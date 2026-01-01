BentoPDF to zorientowany na prywatność zestaw narzędzi PDF, który przetwarza dokumenty w całości w przeglądarce użytkownika — pliki nigdy nie opuszczają maszyny klienta ani nie dotykają zewnętrznego serwera. Zastępuje wiele internetowych usług PDF jednym samodzielnie hostowanym interfejsem, obejmującym łączenie, dzielenie, zmianę kolejności stron, obracanie, konwersję obrazów, OCR, kompresję, ochronę hasłem, znaki wodne, nagłówki i stopki oraz edycję metadanych.

Dla zespołów i organizacji, które obsługują wrażliwe dokumenty — umowy, sprawozdania finansowe, dokumenty prawne — samodzielne hostowanie BentoPDF eliminuje ryzyko prywatności związane z przesyłaniem poufnych plików do komercyjnych usług PDF, które mogą przechowywać kopie lub rejestrować użycie. Ponieważ całe przetwarzanie odbywa się po stronie klienta, VPS obsługuje tylko interfejs internetowy, utrzymując minimalne wymagania dotyczące zasobów serwera, jednocześnie zapewniając pełną prywatność dokumentów.