na pierwszy rzut oka, ułatwiając śledzenie codziennej konsekwencji i motywując do jej utrzymania.
Filtrowanie etykietek
Grupuj i filtruj nawyki według tagów, aby uzyskać ukierunkowane widoki — zobacz tylko poranne rutyny, nawyki zdrowotne lub dowolną niestandardową kategorię.
Codzienne notatki
Dodaj do 1024 znaków notatek na nawyk dziennie, aby zapisać kontekst, obserwacje lub powody pominięcia.
Dostęp do REST API
Pobieraj i aktualizuj dane nawyków programowo, umożliwiając automatyzację z Apple Shortcuts, Home Assistant i Stream Deck za pośrednictwem HabitDeck.
Obsługa iOS PWA
Zainstaluj BeaverHabits jako aplikację na ekranie głównym na iPhone'a i iPada, aby uzyskać natywne wrażenia z zameldowania bez pobierania z App Store.
Dlaczego warto uruchomić BeaverHabits na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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