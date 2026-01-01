Wdróż BentoPDF jednym kliknięciem instalacji.
Zorientowany na prywatność, przeglądarkowy zestaw narzędzi PDF do łączenia, dzielenia, konwertowania i zabezpieczania plików PDF bez przesyłania plików gdziekolwiek.
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Co możesz zbudować z BentoPDF
BentoPDF to zorientowany na prywatność zestaw narzędzi PDF, który przetwarza dokumenty w całości w przeglądarce użytkownika — pliki nigdy nie opuszczają maszyny klienta ani nie dotykają zewnętrznego serwera. Zastępuje wiele internetowych usług PDF jednym samodzielnie hostowanym interfejsem, obejmującym łączenie, dzielenie, zmianę kolejności stron, obracanie, konwersję obrazów, OCR, kompresję, ochronę hasłem, znaki wodne, nagłówki i stopki oraz edycję metadanych.
Dla zespołów i organizacji, które obsługują wrażliwe dokumenty — umowy, sprawozdania finansowe, dokumenty prawne — samodzielne hostowanie BentoPDF eliminuje ryzyko prywatności związane z przesyłaniem poufnych plików do komercyjnych usług PDF, które mogą przechowywać kopie lub rejestrować użycie. Ponieważ całe przetwarzanie odbywa się po stronie klienta, VPS obsługuje tylko interfejs internetowy, utrzymując minimalne wymagania dotyczące zasobów serwera, jednocześnie zapewniając pełną prywatność dokumentów.
Główne cechy BentoPDF
Przetwarzanie po stronie klienta
Wszystkie operacje na plikach PDF odbywają się w przeglądarce użytkownika — dokumenty nigdy nie są przesyłane na serwer, więc nawet maszyna hosta nigdy nie widzi zawartości pliku.
Scal, podziel i zmień kolejność
Połącz wiele plików PDF, podziel je na pojedyncze strony lub sekcje i przeciągnij i upuść strony w dokładnie takiej kolejności, jakiej potrzebujesz w kilka sekund.
Zintegrowany OCR
Konwertuj zeskanowane pliki PDF oparte na obrazach w pełni przeszukiwalne, możliwe do zaznaczenia dokumenty tekstowe, bez wysyłania plików do zewnętrznej usługi rozpoznawania.
Bezpieczeństwo dokumentów
Dodaj ochronę hasłem, szyfrowanie i znaki wodne do poufnych plików PDF przed dystrybucją, lub usuń ograniczenia z posiadanych plików PDF, aby odzyskać dostęp do edycji.
Konwersja formatu
Konwertuj obrazy do formatu PDF, eksportuj strony jako obrazy i przekształcaj Markdown z diagramami Mermaid w sformatowane pliki PDF — wszystko z tego samego interfejsu.
Dlaczego warto uruchomić BentoPDF na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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