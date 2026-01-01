BeaverHabits to minimalistyczna, samodzielnie hostowana aplikacja do śledzenia nawyków, inspirowana metodologią „nie przerywaj łańcucha”. W przeciwieństwie do aplikacji do nawyków zorientowanych na cele, BeaverHabits skupia się wyłącznie na codziennym rytuale meldowania się — oznaczaniu ukończonych nawyków, utrzymywaniu pass i wizualizowaniu spójności w czasie bez obciążenia poznawczego związanego z celami, kamieniami milowymi czy wynikami.

Samodzielne hostowanie BeaverHabits na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich osobistych danych dotyczących rutyny, bez opłat abonamentowych i bez usług synchronizacji stron trzecich. Aplikacja przechowuje wszystkie dane w lokalnej bazie danych SQLite i obsługuje konta dla wielu użytkowników, instalację PWA na iOS, filtrowanie tagów, codzienne notatki, interfejs API REST oraz integracje z Home Assistant, Apple Shortcuts i Stream Deck.